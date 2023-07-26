Как изменятся «деньги до зарплаты», когда введут потолок дневной ставки

Законопроект № 9422, который ограничивает дневную ставку по «займам до зарплаты», может быть принят уже в начале сентября. Что еще хотят поменять регулятор и МФО , обсудили участники дискуссии в ходе Ukrainian Credit Conference .

Почему ограничить ставку решили сейчас

Идея установления граничного предела дневной ставки по микрокредитам не новая. Но с началом полномасштабной войны она вновь стала актуальной из-за существенного ухудшения платежеспособности населения и одновременно — роста непредвиденных расходов, таких как ремонт поврежденного жилья.

Банковское кредитование не всегда доступно всем заемщикам, поэтому люди, которым отказали в банках из-за их низкой платежеспособности, часто обращаются за дорогими займами в МФО.

«Если человек занимает 5 тысяч гривен на две недели, а потом отдает 7 350 гривен — это не по-человечески. Если он занимает 5 тыс. грн, а через две недели отдаст 6 тыс. грн — это уже более или менее приемлемо. Поэтому необходимость сделать займы более доступными и урегулировать другие вопросы, касающиеся дезинформации в рекламе, стоит острее, чем до полномасштабного вторжения», — объясняет член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

В НБУ также считают нынешний уровень ставки в 2−5% в день нерациональным и необоснованным. По словам начальника управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольги Лобайчук, рынку была предоставлена возможность урегулировать этот вопрос самостоятельно, но он ею не воспользовался.

«Сейчас эта проблема крайне острая, и есть четкое понимание, что, как и в других странах, необходимо вмешательство в регулирование ставки, рынок сам к этому не придет. Мы учитывали риски, специфику бизнеса, и считаем, что ставка в 0,8% в день вполне обоснована. В других странах ограничения гораздо более существенные», — говорит она.

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Изменится ли спрос на кредиты

Из-за полномасштабной войны рынок микрокредитов сократился почти в три раза. Участники рынка сомневаются, что удешевление микрозаймов будет способствовать его восстановлению.

«Рынок восстановился на 55−60%, по сравнению с 4 кварталом 2021 года. Надежд, что с понижением ставки произойдет бум и рынок будет расти, нет. Больше надежд на победу, улучшение материального положения клиентов и потребительских настроений в стране», — отметил Владимир Довгаль, директор Авентус Украина.

В Нацбанке видят пользу от нововведения в уменьшении доли неработающих кредитов.

«Сами МФО будут обращать большее внимание на платежеспособность своих же клиентов, будут перестраивать свои скоринговые модели так, чтобы риски невозврата кредита свести к минимуму», — объясняет Ольга Лобайчук, и надеется, что практика выдавать 40 кредитов неплатежеспособному заемщику, потому что у него есть родственники, которые, если на них надавить, все заплатят, уйдет в прошлое. В противном случае, следующим шагом регулятора может стать установление дополнительных требований к оценке платежеспособности заемщика со стороны МФО.

Что говорит рынок

В МФО воспринимают ограничение дневной ставки как свершившийся факт и больше обсуждают ее предельный уровень. По словам Владимира Довгаля из Авентус Украина, единого видения рынка, при которой ставке будет комфортно работать, нет. Более мелкие участники смогут сохранить свои продукты и их бизнес-модели будут дееспособными при ставке 2%. Для более крупных обсуждался предел в 1,5−1,6%.

«Нужно понимать, что ставка — это не прибыльность. Уровень процентной ставки — это уровень дохода компании, ни одна компания не зарабатывает прибыль 2% в день. Поэтому каждый процент снижения дохода существенный и может иметь драматические последствия для компании», — резюмировал Владимир Довгаль.

По его мнению, снижение должно быть постепенным — это, кстати, отвечает европейским практикам. Например, в Польше процесс уменьшения ставки по микрозаймам происходит уже на протяжении 10 лет.

За постепенное снижение также выступил Владимир Конык — GR Advisor of CEO Moneyveo. Он считает, что до 1 января 2024 года предельную дневную процентную ставку лучше оставить на уровне 2,5%, а еще через год — снизить до 1,5%.

«Так рынок сможет приспособиться и работать дальше. Иначе часть компаний уйдут, останутся только те, у кого большое количество клиентов», — убежден Владимир Конык.

Представители микрофинасовых компаний призывают регулятора и законодателей при принятии решений учитывать не только интерес потребителей финансовых услуг, но и интересы кредитора. В частности, усовершенствовать механизм взыскания задолженности с недобросовестных заемщиков.

«А именно — помочь небанковскому финансовому рынку с работой в сфере взыскания задолженности с клиентов, где возможно — упростить подачу исковых заявлений в суд или разработать дополнительные стимулы и рычаги для внесудебного урегулирования задолженности», — высказал пожелание начальник юридического отдела ООО «СОС кредит» Максим Ткаченко.

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Когда ожидать изменений

Президент ассоциации ВАФК Алла Савьюк подчеркнула, что рынок готов работать по новым правилам, но ему нужно время на адаптацию.

«Компаниям нужно перестроить процессы, кредитные продукты. Для этого нужно понимать, как быстро это нужно делать. Когда ждать принятия закона?», — отметила Алла Савьюк.

По словам Ольги Смаглюк, уже в середине августа документ будет рассматриваться в первом чтении в ВР.

«По оптимистичным прогнозам и при оперативности, с которой сейчас ВР работает, возможно, в конце сентября он будет принят», — проинформировала депутат.

Она считает, что парламент достаточно гуманно подошел к процессу перестройки внутренних процессов МФО и предлагает снижать ставку постепенно.