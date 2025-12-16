Как купить в кредит генератор: все программы энергокредитов для людей и бизнеса

Вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру и, как следствие, многочасовые отключения света заставляют украинцев выстраивать собственную энергонезависимость. Солнечные станции с системами накопления энергии, тепловые насосы, газопоршневые установки и даже геотермальная энергия — все эти проекты позволяют сделать дом или предприятие практически энергетически независимым. Как кредиты позволяют реализовать их, рассказывает «Минфин».

С чего начинать поиск кредитной программы

Сейчас многие банки предлагают специальные кредитные программы для малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, на альтернативные источники и системы хранения энергии. Есть также государственные и грантовые программы, которые позволяют получить заем в банке даже под 0%. Однако эксперт по финансированию и политике энергоэффективности Проекта UNIDO/GEF UKR IEE Сергей Поровский советует начинать не с выбора банка, а с технического исполнителя.

«Капиталовложения в энергоэффективность и энергонезависимость являются самыми привлекательными инвестициями на сегодняшний день. Деньги на такие проекты есть. Трудности традиционно появляются в двух моментах. Во-первых, это понимание предприятием мер по энергоэффективности. Во-вторых, наличие правильной технической консультативной поддержки», — говорит Сергей Поровский.

То есть прежде чем искать финансирование, нужно четко понимать, что именно тебе нужно и сколько это будет стоить, а затем выбирать кредитную программу.

«Что касается домохозяйства и малого бизнеса, то у нас комплексная проблема в выборе технического исполнителя. Поэтому, в первую очередь нужно искать исполнителя, который может это сделать, а уже тогда бежать за деньгами. Что касается финансовых инструментов, здесь их немало. Скажем, у Фонда энергоэффективности много проектов, в частности, в рамках своего Фонда декарбонизации — у них есть деньги и на малый бизнес, и на муниципалитеты, и на ОСМД», — отмечает эксперт.

Впрочем, иногда «схема» работает и наоборот — у некоторых банков есть соглашения о партнерстве с компаниями, которые занимаются поставкой и монтажом оборудования, поэтому, обратившись за консультацией, клиента направят к конкретному исполнителю. Это несколько сужает выбор клиента, в то же время упрощает получение кредита. Скажем, ОТП Банк сотрудничает с компанией YASNO, Сенс Банк — с ДКС-электрик и т. д. Иногда может быть даже отдельное предложение, разработанное совместно с партнером с более выгодными условиями.

«Мы поддерживаем энергонезависимость Украины через комплекс решений для бизнеса и населения: в рамках государственной программы „Енергонезламність“ предоставляем доступное финансирование для предприятий на оборудование бесперебойного действия, а собственными продуктами усиливаем эту инициативу — в частности, программой „Экспресс-Энергия“, которая позволяет купить генераторы в рассрочку фактически под 0,01% в партнерстве с Дарекс Трейдинг Солюшнс», — рассказывают в àбанк.

На что чаще всего берут «энергонезависимые» кредиты

Как сообщала основатель и генеральный директор компании Unisolar Татьяна Однорог, с августа по октябрь этого года запрос малого и среднего бизнеса на установку солнечных электростанций (СЭС) и систем накопления энергии (ESS) вырос на 10−15%. По ее словам, на сегодняшний день более 70% предпринимателей потенциально заинтересованы в том, чтобы избавиться от зависимости от центральных сетей и стать энергонезависимыми. В то же время из каждых 10−15 заявок на установление СЭС сейчас реализуется только 1−2.

«Это в первую очередь вопрос финансирования. В 80−90% случаев реализовать проект без доступного кредитования невозможно», — объяснила она.

Рост интереса к решениям для энергонезависимости отмечают и в àбанк.

«Регулярные отключения света и повышенное внимание бизнеса к бесперебойной работе стимулировали клиентов более активно инвестировать в генераторы, аккумуляторные системы и альтернативное оборудование, поэтому спрос на такие кредиты заметно подрос; вместе с этим возросла и средняя сумма финансирования — клиенты все чаще выбирают более мощные, комплексные системы, поэтому средний чек сместился в сторону более дорогого оборудования и полного покрытия стоимости проектов», — говорят в финучреждении.

В àбанк чаще всего такие кредиты берут на практические решения, которые можно быстро реализовать и они сразу дают ощутимый эффект: бизнес выбирает генераторы, зарядные станции, аккумуляторные системы и оборудование для бесперебойного питания, тогда как частные клиенты активно инвестируют в современные котлы, инверторы, теплоизоляцию и обновление домашних энергосистем. При этом спрос больше всего смещается именно в сторону технических решений, которые гарантируют автономность во время отключений и позволяют значительно снизить зависимость от традиционных источников энергии.

Как найти дешевый кредит на энергонезависимость для дома

Если речь идет о покупке небольшого генератора, зарядной станции или инвертора, можно воспользоваться обычной рассрочкой, которую можно оформить даже онлайн прямо на сайте маркетплейса или в магазине. Также рассрочку на выбранный продукт можно оформить в банке. Например, в àбанк товары для альтернативной энергетики можно оформить в разделе «Плати частями» с кешбэком.

Если же речь идет об установке небольшой СЭС для нужд своего дома, то можно воспользоваться государственной программой «Энергонезависимость физических лиц — собственников домохозяйств», в рамках которой можно получить кредит на сумму до 480 тыс. грн под 0% (проценты компенсирует Фонд поддержки предпринимательства). С ней тоже работают многие банки. Правда, здесь есть ограничения — у домохозяйства площадь не может превышать 300 кв. м, а мощность СЭС не может превышать 10 кВт. Кроме того, заемщик не сможет воспользоваться зеленым тарифом. В Ощадбанке кредит по этой программе можно получить на 10 лет, в Укргазбанке и Привате — на 5 лет.

Укрсиббанк предлагает кредит до 500 тыс. грн на энергоэффективные товары по программе поддержки энергетической безопасности ESSF совместно с ЕБРР, в котором предусмотрена компенсация до 25% стоимости купленного товара. В то же время реальная годовая процентная ставка по такому кредиту — от 18,85% до 55,70%. Программа ESSF действует также в Ощадбанке. Здесь отмечено, что для кредитов с подтверждением ставка 21,1% годовых, без подтверждения — 56%. Размер займа может достигать 1 млн грн.

Укргазбанк предлагает кредит с кешбэком 10−25% на сумму до 500 тыс. грн. Здесь реальная годовая ставка — 24,64%. Его можно использовать на СЭС (на этих условиях нет ограничения по зеленому тарифу), системы хранения энергии мощностью 1 кВт и более, тепловые насосы и т. д.

Финансирование для бизнеса по программе «5−7−9%»: советы от практика

Одним из самых популярных финансовых решений для бизнеса является «Кредит для энергонезависимости» по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%», которая действует уже несколько лет. С этой программой работают большинство украинских банков. Заем можно получить на покупку оборудования для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы: электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т. п.

Скажем, в Приватбанке размер такого кредита может превышать 10 млн грн со сроком до 60 месяцев. Кроме процентов по кредиту, предусмотрена комиссия 0,5% от суммы кредитования. В Креди Агриколь по программе «5−7−9%» придется уплатить 0,75% — разовую комиссия за предоставление кредита, и 0,75% — комиссию за обслуживание кредита за весь срок кредитования. В банке Сенс комиссия действует 1,5% от суммы кредита/лимита, оплачивается разово при заключении договора.

Однако предприятиям, претендующим на получение кредита по этой программе, стоит набраться терпения, советует директор ООО «Индиан Солар» Игорь Принус.

«Кредиты на энергонезависимость сегодня — один из ключевых инструментов развития зеленой энергетики в Украине. Но на практике путь к их получению часто оказывается более сложным, чем ожидают предприниматели или владельцы домохозяйств», — говорит он и делится собственным опытом получения финансирования.

В октябре 2024 года компания обратилась в три банка — Ощадбанк, Укргазбанк и Сенс Банк, чтобы привлечь финансирование по программе «5−7−9». На первом этапе все банки предоставили перечень уточняющих вопросов по поводу компании, структуры бизнеса и технических характеристик наших солнечных станций, а также анкеты-опросники. Такой первоначальный анализ обычно длится от одного до двух месяцев.

«Два банка отказали нам, хотя мы представляли экономически обоснованные и жизнеспособные проекты. Причина — группа наших компаний формально выглядела убыточной. Это следствие войны: часть наших активов, в частности, солнечные электростанции, были уничтожены на оккупированных территориях. Для банков это снижает кредитный рейтинг заемщика, вне зависимости от реального состояния бизнеса и перспектив новых проектов. Только Сенс Банк согласился, но предложил более жесткие условия залога. Мы обеспечили необходимое имущество, подготовили полный пакет документов — и с 2025 года начали работать именно с ним. На сегодняшний день мы уже заключили три кредитных соглашения на строительство СЭС мощностью 1 МВт каждая, а также сопровождаем еще три проекта, где выступаем подрядчиком для инвесторов», — говорит Игорь Принус.

Для тех предпринимателей, которые только планируют использовать программу, он советует учесть несколько моментов:

Долгое время рассмотрения. Даже технически простые проекты могут рассматриваться 1−3 месяца. На это нужно закладывать время в бизнес-плане.

Недостаточная подготовленность банков к работе с ВИЭ. Из-за постоянных изменений в технологиях большинство банков не успевают подготовить персонал с глубокой экспертизой в проектах возобновляемой энергетики. Часто приходится подробно объяснять технические, организационные и экономические аспекты.

Высокие требования к залогу. Большинство банков не готовы кредитовать «под проект». Нужна реальная залоговая масса — недвижимость, техника, корпоративные права.

Процентная ставка и реальная практика. Ставка зависит от размера и класса заемщика. Практики реальных кредитов под 5% в сегменте энергетического бизнеса он не встречал… Для крупного бизнеса ставка обычно достигает 9%, даже в рамках той же программы.

Кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры

В 2024 году часть банков подписали Меморандум по банковскому кредитованию проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Согласно Дополнению к меморандуму, базовая процентная ставка по кредитам составит 13,5% годовых, или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования. Начиная со второго года, ставка будет плавающей и не будет превышать UIRD12M + 3%.

В рамках этого меморандума можно получить заем для покупки электрогенераторов, источников бесперебойного питания, аккумуляторов, солнечных электростанций, газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т. п.

Всего к этому меморандуму присоединились 19 банков, в частности, àбанк.

«Мы упростили процесс оформления энергокредитов настолько, чтобы начать его можно было буквально в несколько кликов: клиент заполняет онлайн-заявку на сайте, после чего менеджер сопровождает весь дальнейший этап — от проверки базовых данных до согласования условий финансирования; для бизнеса и ФОП требуется стандартный пакет документов, который включает учредительные материалы, финансовую информацию и договор с поставщиком оборудования, и этого достаточно, чтобы быстро получить решение и перейти к установке энергооборудования без лишних визитов или долгих процедур», — уверяют в àбанк.

У некоторых банков есть свои специальные программы для энергоэффективности бизнеса. Скажем, Райффайзен Банк предлагает беззалоговые кредиты на солнечные панели для бизнеса (юридическим лицам и ФОП) на сумму до 9,5 млн грн под 17−19% годовых и без дополнительных комиссий.

Конечно, получить кредит на энергоэффективность можно и в рамках стандартных программ для бизнеса, действующих в каждом банке. Средние ставки в Украине — 17−18% годовых, однако получить такие займы преимущественно проще, чем кредит в рамках государственной программы «5−7−9».

Однако, в любом случае, прежде чем обратиться за кредитом в банк, следует промониторить действующие на данный момент государственные и грантовые программы для бизнеса и населения. Это можно сделать на сайте Фонда поддержки предпринимательства и Фонда энергоэффективности.

Кроме того, даже в рамках одной и той же государственной программы или грантовой программы международных партнеров предложения разных банков могут отличаться. Это касается в первую очередь реальной годовой процентной ставки, дополнительных платежей и размера заимствования. Особое внимание следует уделять ограничениям, чтобы не потерять льготы. К примеру, если вы воспользовались программой «Энергонезависимость» для дома, но начали продавать лишнее электричество по зеленому тарифу, вас исключат из этой программы и придется погашать долг на общих условиях.