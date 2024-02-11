Кабмин в этом году выделяет более 40 миллиардов на помощь украинским предпринимателям — Шмыгаль

В этом году из государственного бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям правительство выделяет более 40 млрд. грн. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, на совещании с Министерством экономики, Министерством финансов, народными депутатами, представителями Офиса президента была обсуждена подготовка новых мер по поддержке украинских производителей.

Премьер отметил, что покупка украинских товаров — это рабочие места, налоги в бюджет, а значит, усиление армии и вклад каждого в победу.

«Инвестируем в создание новых МПБ через грантовую программу „єРобота“. Расширяем льготное кредитование. Создаем новые индустриальные парки. Запускаем большее количество проектов страхования инвестиций от военных рисков. Строим новую экспортно-ориентированную экономику», — заявил Шмыгаль.

Напомним

В декабре 2023 года «Минфин» писал, что с начала действия правительственной грантовой программы «єРобота» государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса через гранты 5,5 млрд грн. Грантовые средства на начало или расширение собственного дела уже получили 10,4 тыс. украинцев.