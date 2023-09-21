Рада сделала первый шаг к ограничению процентов по микрокредитам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 9422 об ограничении ставок по микрокредитам. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«За» законопроект проголосовали 243 народных депутата.

«Законопроект предлагает ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. По состоянию на данный момент она бывает 2−3% и больше», — написал Железняк.

Что предлагают в НБУ

Нацбанк предлагает установить предельные размеры процентных ставок, уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя, ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований.

По данным НБУ, из 144 МФО, работавших до начала войны на рынке, осталось 98.

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Несмотря на то, что количество компаний, которые выдают микрозаймы (речь о сумме до 25 000 грн), уменьшилось, количество микрокредитов растет квартал к кварталу. Но уменьшается средняя сумма ссуды.

Напомним

26 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9422, которым предлагается постепенное уменьшение максимальной дневной ставки по микрокредитам до 1%.

Ранее НБУ предложили ограничить ставку на уровне 0,8% в день. Такой предельный размер стоимости потребительского кредита, по мнению регулятора, позволит, с одной стороны, существенно удешевить микрокредиты для населения, с другой — учитывать локальные риски кредиторов.