НБУ рассказал, как отреагирует, если МФО и дальше будут кредитовать неплатежеспособных клиентов

НБУ намерен ограничить ставки по микрокредитам . Следующим шагом регулятора может стать установление дополнительных требований к оценке платежеспособности заемщика со стороны МФО . Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук на Ukrainian Credit Conference .

В НБУ рассчитывают, что снижение ставки по микрокредитам приведет к уменьшению доли неработающих кредитов.

«Сами МФО будут обращать большее внимание на платежеспособность своих же клиентов, будут перестраивать свои скоринговые модели так, чтобы риски невозврата кредита свести к минимуму», — объясняет Ольга Лобайчук.

Эксперт также надеется, что с новыми ограничениями практика выдавать 40 кредитов неплатежеспособному заемщику, потому что у него есть родственники, которые, если на них надавить, все заплатят, уйдет в прошлое.

В противном случае, по словам начальника управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ, следующим шагом регулятора может стать установление дополнительных требований к оценке платежеспособности заемщика со стороны МФО.

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Напомним

26 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9422, которым предлагается постепенное уменьшение максимальной дневной ставки по микрокредитам до 1%.

Ранее в НБУ предложили ограничить ставку на уровне 0,8% в день. Такой предельный размер стоимости потребительского кредита, по мнению регулятора, позволит, с одной стороны, существенно удешевить микрокредиты для населения, с другой — учтет локальные риски кредиторов.