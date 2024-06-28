5 кредитных карт, на которые стоит обратить внимание летом 2024 года

Кредитные карты дают множество преимуществ — от элементарного удобства до экономии на ежедневных расходах. Ими пользуются все больше украинцев, ведь эта банковская услуга становится все более понятной и доступной. «Минфин» сделал подборку кредитных карт от украинских банков, на которые, по нашему мнению, стоит обратить внимание летом 2024 года.

всеМОЖУ Online от ПУМБ

Кредитный лимит до 200 000 грн Льготный период до 62 дней Ежемесячная процентная ставка по истечении льготного периода 2,99% Ежемесячный платеж 2,99% Дополнительные бонусы кешбек до 20% Снятие кредитных наличных средств 2,99% от суммы операции

Открытие кредитной карты всеМОЖУ Online от ПУМБ доступно как для уже действительных, так и для новых клиентов банка. Последним достаточно выполнить следующие простые шаги:

Установить и открыть приложение ПУМБ Online. Пройти идентификацию через приложение «Дія» или с помощью ID-карты или паспорта. Заполнить анкету-заявку и в случае одобрения получить карту с кредитным лимитом.

В приложении ПУМБ Online решение о рассмотрении заявки принимается сразу после заполнения анкеты-заявки. В отделении ПУМБ — до 5 минут. Кредитную карту могут открыть резиденты Украины в возрасте от 18 до 70 лет.

Максимальная сумма кредитного лимита для пользователей карты всеМОЖУ Online составляет 200 тыс. грн. «‎Функция увеличения лимита в приложении сейчас в разработке, ждите предстоящих обновлений», — анонсировала Евгения Пальчиковская, руководитель проектов, Департамент по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.

Комиссия за пользование кредитными средствами:

в случае перевода с карты на карту любого украинского банка: собственные средства — без комиссии, кредитные средства — 2,99% от суммы операции;

за снятие наличных денег в банкоматах: собственные средства — без комиссии (в любом банкомате в Украине), кредитные средства — 2,99% от суммы операции;

в случае оплаты товаров и услуг с помощью терминала — без комиссии;

в случае переводов по реквизитам (платежи СЭП): собственные средства — 1,5% от суммы сделки, кредитные средства — 2,99% от суммы сделки;

0% комиссии за проведение обмена валют в приложении банка;

0% комиссии за оплату коммунальных услуг и пополнение мобильных операторов в приложении;

возможность получить до 20% кешбека от банка.

К тому же для тех, кто использует собственные средства, есть ощутимые преимущества — возможность открыть депозит в приложении ПУМБ Online, отсутствие комиссии за переводы на карты других банков и снятие наличных денег и, конечно, безкомиссионная оплата коммунальных услуг и пополнение номеров мобильных операторов в приложении, кешбек и выгодный обмен валют в приложении банке.

Кредитная карта от Credit Agricole

Кредитный лимит от 10 000 до 300 000 грн Льготный период до 62 дней на все типы операций Ежемесячная процентная ставка по истечении льготного периода от 2,25% — до 3% в месяц (в зависимости от типа предложения/продукта кредитной карты) Ежемесячный платеж 5% Комиссии за пользование кредитными средствами Оплата в магазинах и интернете — 0 грн. Перевод средств с карты на карту с помощью разных сервисов (P2P и т. д. ) — 4%. За снятие наличных средств в банкоматах — 4% Дополнительные бонусы программа вознаграждений Mastercard Больше, сервис «Оплата баллами», с помощью которого можно возвращать средства за покупки, которые вы уже совершили. А еще — удобное и современное приложение CA+, которое в ТОП-3 лидеров рынка, в соответствии с отзывами пользователей. Важными преимуществами кредитной карты Credit Agricole является максимальный лимит — до 300 000 грн, ее бесплатный выпуск и обслуживание. Вдобавок клиент получает прозрачные условия, никаких скрытых платежей и все преимущества обслуживания в надежном банке, который принадлежит к одной из крупнейших в мире международных групп.

Оформление Кредитной карты от Credit Agricole доступно клиентам, которые являются резидентами Украины и у которых есть постоянный доход, или которые зарегистрированы как физические лица-предприниматели (только ФОП IT). Возраст заемщика — от 25 до 60 лет на дату истечения срока действия кредитного договора.

Для оформления кредитной карты из документов понадобятся паспорт, идентификационный номер и справка о доходах за последние 6 месяцев. Для ФОП IT нужно подтвердить доход за последние 12 месяцев, а из документов требуется еще действующий контракт с компанией по оказанию платных услуг в сфере IT.

Заявки банк рассматривает достаточно быстро. Для действующих клиентов рассмотрение заявок длится до 1 минуты. Новым клиентам придется подождать несколько дольше — до 1 часа.

Чтобы оформить кредитную карту для новых и существующих клиентов банка, нужно выполнить следующие действия: Заполнить анкету на сайте или посетить отделение — Узнать о решении банка — Получить карту.

Вскоре мгновенное получение кредита станет доступным через мобильное приложение СА+.

Кредитно-дебетовая карта Caméléon от Сенс Банка

Кредитный лимит до 30 000 грн Льготный период бесконечный (только для POS-операций) Годовая процентная ставка 0,01% всегда — по торговым операциям, 37% — по всем другим операциям Ежемесячный платеж 5% от суммы фактической задолженности по кредиту, включая все начисленные проценты Дополнительные бонусы программа лояльности Cash'U Club (до 7 категорий с повышенным кешбеком вплоть до 6%), 8 бесплатных билетов в креативные коворкинги Sense Hub в Киеве и Львове

Карту Caméléon может открыть резидент Украины, в возрасте от 18 лет, у которого есть ежемесячный постоянный доход и который отвечает требованиям банка по постоянному трудоустройству и общему стажу работы.

Открытие карты занимает до 5 минут. Сделать это можно полностью онлайн, без всякой бумажной волокиты, с помощью мобильного приложения Sense SuperApp.

Для этого нужно выполнить всего несколько действий:

Загрузить мобильное приложение (при необходимости). В приложении выбрать нужный продукт. Заполнить краткую анкету. Пройти идентификацию через «Дія» или видеочат банка. Получить цифровую карту, которую можно добавить в бумажник Apple/Google и в дальнейшем осуществлять бесконтактные платежи с помощью смартфона.

Если клиенту нужна пластиковая версия карты, то ее при необходимости могут доставить по его почтовому адресу. Эта услуга бесплатна по всей Украине, а также доступна для более чем 200 странов мира.

Что касается кредитного лимита, то окончательное решение о его размере принимает банк индивидуально для каждого клиента. При этом клиент может самостоятельно увеличить его в приложении Sense SuperApp. Или банк может провести автоматическую процедуру up-sell до максимально возможной суммы по этой кредитной карте.

Комиссия за пользование кредитными средствами:

в случае перевода с карты на карту: собственные средства — бесплатно с карты на карту любого банка до 20 тысяч гривен в месяц, кредитные средства — 4%, минимум 20 гривен.

за снятие наличных денег в банкоматах любого банка мира: собственные средства — без комиссии до 20 тысяч гривен в месяц, кредитные средства — 4%, минимум 20 гривен.

при оплате с помощью POS-терминала — бесплатно в любом торговом POS-терминале мира.

в случае оплаты по реквизитам: собственные средства — бесплатно до 20 тысяч гривен в месяц; кредитные средства — 4%, минимум 20 гривен.

при наличии задолженности: 100 гривен в месяц — фиксированная плата за обслуживание основной карты при наличии задолженности от 20 гривен на конец расчетного периода.

Кроме того, пользователи карты могут рассчитывать на дополнительные бонусы от банка. Так, например, существует программа лояльности CashʼU Club, по которой с начала 2024 года держателям карт Caméléon было начислено более 6 млн бонусных баллов. Эти баллы можно вывести на карту реальными деньгами.

Также среди дополнительных преимуществ для пользователей есть возможность выбора в приложении Sense SuperApp ежемесячно до 7 категорий с повышенным кешбеком до 6%, возможность получить кешбек 0,5% за оплату гаджетом и до 15% кешбека от партнеров банка за ежемесячные расчеты. А еще — валютообмен онлайн, открытие депозитов за счет собственных средств и возможность покупки/продажи военных облигаций в приложении Sense SuperApp.

Особенностью и главным преимуществом карты Caméléon является бесконечный льготный период. То есть процентная ставка на все торговые операции, проведенные за счет кредитного лимита — 0,01%. При этом не в пределах определенного «льготного периода», а всегда на любые торговые операции. Это первое и единственное подобное предложение на украинском рынке.

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