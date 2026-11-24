Власти намерены перекрыть схемы минимизации налогов, которые бизнес использует благодаря упрощенке . В частности, речь идет о распространенной в нашей стране модели, когда по требованию работодателей специалисты регистрируются как физлица-предприниматели. Соответственно, в штат компании их не зачисляют, а работают они на основании договоров, получая зарплату на счет ФОП, в качестве «оплаты за предоставленные услуги».

«Такая схема позволяет бизнесу экономить на огромных налогах, которые начисляются на фонд заработной платы и превышают 40%. У многих компаний таких денег сейчас в принципе нет», — пояснил «Минфину» глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Изменить правила работы упрощенной системы налогообложения требует МВФ для продолжения кредитного сотрудничества с Украиной.

«До 31 декабря 2026 года нужно подать в Верховную Раду законопроекты, которые должны ограничить искусственное дробление бизнеса, возврат на упрощенную систему, использование упрощенной системы для предоставления услуг нынешнему или бывшему работодателю — то есть схемы, когда работника оформляют, как ФОП», — написал депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм.

Адвокат, руководитель юридической компании «Prima Leader Group» Дина Дрыжакова говорит, что компаниям уже сейчас стоит провести аудит договоров с ФОПами. «Если люди по факту работают как штатные сотрудники, нужно оценить бюджет перехода на трудовые отношения. Если же это независимые подрядчики, стоит убедиться, что договора и модель сотрудничества соответствуют предпринимательской модели», — отметила Дрыжакова.

Доротич не исключает, что последствием ликвидации схем с ФОПами могут стать реальные увольнения людей и проблемы с ТЦК.

«Хотя, на первый взгляд, рядовому сотруднику гораздо более спокойно работать в штате и получать „обычную“ зарплату, но на самом деле могут возникнуть неприятные сюрпризы», — считает Доротич.

«Минфин» разбирался, что значат предлагаемые новации для работодателей и наемных работников.

Как работает схема с ФОП и могут ли ее реально перекрыть

Оптимизация фонда оплаты труда через ФОПы существует уже давно. Ее активно используют в самых разных отраслях — от ресторанов до IT.

«Такая модель позволяет бизнесу существенно экономить на налогах, поскольку налогообложение на фонд заработной платы — свыше 40% (из них только ЕСВ 22%), а единый налог для физлица-предпринимателя максимум 6%», — пояснил Доротич.

Сами сотрудники не в восторге от такой схемы работы, даже несмотря на то, что работодатели, как правило, берут на себя обеспечение бухгалтерского сопровождения, подачу отчетов в налоговую и пр. Во-первых, на них в таком случае не распространяются гарантии при увольнении, изменении оплаты или условий труда, которые есть у официально оформленных сотрудников. Во-вторых, они, как правило, уплачивают минимальный ЕСВ, что отражается на размере будущей пенсии. Но у людей зачастую попросту нет выбора — если хочешь получить работу, то только как физлицо-предприниматель, а не согласишься на эту схему — останешься вообще без вакансии.

Власти уже давно пытаются сломать эту схему. Государственная служба Украины по вопросам труда регулярно проводит проверки, вычисляя фиктивных ФОПов.

«В Налоговом кодексе не так давно появились изменения, которые усилили ответственность за схему с ФОП. Так, сроки давности по таким делам увеличили с 3 до 7 лет. То есть, если контролирующие органы докажут, что физлицо-предприниматель на самом деле ваш штатный сотрудник, просто без оформления, то могут насчитать налоги и на компанию, и на самого работника даже за 7 лет», — говорит Доротич.

Впрочем, пока массово вычислять и пресекать такие схемы контролерам удается далеко не всегда. Но уже в скором времени все может измениться.

До конца этого года в парламенте должен появиться законопроект, ужесточающий условия работы для ФОП. В частности, в нем будет отдельный блок и по схеме с трудоустройством.

Пока нюансы нового проекта неизвестны. Но, как считают опрошенные «Минфином» работодатели и юристы, «схему могут прикрыть».

«Основной вопрос будет в том, где проходит грань между реальными предпринимательскими отношениями и фактически наемным трудом, который только формально оформлен через ФОП. Если человек работает на одну компанию, имеет определенный график, постоянно выполняет функции в ее структуре, находится в подчинении у руководителя, несет минимальные предпринимательские риски и получает регулярную оплату за сам процесс работы, а не самостоятельно определенный результат, такое сотрудничество по своей сути больше похоже на трудовые отношения. Именно такие модели, вероятно, и будут в фокусе будущего регулирования», — говорит Дина Дрыжакова.

Какие запасные варианты есть у работодателей и их сотрудников, в случае если «лавочка с ФОП» действительно прикроется?

Чем заменят схему с ФОПами

По словам Дины Дрыжаковой, у бизнеса, если схема с ФОП окажется нерабочей, есть несколько вариантов. Первый и наиболее очевидный — перевод специалистов, оформленных как физлица-предприниматели, в штат.

«Это самый юридически прогнозированный вариант, если фактическая модель работы отвечает трудовым отношениям. Но он приведет к увеличению затрат компании. Работодатель платит ЕСВ в размере 22% от зарплаты сотрудника, а из самой зарплаты высчитывается НДФЛ (18%) и военный сбор (5%). Соответственно, если компания ранее платила ФОП согласованную сумму по договору, то после перехода на трудовые отношения нужно будет либо увеличивать бюджеты на персонал, либо пересматривать размер зарплат, либо оптимизировать другие затраты», — пояснила Дрыжакова.

Доротич говорит, что далеко не у всех компаний найдутся «лишние» бюджеты на персонал, особенно, с учетом нынешний проблем в экономике и военных рисков. Поэтому бизнес станет искать «индивидуальные решения». Если специалист не относится к разряду остродефицитных, то ему действительно могут порезать зарплату — минимум на 15−20%.

Но с учетом нехватки работников многих специальностей, когда компании, чтобы заполучить ценные кадры приходится, наоборот, только повышать оклады, такой вариант вряд ли будет массовым.

«Могут закладывать дополнительные расходы в себестоимость продукции, и, соответственно, повышать цены, компенсируя таким образом дополнительные расходы на персонал. Но не исключено, что некоторые компании, которые финансово не потянут оформление людей в штат, и не смогут повысить ценники на свои товары и услуги без риска обвала продаж, станут попросту увольнять часть работников», — допускает Сергей Доротич.

«Минфин» пообщался с киевским ресторатором, у которого часть сотрудников оформлены, как ФОП.

«По заведениям с закрытием этой схемы могут быть серьезные проблемы. Начнем с того, что многие именитые повара принципиально не хотят оформляться в штат, предпочитая работать именно в качестве предпринимателей. Это дает им возможность, в том числе, работать сразу на несколько ресторанов и выполнять индивидуальные заказы.

Что касается других сотрудников, то платить за всех своих людей налоги по полной программе я лично не готов. Тем более, что многие рестораны сейчас и так едва выживают, у нас один месяц с небольшим плюсом в доходах сменяется периодами «минусов». Поэтому, скорее всего, придется увольнять часть персонала, а, возможно, и закрывать наименее рентабельные заведения", — говорит ресторатор.

Но, по словам Дины Дрыжаковой, для бизнеса, помимо оформления людей в штат, будут и другие варианты.

«К примеру, сохранение сотрудничества с ФОП, но изменение его модели. Это возможно, если специалист фактически является независимым исполнителем: сам организовывает свою работу, может сотрудничать с другими заказчиками, не интегрирован в штатную структуру компании и лично отвечает за выполнение задания, и получает оплату за конкретные услуги или результат. В этом случае само наличие одного большого клиента не обязательно автоматически означает факт трудовых отношений, но при этом может стать одним из факторов риска. То есть компаниям не стоит рассчитывать только на формальное изменение трудового договора на договор о предоставлении услуг — важно, как сотрудничество происходит фактически», — пояснила Дрыжакова.

Еще один вариант для бизнеса, по ее словам, — привлечение внешних подрядчиков, агентств или компаний, которые предоставляют комплексные услуги.

«Это может быть актуально для бизнеса, которому нужны не отдельные работники, а определенная функция: маркетинг, IT-поддержка, бухгалтерское сопровождение, рекрутинг, логистика и пр. При такой модели заказчик просто покупает услуги у стороннего бизнеса, а уже тот самостоятельно организовывает работу своей команды. В то же время создание посреднической структуры только для того, чтобы формально скрыть трудовые отношения, не исключает все юридические риски», — отметила Дрыжакова.

Следующий вариант для компаний — изменение организационной структуры бизнеса. Часть фирм могут пересмотреть функции, которые стоит оставлять «внутри», и те, что можно передать на аутсорсинг, менять структуру управления, объединять команды или переходить на проектную модель работы.

«Организация бизнеса, таким образом, станет более гибкой, но в то же время будет требовать четкого оформления договоров, ответственности, прав на результаты работы и взаиморасчет», — добавила Дрыжакова.

А что с реальными ФОП?

В то же время эксперты, с которыми пообщался «Минфин», уже сейчас, даже до появления текста нового законопроекта, называют дополнительные риски для бизнеса и людей.

Доротич говорит: если начнутся «гонения» на модель работы бизнеса с ФОП, то под угрозу попадает и сотрудничество с реальными физлицами-предпринимателями.

«По сути, презумпции невиновности в налоговом законодательстве, когда фискальная служба обязана доказать факт нарушения и обосновать штрафные санкции, у нас нет. Налоговики или Гоструда могут «выставить счета», а бизнес, если он не согласен с обвинениями в свой адрес, имеет право обращаться в суд. Но, понятно, что для компаний варианты с судами — это хлопотно и дорого. Поэтому многим будет проще не работать даже с реальными ФОП, чтобы их не обвинили в «скрытых трудовых отношениях», — считает Доротич.

В этом случае физлица-предприниматели рискуют попросту лишиться части заказчиков.

Для самих работников, которые сейчас оформляют ФОП «по принуждению», помимо уже перечисленных выше рисков снижения зарплаты или даже увольнения, есть еще один нюанс.

«Почему-то все сейчас обсуждают только финансовые последствия. Но оформление бывших ФОП в штат автоматически означает, что работодатель будет обязан подавать всю информацию о „новых сотрудниках“ также в ТЦК. То есть такие работники автоматически становятся „видимыми“ для военкомов, а это повышает шансы получить повестку, особенно, если компания не бронирует людей», — отметил Доротич.

Дрыжакова говорит, что реальные последствия новых законодательных изменений во многом зависят от того, что именно и как пропишут в новом проекте.

«Если правила будут четкими, прогнозируемыми и станут одинаково применяться ко всем, бизнес сможет адаптироваться. Но если критерии останутся размытыми, появятся риски как для компаний, так и для добросовестных независимых специалистов», — подытожила юрист.