Где взять деньги малому предпринимателю: какие банки реально кредитуют ФОП в 2025 году

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Украине продолжает развиваться бизнес. Это касается и физических лиц-предпринимателей, которые занимаются собственным делом без создания юридического лица. Часто для развития своего дела или закрытия текущих потребностей ФОПам не хватает средств. «Минфин» узнал, на каких условиях банки готовы кредитовать малый бизнес, и какие есть предложения от государства.

Сейчас в Украине зарегистрировано 2,15 млн ФОП. После уменьшения их количества в начале этого года в результате усиления налоговой нагрузки, сейчас она растет. Например, в сентябре было открыто на 800 ФОП больше, чем закрылось, а в августе — на 7,5 тыс.

Новые ФОП открывают в основном женщины — на них приходится более 60%, в то время как на мужчин чуть меньше 40%. Чаще всего ФОПы открываются в секторе розничной торговли, далее следуют информационные технологии, транспорт, общепит.

В последние годы банки начали возобновлять кредитование бизнеса, в том числе и малого. Как отчитывается Нацбанк, по итогам первого полугодия, гривневое кредитование корпоративного сектора набрало темпы, которые в последний раз наблюдались перед полномасштабным вторжением.

«Двигателем роста кредитного портфеля остался сегмент малого и среднего предпринимательства. Объемы кредитов МСП выросли на 31% в год и преобладают в портфеле», — говорится в отчете регулятора.

Если же говорить сугубо о кредитовании ФОП, то оно просело почти на 5% в 2022 году, а уже в 2023 году — выросло сразу на 24,7%, и на 25,8% — в 2024 году.

Государственные программы

Рост темпов кредитования ФОП и малого бизнеса в значительной степени связан с несколькими государственными программами. Самая известная среди них — «Доступные кредиты 5−7−9%». Она предусматривает возможность получить займ по сниженной процентной ставке, поскольку часть процентов банку компенсирует государство.

Программа предусматривает кредитование субъектов предпринимательства:

микробизнеса (размер годового дохода не превышает эквивалент 2 млн евро);

малого бизнеса (10 млн евро);

среднего бизнеса (50 млн евро).

Деньги по этой программе можно использовать для пополнения оборотного капитала или на конкретные инвестиционные цели (покупка или модернизация основных средств, строительство или реконструкция помещений, финансирование деятельности производителей сельскохозяйственной продукции, покупка франчайзинга и т. п. ).

С начала года предприниматели получили по этой программе более 20 тыс. кредитов на общую сумму 59,4 млрд грн. В целом же с начала войны выдано почти 90 тыс. кредитов на 335,9 млрд грн. Правда, доля кредитов «5−7−9» в портфелях банков снижается. Причина — как в ужесточении требований государства к заемщикам, так и в активизации банками собственных программ.

Также при поддержке государства действуют несколько кредитных программ для малого бизнеса, направленных на усиление энергонезависимости. К примеру, как рассказали «Минфину» в àбанк, у них действует программа «Экспресс-энергия», которая позволяет купить энергогенерирующее оборудование (например, электрогенераторы, солнечные панели, аккумуляторы) на льготных условиях.

Еще одна возможность для клиентов учреждения — воспользоваться программой государственной компенсации 15% стоимости украинской техники и электрооборудования для юридических лиц и ФОП. А предприятия агропромышленного комплекса могут получить компенсацию 25% стоимости купленной техники и оборудования.

Банковские программы

Часто банки предлагают собственные программы для МСБ и ФОП. Например, у àбанк для физических лиц-предпринимателей есть возможность оформить классический кредит или оформить кредитный лимит — резерв для срочных платежей. Учреждение предлагает кредит под депозит и предоставление банковских гарантий. И это вдобавок к ряду государственных программ, о которых упоминалось выше.

Похожая ситуация и в других банках. Если зайти на страницу Приватбанка, посвященную кредитам для бизнеса, то здесь их в списке окажется сразу 17. Конечно, это вместе со всеми государственными программами и узкоспециализированными займами, как для аграриев или ОСМД. Однако, даже с учетом этого, становится ясно, какой выбор кредитных предложений банки готовят для предпринимателей.

Требования банков

Для получения кредитов банки обычно не выдвигают особо сложных требований. «В àбанк для выдачи кредита нужно предоставить минимальный пакет документов. Это финансовая отчетность ФОП за отчетный период, а также новые клиенты должны предоставить справку о движении средств», — рассказал руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанка Александр Николенко.

В Привате сообщают, что могут запросить, кроме финансовой отчетности, справку о состоянии расчетов с бюджетом.

Отказать ФОПу в получении займа банк может в случае негативной кредитной истории, недостаточного уровня платежеспособности или несоответствия условиям кредитования.

Кредиты онлайн на любые цели

Учитывая высокое разнообразие программ, сравнить их все в разных банках невозможно. Поэтому «Минфин» решил посмотреть, как отличаются кредитные программы, предусматривающие предоставление средств для ФОП под любые потребности. То есть их можно потратить на покупку техники, аренду, ремонт, выплату заработной платы или что-нибудь другое, необходимое для бизнеса. В целом банке все равно, куда пойдут эти деньги, за исключением некоторых ограничений, которые могут устанавливать учреждения, например, погашение предыдущих займов, перевод на депозиты и т. д.

Соответствующие программы редакция проверила в пяти крупных банках, ориентирующихся на работу с массовым сегментом.

àбанк

Согласно кредитной программе «Кредит на бизнес», без залога ФОП может получить до 1 млн грн. Если есть залог — до 5 млн. Срок кредитования — от 6 до 60 месяцев. По желанию, кредит можно погасить досрочно, комиссия за это отсутствует. Нет комиссии и за выдачу займа, что можно считать конкурентным преимуществом, поскольку в основном банки ее устанавливают. Процентная ставка по этому кредиту стартует от 14,9%, если есть залог. Если без него — от 18,9%. Также предусмотрена ежемесячная комиссия 0,9%.

Ощадбанк

Срок кредита для бизнеса по программе «Пополнение оборотных средств» составляет до 3 лет. Комиссия при выдаче — 0,25%. С процентной ставкой здесь сложнее разобраться, она рассчитывается по формуле UIRD 3M + 7,72. UIRD — это индекс депозитных ставок, в этом случае 3-месячных. Индекс ежедневно обновляет Нацбанк. На момент написания статьи он составлял 13,25%. Таким образом, ставка по кредиту — 20,97% годовых.

Приватбанк

Согласно программе «Онлайн-кредит для бизнеса», срок, на который выдается займ, достигает 3 лет. Максимальная сумма кредита — 1,5 млн грн. При оформлении кредита нужно оплатить разовую комиссию 1%. Процентная ставка составляет UIRD 3M+9. То есть 22,25%.

ПУМБ

Максимальная сумма для предпринимателей составляет 3 млн грн, а срок выдачи кредита — до 3 лет. Для новых клиентов, которые берут займ на 12 месяцев или менее, разовая комиссия отсутствует. В других случаях она зависит от срока займа и может составлять ориентировочно 1,3%. Банк начисляет на кредит ежемесячную комиссию, которая составляет 1,6−2%, в зависимости от суммы.

Райффайзен Банк

Согласно условиям беззалогового кредита «Доверие», можно получить до 9 млн грн на срок до 2 лет. Разовая комиссия при его получении колеблется от 0,5 до 0,99%. Ориентировочная процентная ставка — 23,65% годовых.

Таким образом, даже в условиях экономических трудностей, у банков есть ряд программ для кредитования бизнеса, и предпринимателям есть из чего выбирать.