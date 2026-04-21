21 апреля 2026, 14:30 Читати українською

Преимущества небольших банков: уникальные сервисы, которые не найти у гигантов

В Украине шесть десятков банков, однако рядовой украинец сможет назвать едва ли десяток самых крупных. Но кроме «звезд» первой величины, которые занимают 90% рынка, в Украине еще с полсотни меньших. При этом у более чем двух десятков небольших банков капитал не превышает одного миллиарда. Несмотря на скромные размеры, такие банки выполняют нормативы НБУ, а банкопад 2014−2016 гг. продемонстрировал, что устойчивость банка зависит не от его размера. Чем привлекают клиентов малые банки, и какие эксклюзивные услуги, которых нет у гигантов, они предлагают, выяснял «Минфин».

Персонализация и гибкость

На фоне крупных банков, которые предлагают все для всех, возникает запрос на банки, которые предлагают более персональный подход и особые услуги, которые актуальны только в конкретном регионе или для конкретной категории клиентов.

«Типовой клиент крупного системного банка — это человек или компания, которая в первую очередь ценит стабильность, доступность сервисов и имидж. Это клиент, который пользуется государственной зарплатной картой, получает социальные выплаты или работает с крупными корпоративными продуктами. Ему важна широкая сеть отделений, надежность и стандартные продукты, — объясняют в Unex Bank. — Наш клиент — другой по поведению и ожиданиям. Это человек или бизнес, который ценит скорость, персонализацию и гибкость. Среди клиентов Unex Bank много предпринимателей, активных пользователей цифровых сервисов — людей, которые ищут современные финансовые инструменты без лишней бюрократии. Для них важно не просто открыть банковский счет, а быстро получить решение под свою конкретную задачу».

Само ощущение определенной эксклюзивности обслуживания — это то, что ищут клиенты в небольших банках.

«Наш клиент чувствует себя не „одним из многих“, как в крупном банке, потому что у него есть возможность обсудить условия индивидуально и получить решение, которое действительно работает», — говорят в Unex Bank, отмечая, что для того, чтобы получать свою долю доходов на рынке, где доминируют несколько крупных банков, малым учреждениям нужно быть быстрыми, гибкими и креативными.

К примеру, клиент приходит на конкурентную ставку по депозиту или льготные условия кредита, упрощенную процедуру открытия счета и быструю верификацию — все, что снижает барьеры входа. Далее банк предлагает поддержку персонального менеджера, удобные тарифные пакеты и всевозможные бонусы. Клиентам нужны гибкие графики погашения кредитов, нестандартные формы залога (например, под специфическое оборудование) или специальные тарифы.

«Мы быстро принимаем решение: отказываемся от убыточных продуктов и отделений, вкладываем ресурсы туда, где это дает больший эффект — в технологии, партнерство и сервис. А еще быстро закрепляемся в узких нишах — находим четко очерченные группы клиентов, для которых внедряем релевантные продукты: от специальных депозитов и кредитных линий до платежных решений и кешбэк-программ, что добавляет дополнительные источники доходов и рост клиентской базы», — объясняют в Unex Bank.

В банке отмечают, что именно гибкость является одним из его преимуществ: Unex Bank может более быстро менять проценты по депозитам, держа максимально привлекательную ставку, или ввести выплату процентов авансом (депозит Unex Максимум). И даже такая, на первый взгляд, простая вещь, как возможность пообщаться с менеджером банка, дает стабильную базу лояльных клиентов. Ведь в крупных учреждениях клиенты все чаще жалуются на невозможность прорваться сквозь чат-боты или вечное «ваш звонок важен для нас, оставайтесь на линии» к реальному сотруднику. А в случае, когда ситуация требует скорейшего урегулирования, это может быть критически важно.

Банк-бутик вместо супермаркета

«Сильный бизнес строится не на количестве активов, а на качестве принятых решений. Я разделяю дисциплинированный подход к финансам и инвестициям, поэтому мы выбираем только те возможности, у которых есть стратегический потенциал. Именно поэтому наша стратегия — точечное усиление позиций АСВИО через инвестиции в активы, у которых есть реальный потенциал для роста и которые усиливают нашу модель современного технологического банка. Мы очень избирательно подходим к таким решениям и инвестируем только там, где мы видим синергию и можем создать дополнительную ценность для себя и наших клиентов», — заявил глава правления АСВИО Банк Евгений Шулика во время подписания договора о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного Мотор-Банка Богуслаева.

Годом ранее этот банк поглотил активы неплатежеспособного закарпатского Коминвестбанка. При этом банк АСВИО позиционирует себя как банк-бутик. И в банке, похоже, не планируют переходить в категорию масс-маркета.

«Мы являемся одним из первых коммерческих банков Украины, успешная история которого насчитывает уже более 30 лет, и при этом остаемся небольшим банковским учреждением. Потому что стратегия развития и корпоративные ценности „АСВИО БАНКА“ предусматривают сознательное избегание любых рисков, которые потенциально могли бы повредить нашим целевым клиентам: юридическим лицам и физлицам-предпринимателям», — объясняют в банке, отмечая, что кредитуют только проверенных клиентов с устойчивым финансовым и рыночным положением.

В Unex Bank также считают одной из своих сильных сторон кредитные решения, которые демонстрируют гибкий подход учреждения.

«Для нас важно, чтобы у клиента был понятный процесс оформления без лишней бюрократии и бумажек как онлайн, так и в отделениях. Быстрое решение о кредите на удобных для клиента условиях, прозрачные тарифы без скрытых комиссий, понятный график погашения и возможность перекредитования является нашим преимуществом. Мы предлагаем решения как для отдельных сегментов, учитывая их потребности, так и разрабатываем индивидуальные продукты под конкретного клиента. Это позволяет нам быть достаточно гибкими, в отличие от крупных банков».

Специализация в конкретных нишах

Часть небольших банков, хотя предлагают полный спектр банковских услуг, специализируются на отдельных сферах бизнеса. И часто именно такие банки — едва ли не единственный шанс для малого и среднего бизнеса получить кредит, поскольку крупные финучреждения не готовы «няньчиться» с такими клиентами и выходить за рамки стандартных услуг.

Скажем, Агропросперис Банк специализируется на финансировании малых и средних агропроизводителей. Он первым начал системно кредитовать небольших фермеров с земельным банком менее 300 га.

«Банк работает, учитывая реальные производственные процессы, сезонность и потребности хозяйств, что позволяет клиентам получать понятные и эффективные кредитные решения. Мы предлагаем оперативное принятие решений и выдачу денег, рациональные требования к документам и залогу, условия, адаптированные к специфике агробизнеса», — говорится на сайте банка.

С 2019 года Агропросперис является партнером Европейского фонда для Юго-Восточной Европы (EFSE) в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business, направленной на расширение доступа к необходимым финансовым ресурсам для небольших с/х производителей Украины.

Часть банков с иностранным капиталом фокусируется на бизнес-связях со страной происхождения. К примеру, Украинский банк реконструкции и развития был создан в 2004 году как государственный. В 2015 году Украина официально присоединилась к государственной программе КНР «Один пояс, один путь», которая предусматривает $1 трлн китайских инвестиций в 60 стран мира. Впоследствии банк продали Бохайской Товарной Бирже, поэтому УБРР стал первым украинским банком со 100% китайским капиталом. Поэтому Банк сосредотачивает свое внимание на сотрудничестве между украинским и китайским бизнесом через предоставление услуг корпоративного банкинга.

«Фишкой» турецкого банка Кредитвест является предоставление услуг экспортерам. С 2025 г. Кредитвест Банк стал ведущим банковским партнером Экспортно-кредитного агентства Украины (ЭКА), профинансировав за четыре месяца экспортные контракты украинских компаний на общую сумму 109 млн грн. Таким образом, этот небольшой банк опередил государственные Ощадбанк и Укргазбанк (92,5 и 90 млн грн соответственно).

Площадки для инноваций

У небольших банков, разумеется, нет разветвленной сети отделений. Но с развитием интернет-банкинга это перестало быть недостатком. Скажем, Юте Банк (бывший RWS Bank), который входит в состав эстонской группы Iute, будет работать в Украине именно как цифровой банк, ориентированный на розничных клиентов. Учреждение будет предоставлять основные банковские услуги, в частности, депозитные и кредитные продукты, платежи и операции с иностранной валютой. Однако сейчас Юте занимается восстановлением услуг для клиентов, а полномасштабное цифровое предложение запланировано на начало 2027 года.

«Мелкие банки часто являются тестовыми площадками для инноваций, а крупные банки подхватывают самые успешные из них уже позже. Мы часто экспериментируем и опережаем крупные банки при запуске нестандартных предложений. Например, выпуск карты с необычными механиками кешбэка. Unex Bank предлагает решение, которое действительно выделяет нас на рынке. Наша SMART кредитка дает универсальный кешбэк 1,5% на все покупки с автоматической ежемесячной выплатой — это простой и понятный продукт, который ценят клиенты, желающие извлекать выгоду ежедневно без сложных условий и категорий, — говорят в Unex Bank. — Клиент может вернуть себе до 3 000 грн в месяц — это самая большая сумма кешбэка среди всех украинских банков».

Однако, хотя финтех и искусственный интеллект помогают работать быстро, эффективно и масштабируемо без лишних затрат на классическую инфраструктуру, в банке не воспринимают технологии, как полную замену человеческой экспертизе.

«Сила современного банка — в правильном сочетании автоматизации и персонального подхода. Искусственный интеллект и цифровые сервисы отлично работают там, где важны скорость, аналитика и стандартизированные операции. Но в сложных финансовых решениях, индивидуальных кредитных продуктах или партнерских проектах ключевую роль все равно играет человек, — объясняют в Unex Bank. — Именно поэтому современные технологии для нас являются конкурентным преимуществом: они позволяют создавать удобный цифровой сервис, быстро адаптироваться к изменениям и одновременно сохранять то, что особенно ценят клиенты небольшого банка, — внимание, гибкость и живой контакт».

Риски небольших банков

Надежность банка зависит не от его размера, а от системы управления рисками в каждом конкретном банке. Разумеется, если небольшой банк специализируется на обслуживании отдельной корпоративной группы, в случае проблем этой группы (например, санкции учредителю) проблемы будут и у банка. Собственно, в 90-е большинство банков в Украине были созданы под нужды промышленных групп. Зачастую карманные банки олигархов выдавали на особых условиях кредиты связанным лицам или предприятиям. А дальше известный сценарий — временная администрация НБУ и вывод банка с рынка.

Следовательно, выбирая банк для своего бизнеса или личных финансов, следует поинтересоваться структурой его собственности. Ведь если среди учредителей есть люди с сомнительной репутацией или вероятными связями с агрессором — лучше такое учреждение избегать. Далее репутация самого банка (здесь на помощь придут различные рейтинги надежности). Ну и главное — это специализация на тех банковских услугах, которые нужны именно вам.

Автор:
Зиновия Водзянская
