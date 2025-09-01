Бизнесу открыли доступ к быстрому и безопасному финансированию: как воспользоваться

В Украине вступил в силу новый закон о факторинге (№ 4466-IX от 03.06.2025), который обеспечит бизнесу более безопасный доступ к быстрому финансированию. То есть предприятие сможет получить средства за предоставленные услуги или товары, не дожидаясь оплаты от клиентов, что особенно актуально в условиях отсрочки платежей. Об особенностях использования факторинга «Минфин» рассказала юрист практики сопровождения бизнеса Juscutum Юлия Литвинчук

Этот закон вступит в силу через год, 30 июля 2026 года. Ранее правовое регулирование факторинга в Украине было недостаточно четким. В частности, отсутствие четкого предела между факторингом и деятельностью по взысканию задолженностей по потребительским кредитам приводило к тому, что факторинговые компании выкупали просроченные кредиты и занимались взысканием долгов. Это сформировало ассоциацию факторинга с агрессивными методами выбивания долгов.

Новый закон четко обособил эти сферы. Он запретил финансовым компаниям, предоставляющим услуги факторинга приобретать права требования по договорам о потребительском кредите. Эти виды деятельности смогут осуществляться только разными компаниями.

Что такое факторинг

Факторинг — это услуга, благодаря которой бизнес может быстро получить средства за предоставленные услуги или товары. В отличие от кредитования он не создает долгов для продавца, ведь средства, полученные от фактора, не нужно возвращать.

В процессе участвуют три стороны :

Клиент (продавец) — лицо, отступающее за право денежного требования.

Фактор, финансовое учреждение, выплачивающее средства клиенту и получающее право требования к должнику.

Должник — покупатель, уплачивающий средства фактора вместо клиента.

К примеру, предприятие (продавец) поставляет продукты питания в сеть супермаркетов с отсрочкой платежа 60 дней. При этом ему нужно обеспечивать текущие затраты на закупку сырья, выплату заработных плат и т. п. Поэтому, чтобы не ждать оплаты два месяца, продавец может заключить договор с факторинговой компанией, которая выкупит счет за поставленные продукты на 1 млн. грн., выплатив сразу, например, 850 тыс. грн. После того как супермаркет (должник) оплатит счет, фактор пересчитает остаток продавцу.

Для бизнеса это возможность постоянно поддерживать стабильную работу и при этом предлагать своим клиентам более выгодные условия оплаты.

По оценкам НБУ, коэффициент проникновения факторинга в экономику Украины меньше 1% ВВП, в то время как в соседних странах этот показатель составляет 2,5% — 15% ВВП. Это свидетельствует о значительном потенциале роста.

Главное в новом законе о факторинге

Основных новаций несколько:

Создается реестр, где будут фиксироваться передачи прав требования, и включать:

Публичный электронный реестр для регистрации уступки прав денежного требования. Это будет предотвращать мошенничество, в частности, повторные продажи одного и того же долга различным факторам. Благодаря этому должники будут четко знать, кому платить средства.

Это будет предотвращать мошенничество, в частности, повторные продажи одного и того же долга различным факторам. Благодаря этому должники будут четко знать, кому платить средства. Электронная система факторинга, упрощающая обмен информацией и документами между участниками в электронной форме и обеспечивающая конфиденциальность и защиту данных.

Создается Национальная цифровая платформа для привлечения финансирования для конкурентного заключения договоров факторинга, в частности через аукционы.

В новом законе выделены два вида факторинга:

без регресса : фактор берет на себя риск неуплаты должника, а клиент освобождается от финансовых потерь в случае невыполнения должником обязательств;

: фактор берет на себя риск неуплаты должника, а клиент освобождается от финансовых потерь в случае невыполнения должником обязательств; с регрессом: клиент несет ответственность перед фактором, если должник не оплатит. Это применяется в большей степени в вариантах вероятной неплатежеспособности должника.

Такой факторинг может быть конфиденциальным. В этом случае должник не будет уведомлен об уступке права денежного требования.

Также введено правило: если факторинг не конфиденциален, то после его регистрации в реестре фактор в течение 3 рабочих дней направляет клиенту уведомление об этом. В законе подробно описано, каким должно быть содержимое сообщения и какие способы отправки возможны (система факторинга, электронная или бумажная формы).

Кроме того, новый закон установил приоритет уступки права денежного требования, который зависит от того, когда его зарегистрировали в реестре. Тот, кто зарегистрировал ранее, имеет преимущество. Это защищает добросовестного фактора от претензий на те же деньги, если их требование не было зарегистрировано.

К договору факторинга были установлены следующие требования:

Форма: обязательная письменная, включая электронную.

Предмет: право денежного требования с исключениями. Не могут быть предметом те требования, срок которых истек на момент заключения договора и требования по неустойке отдельно от основного требования.

Содержание: в законе подробно описаны обязательные условия и широкий перечень факультативных, структура договора, включая электронные документы, с возможностью дополнительного регулирования НБУ.

Обязательными условиями являются:

соответствие требованиям Гражданского кодекса Украины и ст. 9 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях»,

указание вида факторинга (с регрессом или без).

Также четко определена возможность полного или частичного уступки одному фактору и уступки нескольким факторам с согласия должника. Это дополнительно усиливает защиту должника.

Переходный период для компаний

Тем компаниям, которые занимаются факторингом, потребуется в течение одного месяца после введения в действие этого закона ( с 30.07.2026 по 30.08.2026, если к тому времени уже будут внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс) уведомить НБУ о намерении продолжать эту деятельность. С 30.07.2026 по 30.01.2027 они должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Если компания не предоставит уведомление, то НБУ переоформит лицензию на деятельность финансовой компании, исключив право на предоставление услуг факторинга, и включит право на предоставление кредитов (если оно не было включено ранее).

Для успешной адаптации к новым законодательным требованиям рекомендуем:

Определить долю просроченных платежей и возможности использования факторинга.

Следить за принятием новых нормативно-правовых актов НБУ и КМУ, которые будут еще более детализировать требования к факторингу и порядку ведения реестра и платформы.

После 30.07.2026, заключая договоры, помните о новых обязательных условиях к договорам факторинга и ничтожности запретов на уступку в базовых договорах.

Для компаний, оказывающих услуги факторинга:

Учитывая новые требования, примите решение о предоставлении услуг факторинга.

Помните о необходимости уведомления НБУ в течение одного месяца с 30.07.2026 по 30.08.2026 о своем решении продолжать факторинговую деятельность.

о своем решении продолжать факторинговую деятельность. С 30.07.2026 по 30.01.2027 приведите деятельность в соответствие с новыми требованиями.

приведите деятельность в соответствие с новыми требованиями. Просмотрите шаблоны договоров на соответствие новым условиям.

Когда будет запущен реестр и платформа, зарегистрируйтесь и адаптируйте свои процессы под них.

Новый закон будет способствовать росту факторинга в Украине, поскольку создает более прозрачные и безопасные условия для бизнеса. Электронная система факторинга и национальная цифровая платформа сократят время обработки сделок, а реестр уступок прав требования обеспечит прозрачность, снизив риски мошенничества.

Новые правила факторинга откроют возможности для быстрого доступа к финансированию, но потребуют изменений. Не адаптируемый бизнес будет рисковать потерей доступа к факторингу. При этом раннее внедрение изменений наоборот позволит расширяться и привлекать новых партнеров.