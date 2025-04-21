Лучшие кредитные карты со льготным периодом

Кредитные карты со льготным периодом позволяют пользоваться заемными средствами без уплаты процентов при условии своевременного погашения долга. Это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь финансовый резерв, получать дополнительные бонусы или даже снимать наличные без комиссии. Мы собрали пять интересных предложения на рынке, чтобы помочь вам выбрать оптимальный вариант.

Что такое льготный период?

Льготный период (или грейс-период) — время, в течение которого можно не платить за пользование кредитными средствами. Все просто. Вы, как обычно, рассчитываетесь картой в магазинах, кафе и ресторанах, интернете, снимаете наличные, только тратите при этом не свои деньги, а деньги банка, и не платите за это никаких процентов. Главное — не забыть потом вовремя погасить задолженность.

Зачем это банкам? Получается, банки вместе с картами выдают бесплатные кредиты. К чему такая благотворительность? На самом деле им это выгодно. Банк зарабатывает на том, что клиент тратит деньги с помощью его карты — торговые точки платят ему за это комиссию. И чем больше активных карт, тем выше его прибыль.

Зачем это клиентам? Потому что это удобно. Оформив кредитную карту, вы получаете в любой момент доступный «карманный» банковский кредит. И если вам вдруг понадобятся деньги, то не придется тратить время на поездку в банк и оформление кредитной карты. Просто берешь карту и платишь.

Unex Card от Юнекс Банка — кредитка, которая дает больше свободы

Любите комфорт и честные условия? Тогда вам понравится кредитная карта Unex Card от Юнекс Банка. Это карта, которая дает настоящую финансовую свободу: одинаковый льготный период для всех операций — снятие наличных, покупки в магазинах и онлайн. Вам не придется считать лишние комиссии, ведь минимальный ежемесячный платеж — всего 3% от задолженности.

Кредитный лимит до 100 000 грн позволяет не переживать о крупных расходах, а кешбек 1% на все покупки (без всякой необходимости выбирать категории товаров для его выплаты) поможет вернуть до 3 000 грн ежемесячно. Просто активируйте кешбек только один раз — при оформлении карты, рассчитывайтесь ею, и кешбек автоматически будет вам начисляться. Кешбек работает, даже если вы рассчитываетесь картой за рубежом.

Оформить Unex Card можно быстро и удобно. Достаточно лишь смартфона с приложением «Дія»: несколько минут, электронная подпись — и карта уже в вашем Google Pay или Apple Pay. Или же заходите в отделение Юнекс Банка, где вас идентифицируют даже через «Дію».

Добавляем к этому бесплатное погашение кредита через сайт банка, карточные переводы и терминалы EasyPay и City24 без комиссии, а также бонусы от Mastercard «Больше» — и получаем идеальную кредитку с кешбеком для осуществления любых желаний.

Карта «АТБ» от àбанка — кредитка с бонусами на ежедневные покупки

Ищете карту, которая помогает экономить каждый день? Карта «АТБ» от àбанка является именно такой. Она сочетает выгодные кредитные условия с кешбеком на повседневные расходы, особенно — в сети супермаркетов АТБ. Льготный период до 62 дней распространяется на все операции без исключения. Это значит, что, соблюдая сроки, вы сможете избежать начисления процентов, независимо от того, что именно оплачиваете картой.

Минимальный платеж, в случае выхода за пределы грейс-периода, составляет 4% от суммы задолженности (но не меньше 100 грн и не меньше суммы начисленных процентов), поэтому проще контролировать расходы. Кредитный лимит может достигать 200 000 грн, а если хотите оплатить дорогую покупку частями — просто активируйте услугу «Рассрочка на расходы», и возвращайте средства удобно, в течение 3−24 месяцев.

Отдельное внимание стоит обратить на кешбек. Вы ежемесячно можете выбирать 2 категории для возврата средств (до 20%), а также получать дополнительный кешбек от партнеров. А за покупки в супермаркетах АТБ начисляется гарантированный кешбек 1,2% — приятный бонус для тех, кто выбирает ежедневную экономию.

Карту можно оформить как онлайн — в приложении àbank24 за 5 минут, так и в физическом виде в магазинах партнеров или отделениях банка. Дополнительно — бесплатные переводы с карты на карту и на IBAN, пополнение мобильного и коммунальные платежи без комиссии, реферальная программа «Пригласи друга» с вознаграждением по 50 грн за каждого нового пользователя, а также доступ к специальным предложениям партнеров.

Кредитная карта «Сaméléon» от Сенс Банка

Кредитная карта «Сaméléon» от Сенс Банка предлагает «бесконечный льготный период» в 365 дней.

Работает это так. После оплаты покупки за счет кредитного лимита банк сразу начинает начислять символический процент за пользование долгом — 0,01% годовых от суммы. Взамен клиент получает возможность пользоваться деньгами 365 дней. Единственным условием является обязательный минимальный платеж, который составляет 5% от суммы кредита в месяц.

Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя — если на момент расчетной даты по карте будет долг, банк снимает 100 гривен за расчетно-кассовое обслуживание. Еще один минус — небольшой, по сравнению с другими картами, кредитный лимит (всего 50 000 грн).

Кредитная карта «Стартовая» от Банка Альянс

С кредитной картой «Стартовая» от Банка Альянс можно получить кредитный лимит до 300 000 гривен и пользоваться им до 92 дней (до 62 дней на снятие наличных и переводы). В первый месяц после регистрации карты банк платит 30% кешбека. После 30 дней пользования или после накопления 500 грн формула начисления автоматически меняется на «1% от всех покупок». Среди других фишек можно выделить бесплатные: безналичное и наличное пополнение; P2P-переводы на карты украинских банков; платежи в пределах Alliance bank; пополнение мобильного.

«Кредитная карта 100 дней 2.0» от Райффайзен Банка

Как видно из названия карты, Райффайзен Банк предлагает кредитку с одним из самых длительных льготных периодов на рынке. У клиента есть более трех месяцев, чтобы погасить долг и не платить проценты. Единственное условие — платить обязательный платеж в размере 5% от суммы долга. Дополнительный бонус — до 300 000 грн кредитного лимита.

«Грейс» распространяется и на безналичные операции, и на снятие наличных. Впрочем, последняя — все равно не очень выгодная операция, поскольку банк берет за нее 4% комиссии.

Есть также и кешбек в двух категориях, которые можно выбирать ежемесячно.