Поддержка бизнеса ветеранов: какие программы предлагает государство, банки и частные инициативы

По оценкам правительства, после завершения войны количество ветеранов и членов их семей составит около 5−6 млн. У многих из них есть собственный бизнес или они планируют его создать. Помочь им в этом может целый ряд программ, которые позволяют получить гранты или кредиты на льготных условиях. «Минфин» узнал, где и на каких условиях их можно получить.

Что предлагает государство

В Украине действует программа грантов для ветеранов и членов их семей, которая предусматривает получение средств на развитие бизнеса без обязательства вернуть их, но в случае выполнения определенных условий.

Такие гранты — одна из составляющих программы «єРобота», которая предусматривает финансовую помощь для развития собственного бизнеса, садоводства, перерабатывающей промышленности и т. д. У финансовой поддержки для ветеранов есть свои особенности.

Есть несколько вариантов суммы такого гранта, и от нее зависят условия. Да, до 250 тыс. грн могут получить ветераны и члены их семей (в этом случае это их супруги или мужья). При этом получатель средств должен создать одно дополнительное рабочее место.

До 500 тыс. грн могут получить также ветераны и члены их семей, но создать нужно уже 2 рабочих места.

Для гранта до 1 млн грн подать заявку может только ветеран, зарегистрированный как ФОП не менее 1 года. Члены семьи на такую финансовую поддержку уже не могут рассчитывать. За эти деньги получатель должен создать 4 рабочих места. Кроме этого, здесь есть дополнительное условие — программа покрывает не более 70% стоимости проекта, а остальные средства должен предоставить сам ветеран из собственных сбережений или кредита.

Кроме необходимости создать определенное количество рабочих мест, получатель этого гранта обязуется проводить свою предпринимательскую деятельность в течение нескольких лет. Раньше это было минимум 7 лет, но в конце прошлого года Кабмин установил, что продолжительность проекта может быть разной — три, пять или семь лет.

В случае, если предприниматель не выполняет условия программы, ему придется вернуть средства государству. При другом варианте — деньги не возвращаются и налоги с полученного гранта не уплачиваются.

Программа предусматривает, на какие цели можно потратить грантовые средства, а именно:

мебель, оборудование и транспортные средства для коммерческого использования;

лицензионное программное обеспечение (до 50% средств);

сырье, материалы, продукты и сервисы, которые нужны для реализации бизнес-плана (до 70% средств);

услуги по маркетингу и рекламе (до 10% средств);

аренда нежилых помещений или земли (до 25% средств);

аренда оборудования (до 30% средств);

лизинг оборудования, кроме собственных транспортных средств (до 50% денежных средств);

покупка франшизы.

Подать заявку на получение гранта можно на портале Дія. Для этого необходимо авторизироваться в кабинете гражданина с помощью BankID или электронной подписи. Далее нужно заполнить онлайн-заявку и обязательно добавить бизнес-план — без заявки на гранты не рассматриваются. Пример бизнес-плана можно посмотреть на портале Дія, там же есть форма для его написания.

Сама процедура подачи заявки достаточно быстрая — до 20 минут. Решение о предоставлении гранта принимается Государственным центром занятости после полученной информации от Ощадбанка о проверке деловой репутации заявителя, сведений, указанных в заявлении, а также результатов собеседования с получателем — его проводит региональный центр занятости.

Для подтверждения деловой репутации необходимы, в частности, хорошая кредитная история, отсутствие коррупционных действий, судебных уголовных производств, отсутствие открытых исполнительных производств, налогового долга и т. д. Подробнее о требованиях для получения гранта можно узнать по этой ссылке.

Как рассказала «Минфину» член правления Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая, за время работы программы банк обработал более 3 тыс. заявок от ветеранов и членов семей. В более чем трети случаев заявители получили деньги.

Приблизительно те же цифры озвучил и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, 1 100 ветеранов и их родных получили в целом более 500 млн гривен грантовых средств для развития бизнеса.

В то же время следует учитывать, что в результате хакерской атаки на реестры Министерства юстиции в декабре, подача заявок на получение этих грантов временно недоступна. Ее обещают возобновить после восстановления реестров.

Кредитные программы

Помимо государственной поддержки, ветераны могут рассчитывать на лучшие условия кредитования для своего бизнеса от ряда банков.

К примеру, Ощадбанк разработал программу «4.5.0». Как рассказала Наталья Буткова-Витвицкая, воспользоваться ею может ветеран (участник боевых действий), его семья (жена, муж, дети, родители), а также предприятие, в котором более 30% персонала — ветераны.

Программа предусматривает льготное кредитование собственного дела или действующего ветеранского бизнеса на сумму до 5 млн грн и срок до 60 месяцев. Средства могут быть потрачены на покупку основных средств, ремонт помещений, пополнение оборотного капитала. Ставка может быть 5−9% на инвестиционные нужды, а на оборотный капитал — 13% или 4−8% (в рамках программы WNISEF).

По программе возможна также покупка франшизы, но в этом случае собственный капитал заемщика должен составлять не менее 30% стоимости проекта.

Тем, кто воспользуется этой кредитной программой, банк предлагает льготный тариф на обслуживание банковского счета, в частности, отсутствие комиссии и лучшие условия для перевода средств.

Особую программу получения кредитов для ветеранов и членов их семей подготовил также Приватбанк. Учреждение отменило комиссию за выдачу кредита (обычно она составляет 1−1,5% от суммы), предлагает бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в течение 12 месяцев и снизило процентную ставку, правда, не указано, на сколько именно. На сайте Приватбанка отмечается, что специальные условия устанавливаются в день подписания кредитного договора.

Эти льготные условия действуют по нескольким кредитным программам Привата: на покупку основных средств, пополнение оборотных средств и по программе «КУБ» под залог.

В Укргазбанке действует пилотная программа «Реинтеграция ветеранов и лиц, пострадавших от войны», которая реализуется совместно с Европейским банком реконструкции и развития. В соответствии с ней, заемщик может получить грант на сумму до 25% от полученного кредита. Участие в программе могут принимать ветераны, у которых есть свой бизнес, и предприятия, где работают или обслуживаются ветераны, рассказал и.о. главы правления Укргазбанка Родион Морозов.

О подобной программе сообщила «Минфину» руководитель управления разработки инструментов для бизнеса Кредобанка Наталья Згоба. По ее словам, у ФОП-ветерана или предприятия, где владельцами или руководителями являются ветераны, есть возможность получить грантовое финансирование до 25% от тела займа при получении инвестиционного кредита под покрытие гарантией ЕБРР.

Социальные инициативы

Действует в Украине и несколько частных программ помощи ветеранскому бизнесу. Грантовую программу «Смелые» создал агрохолдинг «Астарта-Киев», а присоединились к ней Райффайзен Банк, Vodafone Украина и несколько благотворительных фондов.

Участников проекта учат составлять бизнес-планы, привлекать инвестиции, а авторы лучших идей получают гранты до 70 тыс. грн. Как отмечают авторы программы, за время ее существования поддержку получили 167 малых и средних бизнесов, среди которых 103 — ветеранские.

Новая волна программы «Смелые» стартует с 10 января, информация о том, как присоединиться к ней, размещается в соцсетях инициативы.

15 ветеранских бизнесов получили гранты от ПУМБ, по итогам образовательно-грантовой программы «Жить навстречу», организованной в партнерстве с Future Development Agency и KSE Business School. Финансовая поддержка для запуска или развития собственного дела составила от 500 тыс. до 1 млн грн. Итоги предыдущей программы были подведены в конце прошлого года, но в банке говорят о планируемом старте набора в нее в этом году. Информация об этом должна быть опубликована в соцсетях проекта.

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Специальные облигации, средства от размещения которых направляются на поддержку ветеранских бизнесов, выпустили «Ассоциация предпринимателей-ветеранов АТО» и финансовая компания «К2000». Доходность этих ценных бумаг составляет 6%. Купить их можно через любого брокера, который работает на украинских биржах, в частности, они доступны онлайн в кабинете инвестора Универ. Всего через эти облигации было привлечено около 11 млн грн и профинансировано 12 ветеранских бизнесов.