Украинцы, временно пребывающие или постоянно проживающие за границей, могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), получить карту налогоплательщика или обновить свои данные без посещения Украины. Для этого доступны четыре способа, в частности через «Дию», систему «е-Консул», по почте или с помощью доверенного лица. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины 25 ноября.

Доступны четыре способа, в частности через "Дию", систему "е-Консул", по почте или с помощью доверенного лица.

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Как получить налоговый номер через «е-Консул»

Украинцы за границей могут подать заявление через информационно-коммуникационную систему «Э-Консул».

Для этого предусмотрено два варианта: онлайн через электронный кабинет заявителя или через украинское посольство или консульство.

Для дистанционного оформления понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП), в частности «Дия. Подпись» или файловый ключ украинского банка.

В системе необходимо сформировать электронное заявление, подписать его и загрузить сканкопию или качественное фото документа, удостоверяющего личность. Это может быть ID-карта, паспорт-книжечка или загранпаспорт.

Если РНОКПП оформляют для ребенка до 14 лет, дополнительно нужно предоставить свидетельство о рождении и паспорте одного из родителей. Для свидетельства, выданного за границей, необходим заверенный перевод на украинский язык.

После обработки заявления ГНС сформирует электронную карточку налогоплательщика с QR-кодом, которая поступит в электронный кабинет заявителя.

При обращении через посольство или консульство документы можно подать в бумажной форме. Для этого необходимо пройти идентификацию личности и предоставить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения.

Электронная карточка налогоплательщика с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Потому дополнительно получать бумажный документ не нужно.

Как оформить РНОКПП почтой

Украинцы, которые не могут лично посетить налоговую службу, могут отправить документы по почте.

Для первичной регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков необходимо заполнить учетную карточку по форме № 1ДР.

Если необходимо изменить персональные данные, используется заявление по форме № 5ДР.

К документам следует добавить копию паспорта и документ, подтверждающий задекларированное или зарегистрированное место жительства в Украине или за границей.

В ГНС подчеркивают, что подпись на заявлении должна быть удостоверена в соответствии с законодательством. Документы необходимо оформлять на украинском языке, без поправок.

Если в пакет входят документы, выданные иностранными органами, они должны иметь надлежащее удостоверение и перевод на украинский язык, если иное не предусмотрено международными договорами.

Документы присылают заказным письмом по адресу: г. Киев, Львовская площадь, 8, Государственная налоговая служба Украины.

Готовую карту можно получить через украинское посольство или консульство по месту нахождения. Также по письменному ходатайству ее могут отправить непосредственно на адрес заявителя за границей.

Как получить налоговый номер через представителя

Еще один вариант — оформление документа через доверенное лицо, которое находится в Украине.

Представитель может обратиться в любой налоговый орган.

Для этого необходимо предоставить собственный документ, удостоверяющий личность, оригинал или копию паспорта заявителя, документ о месте жительства заявителя и нотариально удостоверенную доверенность.

Если представитель является иностранцем или лицом без гражданства, может потребоваться заверенный перевод его документа на украинский язык. Для лиц с видом на жительство в Украине предусмотрено исключение.

После обработки заявления карточку налогоплательщика выдадут представителю.

Как получить электронную карту через «Дию»

Оформить электронную карту налогоплательщика можно непосредственно через приложение «Дия».

Для этого нужно авторизоваться, открыть раздел «Сервисы», перейти в «Налоговые услуги» и выбрать «е-Карту налогоплательщика».

После этого необходимо подтвердить контактные данные, проверить заявление и подписать его с помощью «Дия подписи».

Готовую электронную карту можно загрузить в течение 24 часов.

Услуга предоставляется гражданам, у которых в приложении отображается цифровая ID-карта или загранпаспорт.

При оформлении информация автоматически сверяется с данными налогового реестра и при необходимости обновляется.

Электронную карту можно загрузить в формате PDF и распечатать. На документе содержится QR-код, с помощью которого можно проверить его подлинность через Действие.

Как оформить налоговый номер для ребенка

Родители также могут подать заявление на получение РНОКПП для ребенка онлайн.

Для этого в приложении «Дия» нужно выбрать ребенка, указать документ, удостоверяющий его личность, отсканировать ID-карту или загранпаспорт или ввести уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР).

После этого необходимо заполнить контактные данные и подписать заявление с помощью «Дия. Подписи».

Для оформления документа требуется актовая запись о рождении ребенка в РАГС.

Дети от 14 лет должны иметь ID-карту и подтверждение зарегистрированного или задекларированного места жительства.

Для детей до 14 лет предусмотрено подтверждение совместного проживания с одним из родителей.

Если у ребенка нет зарегистрированного места жительства, соответствующее подтверждение предоставляет тот родитель, с кем он фактически проживает.

По информации ГНС, услуга оформления электронной карты также доступна через Портал «Дия».