На прошлой неделе НБУ «сжег» $1152 млн: хватит ли резервов для поддержки курса

На фоне постепенного снижения валютных резервов экономика Украины продолжает восстанавливаться, а международные институты предполагают ускорение ее роста. О том, почему это происходит, а также о состоянии банков и валютного рынка, рассказал академик НАН Украины, экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин .

Экономическая ситуация

На прошлой неделе Всемирный банк улучшил свой прогноз по росту украинской экономики. Согласно обновленному прогнозу, рост реального ВВП Украины в 2023 и 2024 годах ожидается на уровне 3,5% и 4% соответственно, что на 1,5 и 0,5 п.п. выше оценок середины 2023 года. Согласно оценкам Всемирного банка, основными рисками для Украины остаются безопасность, разрушение инфраструктуры и логистики, рост цен на энергоносители.

В то же время, восстановлению способствуют более стабильное электроснабжение, увеличение государственных расходов, крупная внешняя помощь и более высокий, чем ожидалось, урожай. Основным предположением прогноза остается длительность активной фазы боевых действий. Согласно базовому сценарию, существенное уменьшение рисков безопасности предполагается со II половины 2024 года. Как следствие, экономический рост по итогам 2025 года ожидается на уровне 6,5%.

Также была опубликована информация о том, что, в случае вступления Украины в ЕС, она может получить из бюджета ЕС около 186 млрд евро в течение первых семи лет членства. Львиная доля (96 млрд евро) этих средств должна быть направлена на субсидии для с/х, остальные — на «подтягивание» инфраструктуры до среднего уровня среди стран членов.

Хотя указанные цифры кажутся значительными, финансовые потребности Украины в восстановлении значительно более существенные. По последним оценкам, в рамках проекта оценки повреждения инфраструктуры и экономического ущерба, вызванного агрессией РФ, общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения, выросла до $151 млрд (из которых инфраструктура $37 млрд). Эта сумма сопоставима с потенциальными поступлениями благодаря вступлению в ЕС, но она необходима значительно раньше, чем в течение семи лет после вступления.

Успешные атаки на места базирования черноморского флота рф во временно оккупированном Крыму позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых через временные коридоры для торговых судов. По состоянию на начало октября таким коридором воспользовались уже более 20 судов. Это снижает потенциальные риски для экспорта нового урожая, который из-за благоприятных погодных условий окажется выше, чем прогнозировалось ранее.

Валютный рынок

Существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков после объявления Нацбанка о переходе к управляемой гибкости обменного курса гривны обусловил увеличение потребности в интервенциях НБУ по продаже иностранной валюты. Чистая продажа иностранной валюты Нацбанком с целью сбалансирования рынка на прошлой неделе составила $1 152 млн, что почти в два раза больше, чем неделей ранее ($617 млн). В то же время, это позволило сохранить обменный курс гривны по отношению к доллару на межбанковском рынке на уровне, близком к его предыдущему фиксингу (36,59 грн/$).

Международные резервы Украины, которые, по предварительным данным, по состоянию на 1 октября 2023 года составили $39,7 млрд, остаются достаточными для финансирования 5,3 месяцев будущего импорта. В сентябре они снизились на 1,7% за счет интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке и осуществления долговых выплат государства, не в полной мере компенсированных поступлениями от международных партнеров.

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Финансовый сектор

Объем банковского кредитования в сентябре увеличился на 0,5% за счет гривневого кредитования корпоративного сегмента (на 1,9% в месяц), который поддерживается государственными программами. При этом объем кредитов, предоставленных банками предприятиям в иностранной валюте, — наоборот, сократился за месяц на 1,4%. Гривневые кредиты домохозяйствам в сентябре снизились на 0,3%.

В то же время, объем ресурсной базы банков в форме депозитов клиентов в сентябре оставался примерно на уровне предыдущего месяца — увеличение гривневых средств на счетах корпораций (+0,8% в месяц) было компенсировано уменьшением остатков на корпоративных счетах в иностранной валюте (-5,1% за месяц). При этом средства домохозяйств в банках росли как в гривне (+2,5% в месяц), так и в иностранной валюте (+2,1%).

Отражая влияние снижения ключевой ставки, ставки банков по кредитам и депозитам клиентов также начали снижаться. Стоимость гривневых кредитов для компаний снизилась в сентябре на 0,5 п.п., для домохозяйств — на 0,1 п.п. Ставки по гривневым депозитам компаний в сентябре снизились на 0,9 п.п., домохозяйств — оставались на уровне прошлого месяца.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) сократился до 658 млрд грн, из которых 466 млрд грн — в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором сокращения банковской ликвидности на прошлой неделе выступали масштабные интервенции Нацбанка по продаже иностранной валюты на фоне умеренных расходов по Единому казначейскому счету Правительства.

На условиях программы «Доступные кредиты 5−7−9%» на прошлой неделе банками было выдано 213 льготных кредитов на общую сумму 0,9 млрд грн, в том числе около трети — государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 38,9 тыс. на общую сумму 150,9 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками для поддержки с/х производства и на антивоенные цели.

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Кроме того, по программе доступной ипотеки от государства «єОселя» на прошлой неделе банками было выдано 167 кредитов на покупку жилья на сумму 266 млн грн. В целом, с начала действия программы было предоставлено более 3,8 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 5,4 млрд грн. Большинство получателей кредитов — военнослужащие или работники силовых ведомств. Кредиты по программе преимущественно используются для покупки жилья на вторичном рынке, больше всего — в Киеве и Киевской области.