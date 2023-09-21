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21 сентября 2023, 12:54 Читати українською

Рада сделала первый шаг к ограничению процентов по микрокредитам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9422 об ограничении ставок по микрокредитам. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9422 об ограничении ставок по микрокредитам.

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«За» законопроект проголосовали 243 народных депутата.

«Законопроект предлагает ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. По состоянию на данный момент она бывает 2−3% и больше», — написал Железняк.

Что предлагают в НБУ

Нацбанк предлагает установить предельные размеры процентных ставок, уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя, ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований.

По данным НБУ, из 144 МФО, работавших до начала войны на рынке, осталось 98.

Читайте: НБУ рассказал, как отреагирует, если МФО и дальше будут кредитовать неплатежеспособных клиентов

Несмотря на то, что количество компаний, которые выдают микрозаймы (речь о сумме до 25 000 грн), уменьшилось, количество микрокредитов растет квартал к кварталу. Но уменьшается средняя сумма ссуды.

Напомним

26 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9422, которым предлагается постепенное уменьшение максимальной дневной ставки по микрокредитам до 1%.

Ранее НБУ предложили ограничить ставку на уровне 0,8% в день. Такой предельный размер стоимости потребительского кредита, по мнению регулятора, позволит, с одной стороны, существенно удешевить микрокредиты для населения, с другой — учитывать локальные риски кредиторов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
ESP3
ESP3
21 сентября 2023, 14:02
#
1% в день это 360% годовых. Серьезное ограничение
+
0
zig4free
zig4free
21 сентября 2023, 14:10
#
Хаха, в место ставки сделают 0.0001% годовых с комиссией 2.99% в день
+
+41
Олег Чечетко
Олег Чечетко
21 сентября 2023, 14:14
#
Эти конторы с микрозаймами небходимо запретить, или депутаты не сталкивались с их прозвонами тех кого указали бех их ведома типа поручителями! Тут нужно вводить тотальный ЗАПРЕТ их деятельности, потому как это паразитирующие структуры которые не дают реальный ввп стране, а только кошмарят и загоняют людей в долги
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