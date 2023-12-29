Сколько украинцы готовы потратить на подарки и что дарят чаще всего

Даже в условиях войны украинцы сохранили добрую традицию покупать подарки перед праздниками. Чем люди обычно радуют своих близких и какой бюджет готовы на это выделить, рассказал Ярослав Ведмидь, руководитель Postmen, опираясь на результаты проведенного исследования.

1 000 грн и не больше

Главный вывод исследования — как и три года назад, абсолютное большинство украинцев (91% респондентов) покупают подарки в декабре, тратя на них не более 1000 грн (51% опрошенных).

На первый взгляд такие данные могут свидетельствовать об определенной устойчивости и стабильности, но на самом деле ситуация несколько иная.

С учетом колебаний курса доллара за последние три года сумма, которую украинцы готовы потратить на подарки, снизилась на 30% в эквиваленте иностранной валюты. Это свидетельствует об ухудшении финансового благосостояния граждан, что влияет на их готовность тратиться на подарки.

В то же время, средневзвешенная сумма, которую украинцы планируют потратить, все равно возросла. В этом году средняя сумма на презенты составляет 2560 грн, в противовес 2185 грн в прошлом году.

Самый желанный презент — деньги, самый популярный — сладости

Учитывая ограниченный бюджет, очевидно, что большинство украинцев планируют дарить простые и недорогие подарки. В топе товаров, которые респонденты планируют покупать для презентов, оказались сладости и сувениры. Их планируют дарить 52% и 29% украинцев соответственно.

В праздничной суете люди не забывают, что мы живем в контексте войны. Поэтому кроме подарков, 33% украинцев намерены донатить.

Интересно, что товары, которые опрошенные планируют дарить, не стали самыми желанными подарками в их вишлистах. Сладости оказались на третьем месте в списке «Что бы хотели получить», а мелкие сувениры не попали даже в топ-5.

А вот больше всего украинцы хотели бы получить деньги, несмотря на то, что рассматривают их как предпоследний возможный вариант подарка. Это может как свидетельствовать об определенных предубеждениях относительно приемлемых презентов, так и быть еще одним фактором, подчеркивающим ухудшение финансового состояния граждан.

Бюджет на праздничный стол у половины украинцев (54%) не превысил бюджет на подарки — 1000 грн. В то же время 41% опрошенных закладывают от 1000 грн до 5000 грн на рождественско-новогодние блюда. Что касается средневзвешенной суммы на праздничный стол, то она на 29% меньше средней суммы на подарки и составляет 1986 грн.

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Финансовое благополучие все еще желает лучшего

И хотя 2023-й был непростым, за этот год 16% респондентов отметили рост своих доходов. Это на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные могут свидетельствовать о возможном обновлении в конкретных секторах экономики.

Однако значительная часть населения продолжает ощущать финансовое давление. 53% опрошенных сообщили об уменьшении доходов. В то же время в 2023-м ответы «Значительно уменьшились» и «Несколько уменьшились» выбрало почти на 20% меньше респондентов, чем в прошлом.

Менее всего негативные изменения в финансовом благополучии затронули тех, кто работает на частном предприятии.

Расходы же у большинства соотечественников продолжают расти — такую тенденцию отметили 67% опрошенных. В частности, 35% заявили, что их расходы «значительно выросли», и почти у трети украинцев расходы «несколько выросли».

Только 19% украинцев указали, что смогли снизить свои расходы в этом году, и у 14% опрошенных ситуация в этом плане не изменилась.

Учитывая тенденцию (доходы уменьшаются, а расходы растут), ситуация с денежными сбережениями не лучшая. 71% респондентов отметили, что их финансовая подушка безопасности уменьшилась или совсем отсутствует.

Для 68% украинцев горизонт выживания за счет сбережений — менее полугода. Это говорит о низком уровне финансовой безопасности среди населения.

Без изменений осталось отношение украинцев к кредитам. Как и в прошлом году, 59% опрошенных утверждают, что не имеют их совсем, у 19% объем ссуд не изменился. Совершенно незначительные колебания (до 1%) можно увидеть в категориях ответов «Выросли» и «Уменьшились». Это может свидетельствовать о недоверии к банковской системе или нежелании повышать финансовые риски в период нестабильности.

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Цена решает все

Неудивительно, что из-за ограниченного бюджета в выборе товара для 75% украинцев цена является ключевым критерием. В то же время качество товара для украинских потребителей не менее важно, чем цена. 67% опрошенных отметили, что обращают на этот критерий свое внимание.

Что касается ценностного предложения производителя, то оно осталось неизменным. Как и в прошлом году, украинцам больше отзываются поддержка ВСУ и выход с рынка россии. И если по первым двум ценностным предложениям респонденты обоих полов полностью сошлись в своем выборе, то на третьем месте у женщин оказалась эмоциональная поддержка, в противоположность мужчинам, выбравшим сохранение рабочих мест.

Опрос проводился методом анкетирования с помощью Google Forms, распространявшейся через Facebook и Instagram с 8 по 20 ноября. В исследовании приняли участие 1169 граждан Украины: 46% мужчин и 54% женщин во всех регионах, всех возрастов, всех типов населенных пунктов и с разными уровнями доходов домохозяйств.