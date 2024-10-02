На чем зарабатывают банки и почему 50% налог на прибыль для них — это честно

Почему поддержка банков через государственные кредитные программы съедает госбюджет, и что необходимо сделать, чтобы «выровнять» госфинансы, ЗН рассказал заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

В подготовленном проекте бюджета на 2025 год значительное внимание уделено фискальным рискам и их влиянию на показатели государственного бюджета-2025. Фискальные риски — это факторы, вызывающие отклонение фактических показателей госфинансов от прогнозируемых.

В международной практике оценка и обнародование фискальных рисков являются неотъемлемыми элементами любого планирования и отчетности. Не стоит в стороне и наш Минфин, уделяя этим рискам особое внимание в специальном отчете, подготовленном к проекту бюджета 2025 года.

Согласно отчету, специалисты Министерства финансов акцентируют внимание на том, что доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе остается высокой: по состоянию на начало июля этого года она составляла 34,6%. При том, что за первое полугодие 2024 года объем NPL сократился на 4,2 млрд грн по отношению к показателю на начало года.

Авторы Отчета о фискальных рисках отмечают и высокую прибыльность банков, формируемую под влиянием высоких чистых процентных доходов, незначительных отчислений в резервы по кредитным убыткам и операционной эффективности банков.

Так, по итогам 2023 года банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли, уплатив 76,2 млрд грн налога на прибыль предприятий по ставке 50%. А уже в январе—июле 2024 года объем чистой прибыли вырос до 93,6 млрд грн. Этому способствовали как рост прибыльности банковской деятельности, так и уменьшение налоговой ставки до 25% для генерируемой в 2024 году прибыли.

И здесь стоит остановиться, потому что, на мой взгляд, структура прибыли банков нездоровая, а это усиливает зависимость финансового состояния банков от ситуации с бюджетом и приводит к значительным расходам государственных средств в поддержку банковской системы Украины.

Сколько стоит государственное кредитование

На мой взгляд, в Отчете о фискальных рисках следовало бы отметить факт роста расходов государственного бюджета на поддержание процессов банковского кредитования в условиях, когда банки минимизировали свою кредитную функцию, тормозя возобновление экономической деятельности.

Так, объемы бюджетного финансирования программы «Доступные кредиты 5−7−9» составили 2 млрд грн в 2020 и 2021 гг., 7 млрд грн — в 2022 году, 16 млрд грн — в 2023 году, и 18 млрд грн — в 2024 году. В рамках этой программы государственная поддержка предоставляется через частичную компенсацию процентных ставок по банковским кредитам субъектам предпринимательства.

Уход банков от их классической кредитной функции привел к тому, что сейчас около половины чистого гривневого кредитного портфеля банков формируют кредиты по льготным государственным программам, а во время полномасштабной войны около 90% новых кредитов для бизнеса выдавались именно по этим программам.

Однако вдобавок к этой проблеме, повышение учетной ставки НБУ в два с половиной раза в июне 2022 года и ее слишком медленное снижение с тех пор породили еще одну проблему для государства — постоянный рост потребностей в бюджетных средствах для частичной компенсации процентных ставок по кредитам, предоставленным в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9».

Несмотря на то, что бюджетом предусмотрено 18 млрд грн бюджетных ассигнований на компенсации процентных ставок в 2024 году, бюджетная задолженность перед уполномоченными банками по этой программе составила 4,9 млрд грн к середине 2024 года.

Министерство финансов предложило изменения по сокращению дефицита программы «5−7−9» — в частности, планируется исключить из нее крупные предприятия и снизить процентную ставку по кредитам. Также будет ограничен размер кредитов на оборотные средства для неприоритетных направлений и уточнены критерии средних предприятий. Эти меры снизят потребности в бюджетных средствах, однако могут осложнить восстановление экономики после значительного сокращения ВВП в 2022 году.

Чтобы снизить риски для бюджета, правительство планирует обновить стратегию реформирования государственных банков, провести независимый анализ качества их активов и разработать эффективные механизмы решения проблемных кредитов. Параллельно будет развиваться система контроля за инфляцией и обменным курсом, а также будут внедряться инновационные финансовые решения для обеспечения стабильности и эффективности финансового сектора.

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Что с налогом на прибыль

Соглашаюсь с перечисленными стратегическими установками правительства. Но хотел бы обратить внимание и на то, что текущие дискуссии по вопросам налогообложения прибыли банков (по ставке 25 или 50%) должны учитывать существующие диспропорции банковской системы Украины и образование значительной части прибыли банков за счет государственных средств.

В структуре процентных доходов банков в первом полугодии 2024 года доходы по государственным инструментам занимали больше половины, а именно: 25% общих процентных доходов дали проценты по депозитным сертификатам НБУ, и 27% — проценты по ОВГЗ. А процентные доходы банков, полученные от кредитования бизнеса, были даже меньше доходов по депозитным сертификатам НБУ.

Всего из сметы НБУ (а косвенно — из государственного бюджета) в пользу банков было выплачено 91 млрд грн в 2023 году, и 56 млрд грн в январе—августе 2024 года в виде процентов по депозитным сертификатам НБУ.

В мировой практике налоги на чрезмерную или непредсказуемую прибыль — это специальные налоги, взимаемые правительствами с компаний и лиц, получивших значительные доходы по причине непредвиденных обстоятельств. Специалисты МВФ в 2022 году показали, что такие налоги являются инструментом эффективного налогообложения экономической ренты, которая часто является результатом монополистической власти или неожиданных событий, таких как пандемии, войны, стихийные бедствия; именно эти события во многих случаях создают условия для получения сверхприбыли определенными секторами или компаниями.

В Европе повышенные налоги на доходы финансового сектора практикуются в Италии, Испании, Чехии, Венгрии и Литве. В Италии в дополнение к обычному налогу на прибыль банки платят 40% собственной процентной маржи. В Чехии банки вносят в бюджет как стандартный налог на прибыль, так и 60% избыточной прибыли, которая определяется по специальной методике. Украина уже успешно апробировала 50% ставку на доходы банков, сгенерированную по итогам 2023 года.

Все вышеперечисленные факты и обоснования однозначно свидетельствуют о необходимости как изменения основополагающих подходов к политике денежно-кредитного регулирования в Украине, так и временного налогообложения прибыли банков по повышенной ставке 50%.