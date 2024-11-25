5 акций, которые могут приумножить прибыль в «черную пятницу»

29 ноября — один из самых ожидаемых дней глобальной распродажи. «Черная пятница» приносит большую прибыль не только ритейл- и e-commerce компаниям, но и технологическому сектору. Это также влияет на акции этих компаний, что делает их особенно интересными для инвесторов в период скидок. Какие акции станут прибыльным решением в глобальный день распродаж, рассказала инвестиционный эксперт Олеся Твердохлеб.

Почему этот день важен для фондового рынка

«Черная пятница» — это день после Дня благодарения в США, знаменующий начало сезона праздничных покупок. Сначала этот термин означал пробки на дорогах, но позже его стали ассоциировать с большими скидками, которые предлагают магазины для стимуляции потребления. Позже во всем мире этот день превратился в период интенсивных продаж как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах.

Для фондового рынка «черная пятница» — это не просто событие для розничных покупателей, но и важный индикатор состояния экономики, потребительского спроса и настроений покупателей. Результаты продаж в этот день часто формируют ожидания прибыли компаний в 4-м квартале и влияют на стоимость акций, особенно из сферы ритейла, электронной коммерции, логистики и технологий.

Этот день является хорошей возможностью для инвесторов получить прибыль на акциях компаний, которые оказываются в центре внимания во время праздничных покупок.

Какие компании пользуются большим спросом в сезон праздников

Самыми прибыльными компаниями в «черную пятницу» являются уже глобально известные предприятия, интересующие как потребителей, так и инвесторов. Эта популярность обусловлена, конечно же, приятными скидками и широким выбором товаров, а также ростом их ценных бумаг. Среди этих компаний:

1. Amazon.com Inc. (AMZN). Это самый большой в мире онлайн-ритейлер, который превратил «черную пятницу» в ключевое событие для своего бизнеса. Благодаря глобальному присутствию, широкому ассортименту товаров и большим скидкам компания ежегодно привлекает миллионы покупателей. Amazon не только генерирует огромные объемы продаж, но и устанавливает тренды на рынке. Это создает исключительный потребительский опыт из-за эффективной логистики и технологической поддержки.

2. Walmart Inc. (WMT). Самая крупная в мире сеть розничных магазинов. В период «черной пятницы» компания является одним из главных игроков рынка, ведь использует свои мощные офлайн- и онлайн-каналы для стимуляции продаж, и является конкурентом для Amazon.

К глобальному дню скидок Walmart предлагает скидки на электронику, бытовую технику, игрушки и товары для дома. Благодаря масштабной логистической инфраструктуре, компания обеспечивает быструю доставку товаров, что является ключевым преимуществом для клиентов. Высокие продажи в «черную пятницу» способствуют росту акций компании.

3. Shopify Inc. (SHOP). Эта компания предоставляет платформу для создания и управления интернет-магазинами. Она обслуживает более 5,6 млн активных магазинов более чем в 175 странах и предлагает им инструменты для онлайн-продаж, маркетинга, обработки платежей и управления заказами.

В «черную пятницу» Shopify обеспечивает малым и средним предприятиям возможность конкурировать с крупными ритейлерами. Сама же платформа фиксирует значительный рост объемов продаж, что оказывает положительное влияние на ее финансовые показатели. В 2023 году компания сообщила о 20% росте валового объема товаров (GMV) — до $235,9 млрд, что свидетельствует о популярности платформы среди продавцов и покупателей.

4. Apple Inc. (AAPL) традиционно демонстрирует рост продаж своей продукции в день «черной пятницы» и праздничного сезона в целом. В частности, самыми популярными являются iPhone, iPad и аксессуары, ведь эта техника играет роль вожделенного подарка для большинства людей. Это обуславливает высокий спрос на продукцию компании и привлекательные предложения для потребителей.

Инвесторы заинтересованы в акциях Apple из-за стабильного спроса на ее продукцию и способности к адаптации рыночных условий.

5. Microsoft (MSFT), одна из крупнейших технологических компаний мира, активно использует «черную пятницу» для стимулирования продаж своих продуктов и услуг. Особый акцент MSFT делает на потребительских категориях: игровые консоли Xbox, аксессуары для гейминга и программное обеспечение, в частности, Microsoft Office, и предоплата на облачный сервис Microsoft 365.

Однако компания использует этот день скидок не только для повышения прибыли, но и для стратегической возможности укрепить позиции на рынке видеоигр. Входящая в список самых популярных подарков праздничного сезона консоль Xbox Series X/S всегда получает значительный спрос благодаря акционным предложениям. Вместе с геймингом Microsoft активно стимулирует продажи аксессуаров (контролеры, наушники) и подписки на сервис Xbox Game Pass.

Процентные изменения цен этих компаний на Черную пятницу за последние 10 лет:

*Данные за 2014−2016 гг. для Shopify Inc. (SHOP) отсутствуют, поскольку компания вышла на биржу в 2015 году, активные торги по акциям ведутся с 2016 года.

Тенденции на рынке в «черную пятницу»

Помимо большой прибыли компаний, глобального увеличения потребления и роста акций компаний, «черная пятница» привносит и другие тенденции на фондовом рынке. Эта динамика влияет на другие экономические сектора и индексы, однако у нее есть свои риски. Среди основных рыночных движений:

Секторное влияние. Ритейлеры и e-commerce являются главными бенефициарами этого периода, демонстрируя рост акций, в частности, Amazon, Walmart и Shopify, благодаря высоким объемам продаж. Технологический сектор также выигрывает из-за спроса на гаджеты и игровые консоли, что стимулирует ценные бумаги Apple, Microsoft и Nvidia. Логистические компании, как FedEx и UPS, получают прибыль от роста объемов доставки.

Краткосрочная спекуляция. Инвесторы часто покупают акции этих компаний перед «черной пятницей», чтобы воспользоваться ожидаемым ростом цен.

Влияние на индексы. Сильные продажи могут положительно влиять на индексы, в частности, на S&P 500 и Nasdaq, поскольку акции крупных компаний оказывают значительное влияние на их динамику.

Долгосрочный эффект. Успешные продажи в «черную пятницу» поддерживают квартальные финансовые отчеты компаний, что стимулирует их долгосрочный рост.

Риски. Если спрос окажется слабым или предложение превысит ожидания, стоимость акций может упасть из-за разочарования на рынке.

Как инвестировать в «черную пятницу»

Мысли о потенциальной прибыли могут помешать взвешенно осуществить инвестиционный выбор. Прежде всего, необходимо сфокусироваться на секторах-бенефициарах, таких как розничная торговля, технологии, логистика и электронная коммерция.

Самой выгодной стратегией в «черную пятницу» для инвестора будет покупка ценных бумаг за несколько дней до начала глобальной распродажи. Это может принести большую прибыльность от ожидаемого роста. Кроме того, важно оценивать макроэкономический контекст: стабильная экономика и высокий спрос оказывают положительное влияние на рынок.

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Однако следует быть готовым к потенциальным рискам. Если показатели не будут соответствовать ожиданиям, коррекция — вполне возможное явление на рынке. Следите за результатами продаж и анализируйте каждую сделку.

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