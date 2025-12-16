Multi от Минфин
16 декабря 2025, 14:44

Как купить в кредит генератор: все программы энергокредитов для людей и бизнеса

Вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру и, как следствие, многочасовые отключения света заставляют украинцев выстраивать собственную энергонезависимость. Солнечные станции с системами накопления энергии, тепловые насосы, газопоршневые установки и даже геотермальная энергия — все эти проекты позволяют сделать дом или предприятие практически энергетически независимым. Как кредиты позволяют реализовать их, рассказывает «Минфин».

Вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру и, как следствие, многочасовые отключения света заставляют украинцев выстраивать собственную энергонезависимость.

С чего начинать поиск кредитной программы

Сейчас многие банки предлагают специальные кредитные программы для малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, на альтернативные источники и системы хранения энергии. Есть также государственные и грантовые программы, которые позволяют получить заем в банке даже под 0%. Однако эксперт по финансированию и политике энергоэффективности Проекта UNIDO/GEF UKR IEE Сергей Поровский советует начинать не с выбора банка, а с технического исполнителя.

«Капиталовложения в энергоэффективность и энергонезависимость являются самыми привлекательными инвестициями на сегодняшний день. Деньги на такие проекты есть. Трудности традиционно появляются в двух моментах. Во-первых, это понимание предприятием мер по энергоэффективности. Во-вторых, наличие правильной технической консультативной поддержки», — говорит Сергей Поровский.

То есть прежде чем искать финансирование, нужно четко понимать, что именно тебе нужно и сколько это будет стоить, а затем выбирать кредитную программу.

«Что касается домохозяйства и малого бизнеса, то у нас комплексная проблема в выборе технического исполнителя. Поэтому, в первую очередь нужно искать исполнителя, который может это сделать, а уже тогда бежать за деньгами. Что касается финансовых инструментов, здесь их немало. Скажем, у Фонда энергоэффективности много проектов, в частности, в рамках своего Фонда декарбонизации — у них есть деньги и на малый бизнес, и на муниципалитеты, и на ОСМД», — отмечает эксперт.

Впрочем, иногда «схема» работает и наоборот — у некоторых банков есть соглашения о партнерстве с компаниями, которые занимаются поставкой и монтажом оборудования, поэтому, обратившись за консультацией, клиента направят к конкретному исполнителю. Это несколько сужает выбор клиента, в то же время упрощает получение кредита. Скажем, ОТП Банк сотрудничает с компанией YASNO, Сенс Банк — с ДКС-электрик и т. д. Иногда может быть даже отдельное предложение, разработанное совместно с партнером с более выгодными условиями.

«Мы поддерживаем энергонезависимость Украины через комплекс решений для бизнеса и населения: в рамках государственной программы „Енергонезламність“ предоставляем доступное финансирование для предприятий на оборудование бесперебойного действия, а собственными продуктами усиливаем эту инициативу — в частности, программой „Экспресс-Энергия“, которая позволяет купить генераторы в рассрочку фактически под 0,01% в партнерстве с Дарекс Трейдинг Солюшнс», — рассказывают в àбанк.

На что чаще всего берут «энергонезависимые» кредиты

Как сообщала основатель и генеральный директор компании Unisolar Татьяна Однорог, с августа по октябрь этого года запрос малого и среднего бизнеса на установку солнечных электростанций (СЭС) и систем накопления энергии (ESS) вырос на 10−15%. По ее словам, на сегодняшний день более 70% предпринимателей потенциально заинтересованы в том, чтобы избавиться от зависимости от центральных сетей и стать энергонезависимыми. В то же время из каждых 10−15 заявок на установление СЭС сейчас реализуется только 1−2.

«Это в первую очередь вопрос финансирования. В 80−90% случаев реализовать проект без доступного кредитования невозможно», — объяснила она.

Рост интереса к решениям для энергонезависимости отмечают и в àбанк.

«Регулярные отключения света и повышенное внимание бизнеса к бесперебойной работе стимулировали клиентов более активно инвестировать в генераторы, аккумуляторные системы и альтернативное оборудование, поэтому спрос на такие кредиты заметно подрос; вместе с этим возросла и средняя сумма финансирования — клиенты все чаще выбирают более мощные, комплексные системы, поэтому средний чек сместился в сторону более дорогого оборудования и полного покрытия стоимости проектов», — говорят в финучреждении.

В àбанк чаще всего такие кредиты берут на практические решения, которые можно быстро реализовать и они сразу дают ощутимый эффект: бизнес выбирает генераторы, зарядные станции, аккумуляторные системы и оборудование для бесперебойного питания, тогда как частные клиенты активно инвестируют в современные котлы, инверторы, теплоизоляцию и обновление домашних энергосистем. При этом спрос больше всего смещается именно в сторону технических решений, которые гарантируют автономность во время отключений и позволяют значительно снизить зависимость от традиционных источников энергии.

Как найти дешевый кредит на энергонезависимость для дома

Если речь идет о покупке небольшого генератора, зарядной станции или инвертора, можно воспользоваться обычной рассрочкой, которую можно оформить даже онлайн прямо на сайте маркетплейса или в магазине. Также рассрочку на выбранный продукт можно оформить в банке. Например, в àбанк товары для альтернативной энергетики можно оформить в разделе «Плати частями» с кешбэком.

Если же речь идет об установке небольшой СЭС для нужд своего дома, то можно воспользоваться государственной программой «Энергонезависимость физических лиц — собственников домохозяйств», в рамках которой можно получить кредит на сумму до 480 тыс. грн под 0% (проценты компенсирует Фонд поддержки предпринимательства). С ней тоже работают многие банки. Правда, здесь есть ограничения — у домохозяйства площадь не может превышать 300 кв. м, а мощность СЭС не может превышать 10 кВт. Кроме того, заемщик не сможет воспользоваться зеленым тарифом. В Ощадбанке кредит по этой программе можно получить на 10 лет, в Укргазбанке и Привате — на 5 лет.

Укрсиббанк предлагает кредит до 500 тыс. грн на энергоэффективные товары по программе поддержки энергетической безопасности ESSF совместно с ЕБРР, в котором предусмотрена компенсация до 25% стоимости купленного товара. В то же время реальная годовая процентная ставка по такому кредиту — от 18,85% до 55,70%. Программа ESSF действует также в Ощадбанке. Здесь отмечено, что для кредитов с подтверждением ставка 21,1% годовых, без подтверждения — 56%. Размер займа может достигать 1 млн грн.

Укргазбанк предлагает кредит с кешбэком 10−25% на сумму до 500 тыс. грн. Здесь реальная годовая ставка — 24,64%. Его можно использовать на СЭС (на этих условиях нет ограничения по зеленому тарифу), системы хранения энергии мощностью 1 кВт и более, тепловые насосы и т. д.

Финансирование для бизнеса по программе «5−7−9%»: советы от практика

Одним из самых популярных финансовых решений для бизнеса является «Кредит для энергонезависимости» по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%», которая действует уже несколько лет. С этой программой работают большинство украинских банков. Заем можно получить на покупку оборудования для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы: электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т. п.

Скажем, в Приватбанке размер такого кредита может превышать 10 млн грн со сроком до 60 месяцев. Кроме процентов по кредиту, предусмотрена комиссия 0,5% от суммы кредитования. В Креди Агриколь по программе «5−7−9%» придется уплатить 0,75% — разовую комиссия за предоставление кредита, и 0,75% — комиссию за обслуживание кредита за весь срок кредитования. В банке Сенс комиссия действует 1,5% от суммы кредита/лимита, оплачивается разово при заключении договора.

Однако предприятиям, претендующим на получение кредита по этой программе, стоит набраться терпения, советует директор ООО «Индиан Солар» Игорь Принус.

«Кредиты на энергонезависимость сегодня — один из ключевых инструментов развития зеленой энергетики в Украине. Но на практике путь к их получению часто оказывается более сложным, чем ожидают предприниматели или владельцы домохозяйств», — говорит он и делится собственным опытом получения финансирования.

В октябре 2024 года компания обратилась в три банка — Ощадбанк, Укргазбанк и Сенс Банк, чтобы привлечь финансирование по программе «5−7−9». На первом этапе все банки предоставили перечень уточняющих вопросов по поводу компании, структуры бизнеса и технических характеристик наших солнечных станций, а также анкеты-опросники. Такой первоначальный анализ обычно длится от одного до двух месяцев.

«Два банка отказали нам, хотя мы представляли экономически обоснованные и жизнеспособные проекты. Причина — группа наших компаний формально выглядела убыточной. Это следствие войны: часть наших активов, в частности, солнечные электростанции, были уничтожены на оккупированных территориях. Для банков это снижает кредитный рейтинг заемщика, вне зависимости от реального состояния бизнеса и перспектив новых проектов. Только Сенс Банк согласился, но предложил более жесткие условия залога. Мы обеспечили необходимое имущество, подготовили полный пакет документов — и с 2025 года начали работать именно с ним. На сегодняшний день мы уже заключили три кредитных соглашения на строительство СЭС мощностью 1 МВт каждая, а также сопровождаем еще три проекта, где выступаем подрядчиком для инвесторов», — говорит Игорь Принус.

Для тех предпринимателей, которые только планируют использовать программу, он советует учесть несколько моментов:

  • Долгое время рассмотрения. Даже технически простые проекты могут рассматриваться 1−3 месяца. На это нужно закладывать время в бизнес-плане.
  • Недостаточная подготовленность банков к работе с ВИЭ. Из-за постоянных изменений в технологиях большинство банков не успевают подготовить персонал с глубокой экспертизой в проектах возобновляемой энергетики. Часто приходится подробно объяснять технические, организационные и экономические аспекты.
  • Высокие требования к залогу. Большинство банков не готовы кредитовать «под проект». Нужна реальная залоговая масса — недвижимость, техника, корпоративные права.
  • Процентная ставка и реальная практика. Ставка зависит от размера и класса заемщика. Практики реальных кредитов под 5% в сегменте энергетического бизнеса он не встречал… Для крупного бизнеса ставка обычно достигает 9%, даже в рамках той же программы.

Кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры

В 2024 году часть банков подписали Меморандум по банковскому кредитованию проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Согласно Дополнению к меморандуму, базовая процентная ставка по кредитам составит 13,5% годовых, или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования. Начиная со второго года, ставка будет плавающей и не будет превышать UIRD12M + 3%.

В рамках этого меморандума можно получить заем для покупки электрогенераторов, источников бесперебойного питания, аккумуляторов, солнечных электростанций, газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т. п.

Всего к этому меморандуму присоединились 19 банков, в частности, àбанк.

«Мы упростили процесс оформления энергокредитов настолько, чтобы начать его можно было буквально в несколько кликов: клиент заполняет онлайн-заявку на сайте, после чего менеджер сопровождает весь дальнейший этап — от проверки базовых данных до согласования условий финансирования; для бизнеса и ФОП требуется стандартный пакет документов, который включает учредительные материалы, финансовую информацию и договор с поставщиком оборудования, и этого достаточно, чтобы быстро получить решение и перейти к установке энергооборудования без лишних визитов или долгих процедур», — уверяют в àбанк.

У некоторых банков есть свои специальные программы для энергоэффективности бизнеса. Скажем, Райффайзен Банк предлагает беззалоговые кредиты на солнечные панели для бизнеса (юридическим лицам и ФОП) на сумму до 9,5 млн грн под 17−19% годовых и без дополнительных комиссий.

Конечно, получить кредит на энергоэффективность можно и в рамках стандартных программ для бизнеса, действующих в каждом банке. Средние ставки в Украине — 17−18% годовых, однако получить такие займы преимущественно проще, чем кредит в рамках государственной программы «5−7−9».

Однако, в любом случае, прежде чем обратиться за кредитом в банк, следует промониторить действующие на данный момент государственные и грантовые программы для бизнеса и населения. Это можно сделать на сайте Фонда поддержки предпринимательства и Фонда энергоэффективности.

Кроме того, даже в рамках одной и той же государственной программы или грантовой программы международных партнеров предложения разных банков могут отличаться. Это касается в первую очередь реальной годовой процентной ставки, дополнительных платежей и размера заимствования. Особое внимание следует уделять ограничениям, чтобы не потерять льготы. К примеру, если вы воспользовались программой «Энергонезависимость» для дома, но начали продавать лишнее электричество по зеленому тарифу, вас исключат из этой программы и придется погашать долг на общих условиях.

Автор:
Зиновия Водзянская
Зиновия Водзянская
