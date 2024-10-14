На банки пришлось только 3% внутренних инвестиций: кто вложил в Украину 390 млрд

Украинские банки не очень активно кредитуют украинский бизнес: сколько они выдали кредитов, и с чем им придется смириться, чтобы активизировать кредитование, рассказал заместитель главы правления банка «Пивденный» Андрей Букин. «Минфин» выбрал главное.

Официальная статистика говорит, что объем внутренних инвестиций — денег, которые украинские предприятия вкладывают в развитие нематериальных активов, — в 2023 году составил более 390 млрд грн.

И эта цифра, по размерам, близка к объему корпоративного кредитного портфеля всей банковской системы Украины — около 550 млрд грн.

Куда инвестировали украинские предприятия

Ключевые отрасли для инвестирования:

агропромышленный сектор, который занимает первое место по объемам,

пищевая промышленность, а именно переработка,

недвижимость и

оборонная сфера, набравшая удельный вес в этом году.

Каждая из этих отраслей получает 10−12% от общего объема внутренних инвестиций от предприятий.

Банковские кредиты — это лишь 3%

Итак, 72% от 390 млрд грн проинвестировали сами предприниматели, 15% составляли деньги государственного или местных бюджетов, банковские кредиты в этом объеме составили всего 3%.

Эти 3% — общий банковский удельный вес в объеме внутренних инвестиций, если отталкиваться от данных государственной статистики.

Эта цифра несколько искажена, поскольку содержит только прямые инвестиционные средства, не учитывая тот объем инвестиций, который происходит за счет оборотных средств. Поэтому, чтобы увидеть реальные цифры инвестирования, необходимо рассматривать фактический портфель каждого отдельного банка.

В прошлом году банк «Пивденный» оформил более 200 кредитных соглашений на общую сумму более 7 млрд грн. Инвестиционные кредиты в кредитном портфеле «Пивденного» сегодня достигают 15%, и эта цифра более или менее одинаковая для всей банковской системы.

И здесь есть, куда двигаться и над чем работать, ведь, например, в странах Восточной Европы удельный вес инвестиционных банковских денег достигает 30−40%.

Куда и как вкладываются банки

Если смотреть в разрезе отраслей, то наиболее распространенными в инвестиционном кредитовании, предоставляемом банками, являются:

агропромышленный комплекс,

энергетика,

пищевая промышленность и

транспорт.

Среди основных продуктов:

рефинансирование уже понесенных владельцем расходов при наличии готового объекта инвестирования и

финансирование техники и транспорта с поставками из Украины.

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С чем им придется смириться

В основном банки обладают достаточной ликвидностью для реализации инвестиционных проектов, и даже валютные средства сегодня в банках дешевле, чем у международных финансовых организаций.

Но для более мощного движения в этом направлении они должны получить опыт проектного анализа, принятия инвестиционной долговой нагрузки и временной нехватки залогов на этапах инвестиционной фазы.

Сокращение кредитного портфеля банков на 30% в начале войны и отрицательный риск-аппетит остались позади. Согласно данным на сентябрь этого года, банковская система в корпоративном кредитовании демонстрирует прирост 8%, и за весь 2024 год ожидается рост на 12−13% — это плюс 70 млрд грн кредитного портфеля.

Рост экономики и рост кредитных портфелей в банковской системе напрямую коррелируются с возможностью банков инвестировать и финансировать инвестиции, принимать долгосрочные риски, конкурировать за клиентов и проекты. Но нам все еще есть, над чем работать.