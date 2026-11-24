Стадион «Днепр-Арена» и учебно-тренировочную базу в Приднепровске продали на аукционе за 67,45 млн грн по НДС. Победителем торгов стало ООО Риал Эстейт 7, в группу инвесторов которого входят совладелец сетей EVA и Varus Руслан Шостак, основатель Sol Union Group Владислав Штипельман, совладелец Vertex Group Дмитрий Харченко и председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков. Продавцом выступал государственный ПриватБанк , свидетельствуют данные Prozorro.

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Аукцион прошел 24 ноября, а ООО «Риал Эстейт 7» стало единственным участником торгов. Компания предложила 56,21 млн. грн. без НДС, что соответствует 67,45 млн. грн. с налогом.

Что входило в лот

Покупатель получает два спортивных объекта в Днепре. Первый — стадион «Днепр-Арена» в центре города, рассчитанный примерно на 31 тыс. зрителей. Его открыли после реконструкции в 2008 году.

Второй объект — учебно-тренировочный комплекс в Приднепровске. В его инфраструктуру входят четыре футбольных поля с натуральным покрытием, крытое поле с искусственным покрытием, три открытых поля с искусственным покрытием, жилые корпуса и медико-реабилитационный центр.

Тренировочную базу построили в 1971 году, а реконструировали в 2010 году.

Передача недвижимости новому владельцу состоится после выполнения условий продажи, в частности, полной оплаты и получения необходимого разрешения Антимонопольного комитета Украины или подтверждения, что такое разрешение не требуется. Земельные участки под спортивными объектами находятся в коммунальной собственности.

Кто входит в группу покупателей

По данным YouControl, совладельцами ООО «Риал Эстейт 7» являются четыре бизнесмена:

Владислав Штипельман — основатель Sol Union Group;

Руслан Шостак — совладелец сетей EVA и Varus, президент корпорации Terwin;

Дмитрий Харченко — совладелец Vertex Group;

Алексей Марков — глава Ассоциации футбола Днепропетровской области.

По данным NV, Штипельману принадлежит 32,5% компании, а остальные трое партнеров имеют по 22,5%.

Как снизилась цена «Днепр-Арены»

ПриватБанк неоднократно пытался продать стадион и тренировочную базу, однако предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия участников.

В сентябре 2026 года комплекс выставили на продажу за 140,7 млн. грн. На торги 6 октября покупатели не зарегистрировались. Следующая попытка продаж также не дала результата: в конце октября аукцион со стартовой ценой около 91 млн грн не состоялся.

На последних торгах стартовая цена составила 55,63 млн грн без НДС — на 60,5% меньше, чем при первой попытке продаж в сентябре.

Таким образом, спортивный комплекс нашел покупателя после нескольких неудачных аукционов и значительного понижения стартовой стоимости.

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Почему «Днепр-Арена» оказалась в собственности ПриватБанка

Стадион и тренировочная база ранее принадлежали структурам, связанным с Игорем Коломойским. ПриватБанк получил эти объекты в 2016 году в счет погашения задолженности по кредитам, выданным в национализацию банка.

Продажа спортивного комплекса проходит в рамках стратегии управления проблемными активами ПриватБанка. Вырученные средства должны способствовать улучшению финансового результата государственного банка, а следовательно, увеличению налоговых платежей и дивидендов в бюджет.

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