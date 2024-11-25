29 ноября — один из самых ожидаемых дней глобальной распродажи. «Черная пятница» приносит большую прибыль не только ритейл- и e-commerce компаниям, но и технологическому сектору. Это также влияет на акции этих компаний, что делает их особенно интересными для инвесторов в период скидок. Какие акции станут прибыльным решением в глобальный день распродаж, рассказала инвестиционный эксперт Олеся Твердохлеб.
5 акций, которые могут приумножить прибыль в «черную пятницу»
Почему этот день важен для фондового рынка
«Черная пятница» — это день после Дня благодарения в США, знаменующий начало сезона праздничных покупок. Сначала этот термин означал пробки на дорогах, но позже его стали ассоциировать с большими скидками, которые предлагают магазины для стимуляции потребления. Позже во всем мире этот день превратился в период интенсивных продаж как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах.
Для фондового рынка «черная пятница» — это не просто событие для розничных покупателей, но и важный индикатор состояния экономики, потребительского спроса и настроений покупателей. Результаты продаж в этот день часто формируют ожидания прибыли компаний в 4-м квартале и влияют на стоимость акций, особенно из сферы ритейла, электронной коммерции, логистики и технологий.
Этот день является хорошей возможностью для инвесторов получить прибыль на акциях компаний, которые оказываются в центре внимания во время праздничных покупок.
Какие компании пользуются большим спросом в сезон праздников
Самыми прибыльными компаниями в «черную пятницу» являются уже глобально известные предприятия, интересующие как потребителей, так и инвесторов. Эта популярность обусловлена, конечно же, приятными скидками и широким выбором товаров, а также ростом их ценных бумаг. Среди этих компаний:
1. Amazon.com Inc. (AMZN). Это самый большой в мире онлайн-ритейлер, который превратил «черную пятницу» в ключевое событие для своего бизнеса. Благодаря глобальному присутствию, широкому ассортименту товаров и большим скидкам компания ежегодно привлекает миллионы покупателей. Amazon не только генерирует огромные объемы продаж, но и устанавливает тренды на рынке. Это создает исключительный потребительский опыт из-за эффективной логистики и технологической поддержки.
2. Walmart Inc. (WMT). Самая крупная в мире сеть розничных магазинов. В период «черной пятницы» компания является одним из главных игроков рынка, ведь использует свои мощные офлайн- и онлайн-каналы для стимуляции продаж, и является конкурентом для Amazon.
К глобальному дню скидок Walmart предлагает скидки на электронику, бытовую технику, игрушки и товары для дома. Благодаря масштабной логистической инфраструктуре, компания обеспечивает быструю доставку товаров, что является ключевым преимуществом для клиентов. Высокие продажи в «черную пятницу» способствуют росту акций компании.
3. Shopify Inc. (SHOP). Эта компания предоставляет платформу для создания и управления интернет-магазинами. Она обслуживает более 5,6 млн активных магазинов более чем в 175 странах и предлагает им инструменты для онлайн-продаж, маркетинга, обработки платежей и управления заказами.
В «черную пятницу» Shopify обеспечивает малым и средним предприятиям возможность конкурировать с крупными ритейлерами. Сама же платформа фиксирует значительный рост объемов продаж, что оказывает положительное влияние на ее финансовые показатели. В 2023 году компания сообщила о 20% росте валового объема товаров (GMV) — до $235,9 млрд, что свидетельствует о популярности платформы среди продавцов и покупателей.
4. Apple Inc. (AAPL) традиционно демонстрирует рост продаж своей продукции в день «черной пятницы» и праздничного сезона в целом. В частности, самыми популярными являются iPhone, iPad и аксессуары, ведь эта техника играет роль вожделенного подарка для большинства людей. Это обуславливает высокий спрос на продукцию компании и привлекательные предложения для потребителей.
Инвесторы заинтересованы в акциях Apple из-за стабильного спроса на ее продукцию и способности к адаптации рыночных условий.
5. Microsoft (MSFT), одна из крупнейших технологических компаний мира, активно использует «черную пятницу» для стимулирования продаж своих продуктов и услуг. Особый акцент MSFT делает на потребительских категориях: игровые консоли Xbox, аксессуары для гейминга и программное обеспечение, в частности, Microsoft Office, и предоплата на облачный сервис Microsoft 365.
Однако компания использует этот день скидок не только для повышения прибыли, но и для стратегической возможности укрепить позиции на рынке видеоигр. Входящая в список самых популярных подарков праздничного сезона консоль Xbox Series X/S всегда получает значительный спрос благодаря акционным предложениям. Вместе с геймингом Microsoft активно стимулирует продажи аксессуаров (контролеры, наушники) и подписки на сервис Xbox Game Pass.
Процентные изменения цен этих компаний на Черную пятницу за последние 10 лет:
*Данные за 2014−2016 гг. для Shopify Inc. (SHOP) отсутствуют, поскольку компания вышла на биржу в 2015 году, активные торги по акциям ведутся с 2016 года.
Тенденции на рынке в «черную пятницу»
Помимо большой прибыли компаний, глобального увеличения потребления и роста акций компаний, «черная пятница» привносит и другие тенденции на фондовом рынке. Эта динамика влияет на другие экономические сектора и индексы, однако у нее есть свои риски. Среди основных рыночных движений:
- Секторное влияние. Ритейлеры и e-commerce являются главными бенефициарами этого периода, демонстрируя рост акций, в частности, Amazon, Walmart и Shopify, благодаря высоким объемам продаж. Технологический сектор также выигрывает из-за спроса на гаджеты и игровые консоли, что стимулирует ценные бумаги Apple, Microsoft и Nvidia. Логистические компании, как FedEx и UPS, получают прибыль от роста объемов доставки.
- Краткосрочная спекуляция. Инвесторы часто покупают акции этих компаний перед «черной пятницей», чтобы воспользоваться ожидаемым ростом цен.
- Влияние на индексы. Сильные продажи могут положительно влиять на индексы, в частности, на S&P 500 и Nasdaq, поскольку акции крупных компаний оказывают значительное влияние на их динамику.
- Долгосрочный эффект. Успешные продажи в «черную пятницу» поддерживают квартальные финансовые отчеты компаний, что стимулирует их долгосрочный рост.
- Риски. Если спрос окажется слабым или предложение превысит ожидания, стоимость акций может упасть из-за разочарования на рынке.
Как инвестировать в «черную пятницу»
Мысли о потенциальной прибыли могут помешать взвешенно осуществить инвестиционный выбор. Прежде всего, необходимо сфокусироваться на секторах-бенефициарах, таких как розничная торговля, технологии, логистика и электронная коммерция.
Самой выгодной стратегией в «черную пятницу» для инвестора будет покупка ценных бумаг за несколько дней до начала глобальной распродажи. Это может принести большую прибыльность от ожидаемого роста. Кроме того, важно оценивать макроэкономический контекст: стабильная экономика и высокий спрос оказывают положительное влияние на рынок.
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Однако следует быть готовым к потенциальным рискам. Если показатели не будут соответствовать ожиданиям, коррекция — вполне возможное явление на рынке. Следите за результатами продаж и анализируйте каждую сделку.
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