Фондовые рынки и экономика проходят через разные циклы, а каждый из них создает неодинаковые возможности для инвесторов. Во время конференции о личном капитале и инвестициях «Жить на проценты 2026» инвестиционный советник, лектор в Биржевом университете Анатолий Ильченко рассказал , как меняется привлекательность разных активов в зависимости от экономической фазы, почему не стоит пытаться угадать момент разворота рынка и как дисциплина и регулярная ребалансировка могут помочь инвестору.

Как изменять инвестиционный портфель в зависимости от фазы рынка

Четыре фазы экономического цикла

По модели, используемой Fidelity, экономический цикл делится на четыре основные фазы: раннюю, среднюю, позднюю и рецессию. Они могут длиться от года до десяти лет, а их изменение не происходит по фиксированному календарю.

Ранняя фаза характеризуется восстановлением экономики после спада. Центральные банки могут снижать процентные ставки, кредитование активизируется, а финансовые условия становятся более благоприятными для бизнеса.

Средняя фаза — период наиболее активного экономического роста, когда ускоряется ВВП, доходы компаний увеличиваются, а кредитование приближается к пику. В то же время, центробанки могут начинать задумываться об усилении монетарной политики, чтобы сдержать инфляцию.

Поздняя фаза сопровождается замедлением экономического роста и доходов бизнеса. Инфляционное давление может усиливаться, а центральные банки сохранять высокие ставки. Это увеличивает расходы компаний и создает дополнительное давление на финансовые результаты.

Рецессия — период, когда экономическая активность ухудшается, а бизнес сталкивается со более сложными условиями. В то же время для инвесторов, имеющих ликвидность и не использующих чрезмерное кредитное плечо, спад может создавать возможности для покупки активов по более низким ценам.

Какие активы могут быть привлекательными в разные фазы цикла

Ильченко отмечает, что привлекательность секторов и активов меняется вместе с экономической конъюнктурой. Поэтому портфель, хорошо работающий во время активного роста, не обязательно будет оптимальным в период замедления.

В ранней фазе инвестор может рассматривать акции компаний малой капитализации, финансовый сектор, банки, недвижимость, промышленность и потребительские товары. Возобновление кредитования и экономической активности создает благоприятные условия для бизнеса.

В средней фазе, как правило, сильнее могут быть широкие фондовые индексы, в частности S&P 500, а также технологический сектор, который часто становится одним из драйверов роста рынка.

На поздней фазе инвестор может постепенно увеличивать часть защитных секторов: здравоохранения, товаров повседневного спроса, коммунальных услуг и энергетики. Также следует рассматривать облигации и драгоценные металлы.

При рецессии важно иметь ликвидность, чтобы не быть вынужденным продавать активы по неблагоприятным ценам. Кэш может использоваться для постепенного входа в рынок после падения, в частности, в широкие фондовые индексы или акции компаний, которые инвестор считает фундаментально сильными.

По словам Ильченко, недвижимость, как и акции, может быть более привлекательна на ранних и средних этапах цикла, тогда как в поздней фазе и во время рецессии ее привлекательность может снижаться.

Когда следует переходить к облигациям и золоту

Облигации и драгоценные металлы могут играть более важную роль в портфеле, когда экономика приближается к поздней фазе цикла. Инвестор может постепенно уменьшать долю рисковых активов и увеличивать позиции в инструментах, потенциально помогающих снизить волатильность портфеля.

Ильченко особо обратил внимание на долгосрочные казначейские облигации США, в частности ETF на 20−30-летние Treasuries, как один из возможных защитных инструментов. В то же время, их эффективность зависит от динамики процентных ставок, поэтому они не являются гарантированной защитой от падения рынка.

Золото и другие драгоценные металлы по его подходу целесообразнее рассматривать ближе к поздней фазе цикла, когда инвесторы начинают хеджировать риски и диверсифицировать портфель.

Почему не стоит пытаться угадать дно рынка

Коррекции на фондовом рынке могут являться как риском, так и возможностью. Однако попытки точно определить момент падения или разворота часто оказываются сложными даже опытным инвесторам.

Ильченко советует не ориентироваться исключительно на графики и краткосрочные новости, а оценивать основные характеристики компании: ее бизнес-модель, финансовые результаты и перспективы. Если цена акции падает, инвестор должен сначала понять причину, а потом решать, стоит ли докупать актив.

Он также рекомендует заранее определять правила действий при падении котировок. В частности, прописывать причины покупки актива, целевые параметры инвестиции, условия продаж и объем средств, который можно использовать для увеличения позиции.

Как пережить коррекцию: кэш, усреднение и диверсификация

Одним из важнейших элементов инвестиционной стратегии Ильченко называет резерв ликвидности. По его оценке, инвестор может оставлять примерно 10−15% портфеля в наличных или других ликвидных инструментах, чтобы иметь возможность докупать активы при падении.

Для долгосрочных инвесторов коррекции могут являться возможностью купить акции по более низкой цене, если фундаментальные перспективы бизнеса не ухудшились. В то же время для спекулянтов, использующих кредитное плечо, падение рынка создает дополнительные риски, в частности, принудительное закрытие позиций через маржин-кол.

Еще одним подходом является Dollar Cost Averaging (DCA) — регулярное инвестирование одинаковых или заранее определенных сумм через определенные промежутки времени. Такая стратегия позволяет не пытаться угадать лучшую точку входа и формировать позицию постепенно.

Ильченко также рекомендует диверсифицировать портфель между разными компаниями, секторами и классами активов, а при необходимости использовать инструменты хеджирования. В то же время, он предостерегает от чрезмерного увлечения сложными стратегиями и кредитными средствами.

Почему портфель нужно регулярно ребалансировать

Со временем соотношение активов в портфеле может изменяться даже без дополнительных инвестиций. К примеру, если акции несколько лет активно растут, их доля может увеличиться настолько, что портфель станет более рисковым, чем планировал инвестор.

Поэтому Ильченко советует проводить ребалансировку примерно один-два раза в год или при значительном отклонении фактической структуры портфеля от запланированной. Это может предусматривать продажу части возросших активов и покупку отстающих, но остающихся привлекательными с фундаментальной точки зрения.

В качестве примера он привел портфель из 50% акций и 50% облигаций. Если через несколько лет акции существенно возрастут, соотношение может измениться, а риск портфеля увеличиться. Ребалансировка позволяет вернуть его в запланированную структуру.

Каким может быть универсальный инвестиционный портфель

Ильченко описал собственный подход к структурированию портфеля, который, по его мнению, может использоваться как базовая модель для разных фаз рынка, хотя он не универсален для каждого инвестора.

Он предлагает разделять портфель на три основные части:

Ядро портфеля — примерно 65% активов. Это основа акций крупных компаний, ETF на широкие индексы, а также облигаций с кредитным рейтингом не ниже B, желательно выше. Среди примеров — фонды на S&P 500.

Сателлиты — до 20%. Это более рисковые или альтернативные активы: драгоценные металлы, криптовалюты, опционы, IPO, pre-IPO, венчурные инвестиции, акции малых компаний и другие инструменты.

Ликвидность — около 10% портфеля. Эти средства остаются резервом для контроля рисков и возможного приобретения активов при падении.

Для крупных портфелей инвестор также может рассматривать хеджирование основных позиций с помощью опционных стратегий, в частности, покупки put-опционов или использование collar-стратегий.

Главный принцип, который Ильченко подытожил в своем выступлении, — дисциплина важнее прогнозирования. Рыночные циклы неизбежны, но инвестор не должен пытаться предугадать каждый поворот. Вместо этого следует иметь четкие правила управления портфелем, резерв ликвидности, план ребалансирования и понимания, почему именно тот или иной актив находится в его инвестициях.