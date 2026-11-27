Закладывать в госбюджет еще не принятые налоги — удобный способ свести концы с концами на бумаге, за который впоследствии приходится расплачиваться бизнесу и гражданам. Проверять реалистичность правительственных расчетов в Украине будет поручено независимому Фискальному совету. Как будет работать этот «бюджетный ревизор» и что может помешать ему стать действительно независимым?

27 октября 2026 года, представляя выводы к проекту госбюджета на 2027 год, Счетная палата сообщила, что для более чем 1,5 трлн грн запланированных внешних заимствований тогда еще не определили кредиторов. Для депутатов это должно означать несколько конкретных вопросов: какие поступления уже подтверждены, какие зависят от будущих решений партнеров и чем государство покроет кассовый разрыв, если деньги поступят позже? Такие вопросы должны звучать еще при подготовке бюджета и повторно, когда правительство обновляет его параметры.

1.Что предлагает Минфин

19 ноября Минфин представил предварительную модель Фискального совета при обсуждении отчета международных экспертов, подготовленного при поддержке Министерства финансов Нидерландов. Эксперты сравнили четыре модели: подразделение при Счетной палате, совет при НБУ (хотя там уже есть один Совет), парламентский бюджетный офис и самостоятельное учреждение. Минфин поддержал последний вариант, поэтому правительственный операционный план предусматривает принятие нормативных актов и создание учреждения IV квартале 2027 года.

По этой модели Совет:

будет оценивать макроэкономические прогнозы для Бюджетной декларации и проекта госбюджета,

будет следить за соблюдением фискальных правил,

будет анализировать, как работает бюджетная система,

будет публиковать выводы и участвовать в парламентских слушаниях.

Минфин предлагает подбирать на открытом конкурсе от трех до пяти членов Совета, которые будут работать на условиях частичной занятости, а порядок назначения победителей и формат аналитической поддержки будут уточняться при подготовке законопроекта.

Создание независимого фискального института является частью подготовки к вступлению в ЕС. Статья 8а Директивы 2011/85/ЕС в редакции 2024 года требует от государств-членов прозрачного отбора, достаточного и стабильного финансирования, своевременного доступа к информации, права публиковать оценки и регулярной внешней оценки.

Что изменит независимая оценка

Более реалистические бюджетные прогнозы. Совет должен показывать, какие налоговые поступления вытекают из действующего законодательства, зависят от будущих решений и как инфляция, занятость и импорт изменяют прогноз доходов. В экспертизе проекта бюджета на 2027 год Счетная палата обратила внимание на 131,3 млрд грн поступлений, связанных с запланированными налоговыми изменениями, однако для фискальной оценки здесь нужны два расчета — по действующему законодательству и при принятии изменений в запланированные сроки. Так парламент увидит, какую часть расходов планируют профинансировать за счет еще не гарантированных доходов.

По оценке Еврокомиссии в 2025 году дефицит сектора общего государственного управления Украины составил 17,6% ВВП с учетом международных грантов и 23,5% ВВП без них. Гранты отражаются в доходах, а ссуды относятся к источникам финансирования бюджета и образуют долговые обязательства.

Предположим, транш ссуды на 30 млрд грн переносят с марта на июнь, а свободный резерв ликвидности составляет 10 млрд грн, поэтому при этих условиях в марте нужно найти еще 20 млрд грн. В этой связи Совет мог бы оценить, сколько будут стоить временные заимствования и какие платежи можно перенести без срыва приоритетных программ.

Больше оснований для парламентского контроля

Чешский фискальный совет показал, какие доходы и сбережения в проекте бюджета на 2027 год зависят от еще не принятых законов. Британский офис бюджетной ответственности дважды в год публикует пятилетние прогнозы и оценивает выполнение правительственных фискальных целей. Рабочее исследование, опубликованное МВФ, выявило связь между наличием фискальных советов, более точными прогнозами и лучшим соблюдением правил.

2.Где возникают риски

В зависимости от учреждения, которое Совет оценивает. Минфин также рассматривает возможность обеспечивать аналитическую работу Совета силами министерства, тогда доступ к данным, рабочее время аналитиков и сроки подготовки заключения могут зависеть от органа, чьи бюджетные расчеты проверяют.

В конкурсную комиссию предлагают включить представителей пяти государственных институций, однако следует также привлечь независимых специалистов, обнародовать оценки кандидатов, предусмотреть поэтапное обновление состава Совета и закрепить в законе исчерпывающие основания досрочного увольнения.

Дублирование бюджетной экспертизы. По Конституции Кабинет Министров готовит проект бюджета, Верховная Рада его утверждает, Счетная палата контролирует поступление и использование средств, а также проводит экспертизу проекта. Фискальному совету следует поручить регулярную проверку макропредположений, сценариев и соблюдения правил.

При НБУ Рада оценивала бы предположения, от которых зависят и собственные прогнозы центрального банка, хотя, как показывает опыт, НБУ сам по 2−3 раза в год меняет свои прогнозы и редко попадает в цель по инфляции, а потому «синоптики» от НБУ сюда явно не пригодны. Парламентский офис нуждался в законодательно защищенной автономии от парламентского большинства.

Чрезмерная жесткость во время войны. После ударов по энергетике потребность в расходах может возрасти одновременно с падением налоговых поступлений, а механическое сокращение расходов в этот момент способно углубить спад и задержать восстановление. Закон должен определить основания и сроки временного отступления от фискальных правил, а правительство должно рассчитать его стоимость и предложить план возвращения к соблюдению правил, а Совет будет публично оценивать обоснованность такого отступления и его последствия для долга и основных государственных программ.

Как вариант — можно расширить полномочия Совета НБУ, разрабатывающего основы денежно-кредитной политики и осуществляющего контроль за их выполнением. Это конституционный орган, фактически, высший орган монетарной власти, который и так должен иметь соответствующие компетенции. Однако в сегодняшнем составе — там советник и бывший заместитель Председателя Сбербанка, которые мало реально что-то понимают в прогнозировании. Нужно выписать новые требования по отбору членов Совета, возобновить работу Секретариата Совета и, наконец, избрать председателя Совета — отсутствует с 2023 года.

Какие гарантии должен дать закон

Собственные аналитики и определенная смета. Для узкого мандата эксперты предложили начать с постоянного офиса около шести работников. Совет должен самостоятельно нанимать аналитиков, определять план работы и публиковать выводы, расходы можно предусмотреть в отдельной программе Минфина при условии, что Совет будет формировать собственную смету, а изменения к нему будут публично обосновываться. Доступ к регулярным данным Казначейства, Минфина, налоговой, таможни, статистики и НБУ следует закрепить законом. Публичные оценки бюджетных рисков в оборонной сфере можно готовить на агрегированных данных с соблюдением режима защиты чувствительной информации.

Вывод и ответ на голосование. В бюджетный календарь следует внести сроки независимой оценки Бюджетной декларации и проекта госбюджета, а для существенных изменений в проекте предусмотреть обновленный вывод. Минфин должен обнародовать ответ с расчетами к соответствующему рассмотрению в Верховной Раде, а в случае безотлагательных изменений для обороны закон может предусмотреть сокращенную процедуру и дальнейшую публичную оценку. Через три года внешние эксперты должны проверить, вовремя ли Совет публикует материалы, отвечает ли правительство и как фактические показатели отклоняются от оцененных прогнозов.

Постепенное расширение полномочий. На старте следует сосредоточиться на бюджетных предположениях, рисках финансирования и фискальных правилах. Когда офис накопит данные и профессиональную способность, к мандату можно добавить оценку стоимости крупнейших налоговых и расходных инициатив и долгосрочные расчеты для пенсионной системы, долга и удержание отстроенной инфраструктуры. Так законодатели смогут оценивать, какие текущие решения создают обязательства на годы вперед.

После завершения бюджетного года общество сможет сопоставить первоначальный прогноз, замечания Рады, ответ правительства и фактические цифры — так будет видно, где изменились обстоятельства, ошиблись в расчетах, а где правительство и парламент сознательно взяли на себя риск. При такой модели Фискальная рада поможет принимать обоснованные решения во время войны и планировать финансы восстановления на годы вперед.