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27 декабря 2023, 12:47 Читати українською

Сколько потратят на подарки к Новому году украинцы и жители других стран

Новый год и Рождество — время, к которому основательно готовятся люди во всем мире. Сколько в среднем тратят на праздники украинцы и жители других стран, выяснял «Минфин».

Новый год и Рождество — время, к которому основательно готовятся люди во всем мире.

Предпраздничный шоппинг будет у более половины украинцев

В этом году Украина отмечает Рождество по новому календарю (25 декабря), однако, по старым традициям — с праздничным столом на 12 блюд и подарками родным и близким. По данным исследования Deloitte в Украине, шоппинг к Рождеству провели более половины украинцев.

Однако, желающих ходить по магазинам стало меньше — доля таких снизилась с предыдущего года на 2% — с 61% до 59%. Опрошенные рассказали, что намеревались идти на шоппинг в период с 1 по 24 декабря. Интересно, что в прошлом году покупки откладывались на вторую половину декабря.

Что касается бюджета праздников, то 56% украинцев установили бюджет на шоппинг от 1 000 до 5 000 гривен. В 2022 году такую сумму были готовы потратить лишь 49% респондентов.

Среди самых популярных категорий по покупке товаров — продукты питания, обувь, одежда, алкоголь и вещи для дома.

К слову, украинцы планируют потратить больше на Новый год, чем на Рождество. Следовательно, больше всего средств на празднование потратят респонденты из восточных областей Украины. В то же время, в западных областях — больше на Рождество.

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А как в других странах

Американцы любят ставить праздничные рекорды

В США главный зимний праздник — Рождество, его отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. Пока неизвестно, сколько американцы потратили на подготовку к праздникам в этом году. Зато, аналитики заранее спрогнозировали возможные цифры, отталкиваясь от опыта прошлых лет.

По данным Национальной федерации розничной торговли, расходы на Рождество в ноябре и декабре должны вырасти на 3−4%, по сравнению с 2022 годом, и достичь от $957,3 до $966,6 млрд. Это может стать рекордным уровнем.

Например, в 2022 году американцы купили подарков онлайн суммарно на $255,8 млрд — в этом году цифра должна увеличиться на 7−9% — до $278,8 млрд. В то же время, отмечается, что расходы на праздничные услуги растут несколько быстрее, но подробностями аналитики, увы, не делятся.

Один американец тратит на подарки, украшения и еду примерно $875.

Немцы готовы раскошелиться на подарки и гирлянды

В прошлом году немцы потратили на рождественские подарки в среднем €520,4, а в этом должны потратить €507,1. Несмотря на ожидаемое снижение трат, подарки остаются самой крупной статьей рождественских расходов.

На символ Рождества жители Германии потратили в среднем столько же, сколько и в прошлом году: от €21 до €29 за погонный метр пихты, и от €10 до €15 — красной ели.
Кстати, примечательно, что немцы уделяют особое внимание расходам на электричество, ведь многочисленные гирлянды и украшения обходятся в приличную копеечку.

В этом году им немного повезло: стоимость стандартных гирлянд с лампочками снизилась на €10,43, а светодиодных — на €1,04. Аналитики советуют жителям страны экономить и покупать последние, ведь они, помимо прочего, потребляют меньше энергии, а значит, чек за электричество в конце месяца будет меньше.

Большая часть немцев, согласно опросу исследовательского института Forsa, предпочитают готовить на праздник картофельный салат и жарить сосиски. В этом году стоимость этих блюд оценивается примерно в €8,5.

Поляки готовы тратиться на поездки, но воздержаться от подарков

В этом году жители Польши потратили на Рождество на четверть больше, чем в прошлом году — в среднем 1 441 злотый на человека, согласно исследованию BIG InfoMonitor. Несмотря на то, что 40% поляков заявили о намерениях ограничить покупки подарков на праздники или и вовсе отказаться от этой затеи, эта статья расходов увеличилась с 431 до 522 злотых.

Подорожала также сервировка рождественского стола, на которую пришлось выложить 499 злотых — на 17% больше, чем в 2022 году. Не получилось сэкономить на праздничной атмосфере. 54% населения решили приобрести рождественские елки и украшения, потратив 74 злотых, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

Но больше всего поляки намерены тратить на поездки — в среднем 130 злотых (на 67% больше) — на топливо или билеты.

По данным BIG InfoMonitor, процент людей, которые намерены провести рождественские праздники так же щедро, как обычно, увеличился с 56% в 2022 году до 64% в 2023 году. При этом на 8% уменьшилось число людей, вынужденных праздновать более скромно.

Французы экономят на близких

Бюджет французов на Рождество — в среднем €529. Сюда входят подарки, украшения и угощения. Выбирают французы праздничные товары и услуги по низким ценам или по акции — так поступают 58%.

Еще 63% признались, что ради сокращения расходов заранее распланировали покупки подарков. 44% и вовсе решили пожертвовать презентами для некоторых близких, чтобы сосредоточиться только на сюрпризах для детей.

Источник: Минфин
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