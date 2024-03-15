НБУ неожиданно для рынка снизил учетную ставку: как банки изменят условия кредитования

Украинские банки пытаются оживить кредитование, особенно розничное: менеджеры обзванивают людей и ФОПы, предлагая кредиты по разным программам. На фоне снижения спроса со стороны крупных предприятий, именно кредитование населения станет приоритетом для многих банков в 2024 году. «Минфин» опросил финансистов и выяснил их кредитные планы на 2024 год.

Учетка снижается: почему кредиты для бизнеса дешевеют медленно

После начала полномасштабного вторжения большинство финучреждений, если не свернули полностью, то, по крайней мере, сильно притормозили кредитование экономики: по итогам 2022 года, общий кредитный портфель сократился на 1,4% (до 1,1 трлн грн). Кредитный риск зашкаливал, да и спрос со стороны заемщиков был крайне мал из-за тотальной неопределенности. Так что банки сконцентрировались на вложениях в депозитные сертификаты Нацбанка и в правительственные ОВГЗ.

Но со второго полугодия 2023 года кредитный рынок начал постепенно оживать, в первую очередь, за счет госпрограмм. Финансисты постепенно возвращались к кредитованию, в том числе и благодаря снижению учетной ставки Национального банка, а также уменьшению цен на кредиты.

«Снижение учетной ставки позволяет банку привлекать более дешевый ресурс на рынке из-за соответствующего уменьшения ставок по депозитам. А это, в свою очередь, снижает стоимость кредитов для бизнес-клиентов», — объяснила «Минфину» член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ Наталия Буткова-Витвицкая.

В прошлом году НБУ четыре раза снижал учетку:

июль — с 25% до 22%;

сентябрь — 20%;

октябрь — 16%;

декабрь — 15%.

На этой неделе регулятор удивил рынок первым уменьшением учетки и в 2024 году: с 15 марта до 14,5% годовых. При том, что ранее руководство НБУ открыто заявляло, что настроено пересматривать свою ставку не раньше мая, с чем, кстати, соглашалось большинство аналитиков.

Но одновременно банкиры не переставали говорить о более высоком кредитном риске в военное время (по сравнению с мирными временами), так что пропорционального удешевления займов на 10% годовых бизнес не увидел.

Например, руководитель управления разработки инструментов для бизнеса Департамента развития бизнеса и международного партнерства АО «Кредобанк» Наталия Згоба сообщила, что финучреждение дважды в 2023 году снижало стоимость кредитов для предприятий, общее удешевление составило 2% годовых. На текущий момент там финансируют компании по таким ценам:

по программам для малого и среднего бизнеса — 20% годовых;

по программе КОРПО (более крупные корпорации) — 18% годовых.

«Снижение учетной ставки НБУ не отразилось на документарных операциях и на кредитах, которые выдавались по госпрограмме „Доступные кредиты 5−7−9%“. Поскольку по этим продуктам у процентной ставки не было привязки к размеру учетной ставки», — уточнила Згоба.

Но именно в рамках этой правительственной программы выдавалось абсолютное большинство займов украинскому бизнесу.

«У нашего банка около 87% кредитов бизнес-клиентам предоставляются по „5−7−9%“. Учитывая, что в долгосрочной перспективе доля кредитования в рамках этой льготной программы будет сокращаться и приводиться к рыночным условиям, влияние учетной ставки будет иметь эффект на большинство кредитных программ банка», — заверила Буткова-Витвицкая.

Это касается не только государственного Ощадбанка, но и многих коммерческих структур.

«Развитие банковского кредитования в 2023 году во многом стало возможным благодаря участию банков в госпроектах, таких как „5−7−9%“, „єОселя“, „Энергодом“, „Доступный факторинг“, „Доступный финансовый лизинг 5−7−9%“ и т. п. По нашей оценке, более 80% всех банковских кредитов было выдано под реализацию государственных кредитных программ», — подтвердила нам директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга.

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Дорогие автокредиты и госипотека

Фактор учетной ставки играл минимальную роль или не сказывался вообще на сегменте розничного кредитования. В первую очередь, имеются в виду кредитные лимиты по картам физлиц.

«Например, средние ставки по новым кредитам в гривне в декабре 2021 года составляли 32% годовых, в декабре 2022 года — 35,1%, а в декабре 2023-го — 33,7%», — рассказал «Минфину» директор департамента корпоративных рисков Райффайзен Банка Александр Мицура.

В числе дополнительных факторов, стимулировавших спрос на кредиты со стороны населения, он назвал ипотечную госпрограмму «єОселя». По данным Минэкономики, в ее рамках в 2023 году было выдано кредитов на 8,85 млрд грн, а с начала запуска «єОселі» — более чем на 10 млрд грн; в разных регионах кредитное жилье смогли приобрести 6,7 тыс. семей.

Автокредитование развивалось, в основном, за счет совершенствования совместных с автодилерами программ и снижения ставок.

«В 2023 году снижение ставок по автокредитам составило в среднем 2−3%, по общим ипотечным программам банков и девелоперов — 3%», — уточнила Оксана Шульга.

Средняя стоимость автокредитов находилась в таких диапазонах:

новые машины из автосалонов — 14−17% годовых;

авто с пробегом — 17−20% годовых.

Это расценки без учета дополнительных расходов и стоимости страховки КАСКО, обязательной в таких случаях. С ними все выходило намного дороже: для новых авто — 33−35%, для б/у машин — 44−46% годовых.

«Минфин» обобщил факторы, которые стали ключевыми для развития кредитного рынка в 2023 году:

изменение учетной ставки Нацбанка;

размер депозитных ставок, стоимость фондирования;

наличие льготных и грантовых программ;

наличие обеспечения по кредитам либо доступных лимитов по госгарантиям;

расширение сотрудничества с продавцами техники, авто, готовых компенсировать часть стоимости кредитов для наращивания продаж;

определенная стабилизация линии фронта, что формирует оценки заемщиков по части дальнейших планов.

«Надо признать, что источник общей проблемы — война. Ограниченное потребление и стремление к формированию сбережений — абсолютно естественное поведение в период высочайшей неопределенности. С этой точки зрения, эффективность каких-либо инструментов и действий, направленных на стимулирование спроса, очень ограничена», — резюмировал «Минфину» председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

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Людей собираются более активно кредитовать

В 2024 году банки собираются развивать все направления. Но большой отдачи все-таки ждут от населения, потому физлицам будут более активно предлагать разные виды кредитов, хотя частные заемщики сейчас тоже не особо склонны навешивать на себя новые кредиты.

«Бизнес, за исключением отдельных направлений, пребывает в режиме ожидания, население после небольшого подъема потребительских настроений в середине прошлого года сейчас опять больше склонно к накоплению и минимизирует затраты. Это подтверждается и статистикой Национального банка: кредитный портфель юридических лиц за год сократился, а депозитный — значительно вырос. Кредитный портфель физических лиц незначительно вырос — за год на 5,7%, депозитный же увеличился более чем на 16%», — заметил Свитек.

Людям будут активно предлагать небольшие карточные кредиты/лимиты на небольшие суммы — 60−100 тыс. грн. И реже, в основном проверенным клиентам, — займы на 200−300 тыс. грн.

«Основным драйвером увеличения кредитного портфеля станет корпоративный бизнес и малый/средний бизнес — прирост на 25%. Тем не менее, розничный бизнес остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности — прирост портфеля физическим лицам запланирован на уровне 80%. При этом мы видим активизацию рынка розничного кредитования, который наращивается с каждым месяцем», — рассказал «Минфину» о планах своего финучреждения председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Оксана Шульга подсчитала, что в 2023 году количество потребкредитов выросло на 50%.

«А в 2024 году количество выданных потребительских кредитов, по сравнению с 2023 годом, может вырасти, по меньшей мере, в 1,5−2 раза, и достигнет довоенных значений», — считает она.

Речь как о кредитных лимитах на картах, так и о потребкредитах на покупку разнообразных товаров (совместные проекты банков/продавцов). Последние по-прежнему востребованы, банкиры обещают их подстраивать под потребности заемщиков.

«В структуре кредитов на покупку товаров более 70% составляет приобретение бытовой техники (от домашней утвари до гаджетов), 20% приходится на мебель и около 10% — это другие товары (профессиональные принадлежности для сантехнических, электротехнических, сельскохозяйственных и других работ)», — уточнила Шульга.

Иван Свитек ждет активного развития в 2024 году двух видов кредитов, популярных сейчас в Европе и США:

BNPL (Buy now pay later) — краткосрочный кредит на покупку товаров (чаще всего в онлайне) без заключения договора и дополнительных комиссий, которые за покупателя платит магазин.

(Buy now pay later) — краткосрочный кредит на покупку товаров (чаще всего в онлайне) без заключения договора и дополнительных комиссий, которые за покупателя платит магазин. EWA (Earned Wage Access) — более ранний доступ людей к своим зарплатам за фиксированную плату. Человек может получить раньше, например, на 5−7 дней, часть своей на зарплаты на карту, но платит за это не кредитный процент, а фиксированную абонплату.

Также финансисты обещают продолжать развитие своих программ в автокредитовании, особенно на фоне стабильного спроса на машины, несмотря на войну. Предполагается, что, в большей степени, они будут рассчитаны на автосалоны и новые иномарки, и в меньшей — на авто с пробегом.

А вот с ипотекой банки продолжат рассчитывать, в основном, на государство и программу «єОселя».

«Самым болезненным местом банковского кредитования остается ипотека, ведь, например, лишь 7 банков участвуют в «єОселе» правительства, а собственные ипотечные программы действуют только в нескольких банках», — констатирует Оксана Шульга.

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Кредиты на разминирование и другие идеи

Ряд банков планируют сделать в 2024 году упор на кредитование малого и среднего бизнеса. При этом постараются более активно привлекать средства, кредитные линии глобальных организаций или государства, чтобы разделить с ними кредитные риски.

«Особое внимание мы будем уделять кредитованию юрлиц, включая сегмент среднего и малого бизнеса. Планируем увеличить кредитный портфель в 2 раза. Потенциал роста кредитных активов наблюдается в распределении риска по Supranationals, таким как ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), или гарантиям от государства. Основным вызовом остается ситуация на фронте и ее вероятная эскалация», — отметил «Минфину» директор центра работы с локальными компаниями департамента корпоративного бизнеса Ukrsibbank BNP Paribas Group Игорь Лохов.

Важность сотрудничества с иностранными финансовыми организациями отметила и Наталия Згоба из Кредобанка, уточнив также заинтересованность бизнеса, который сможет рассчитывать на заграничные гранты.

«В 2024 году планируем расширять международную поддержку, что даст дополнительные преимущества в финансировании бизнес-клиентов, в том числе привлечение грантовых программ, поддержку отдельных отраслей и т. д. », — заметила она.

В Райффайзен Банке пообещали увеличить лимиты по программам ЕБРР, Европейского инвестбанка, DFC (U.S. International Development Finance Corporation) и USAID. Что позволит увеличить объемы кредитования бизнеса.

«В 2024 году при благоприятных экономических условиях (например, при дальнейшем снижении учетной ставки до 14−12%) ставки по кредитам для малого/среднего бизнеса могут сократиться еще на 2−3% — до 15−17% годовых, что существенно повлияет на популярность таких кредитов у бизнеса», — считает Оксана Шульга.

Ожидается, что наиболее популярными будут кредиты до 2−3 млн грн сроком до 5 лет с ежемесячным погашением. Активный спрос сосредоточится на приобретении коммерческого транспорта, сельхозтехники (тягачей, тракторной техники, косилок, сеялок и т. п. ), профессионального стоматологического оборудования.

Наибольшего спроса на кредиты ждут от сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, логистики, а также военно-промышленного комплекса.

«Отрасль ВПК новая для банка, но мы уже приступили к работе и планируем дальнейшее активное развитие в этом направлении, сосредоточив свое внимание на коммерческих производителях продукции для нужд военных. Они уже начали появляться», — рассказал Сергей Панов из Банка Кредит Днепр.

Александр Мицура из Райффайзен Банка выделил два ключевых риска для кредитования в 2024 году: во-первых, продолжение военных действий, в ходе которых остается надеяться на преимущество ВСУ, во-вторых, своевременное получение Украиной международной финпомощи от США и других партнеров — не менее $38 млрд, что важно для удержания макрофинансовой стабильности.

А также выделил основные риски для украинской агроотрасли, которая занимает свыше 60% в структуре нашего экспорта, и сильно влияет на экономику страны в целом:

Бесперебойное функционирование зернового и гуманитарного коридора для продолжения агроэкспорта (отгрузка в декабре 2023 — январе 2024 года на довоенном уровне).

Падение мировых цен на основные сельхозкультуры из-за высокого урожая в мире, что влияет на финпоказатели локальных игроков.

Стабильность логистических путей, риски обстрелов и т. п.

Уменьшение трудоспособного населения из-за миграции, плюс усиление мобилизации.

«Страхование военных рисков послужило бы значительным стимулирующим фактором привлечения инвестиций и ростом кредитования реального сектора экономики», — добавил Мицура.

В государственном Ощадбанке сообщили о плане нарастить корпоративный кредитный портфель на 30%.

«У предпринимателей, например, сейчас есть запрос на кредитный продукт „Посевная без мин“, который мы презентовали в конце 2023 года. Он дает возможность получить финансирование на разминирование собственных земель для возобновления хозяйственной деятельности. Ведь вопрос минного загрязнения полей стоит очень остро. У бизнеса есть вариант — ждать своей очереди разминирования от государства или ускорить жизненно важный процесс посевной и действовать своими силами», — объяснила Наталия Буткова-Витвицкая.

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Как будут меняться условия кредитования

Хотя 15 марта 2024 года Нацбанк уменьшил свою учетную ставку с 15% до 14,5% годовых, банкиры не обещают резкого улучшения базовых кредитных условий до конца 2024 года. В первую очередь, заметного уменьшения кредитных ставок для конечного заемщика. Слишком уж незначительным считается 0,5%-е сокращение учетки.

При этом финансисты признают, что второе решение Нацбанка (вдогонку уменьшению учетки) — по снижению ставки регулятора по 3-месячным депозитным сертификатам с 19% до 17,5% — выльется в некоторое удешевление ресурсов, то есть доходностей по депозитам физлиц.

«В первую очередь, снижение 3-месячной ставки депсертификата НБУ отразится на максимальных доходностях вкладов физлиц. Банки больше не смогут давать людям по 16−18%, что делали некоторые структуры, и спустят предложения до 15−16% — мы увидим снижение „потолка“, сработает мультипликатор. Средняя же доходность 12-месячных депозитов (индекс UIRD) сейчас держится на 14,13%, и может просесть на 0,5% годовых, пропорционально учетной ставке», — прокомментировал «Минфину» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Удешевление же кредитов в течение года будет растянуто во времени, и, в первую очередь, коснется наименее рисковых заемщиков.

«При оптимистическом сценарии, по итогам 2024 года, снижение ставок по основным видам кредитов может составить в среднем 2−3%: автокредиты, кредиты для малого/среднего бизнеса, потребительские кредиты», — резюмировала Оксана Шульга.