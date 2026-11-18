В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди новых машин лидером стал Hyundai Tucson, а среди импортируемых подержанных автомобилей больше всего зарегистрировали Volkswagen Golf.
Какие бензиновые авто выбирали украинцы в октябре: названы 10 самых популярных моделей
По данным ассоциации «Укравтопром «, из общего количества бензиновых автомобилей 2 тыс. были новыми. По сравнению с октябрем прошлого года их количество сократилось на 15%.
Вместо импортированных подержанных машин зарегистрировали 11,5 тыс. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Какие новые бензиновые автомобили выбирали украинцы
Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями первое место занял Hyundai Tucson. В октябре зарегистрировали 146 таких автомобилей.
На второй позиции оказался Skoda Kodiaq с результатом 131 автомобиля. Третьим стал Mazda CX-5, который предпочли 125 покупателей.
В пятерку лидеров также вошли Skoda Octavia (111 автомобилей) и Suzuki SX4 (97 автомобилей).
Рейтинг самых популярных новых бензиновых моделей в октябре:
- Hyundai Tucson — 146 автомобилей;
- Skoda Kodiaq — 131 авто;
- Mazda CX-5 — 125 автомобилей;
- Skoda Octavia — 111 авто;
- Suzuki SX4 — 97 автомобилей.
Какие б/у бензиновые автомобили чаще всего импортировали
Среди импортируемых машин с пробегом самым популярным стал Volkswagen Golf. В октябре зарегистрировали 727 автомобилей этой модели. Почти такой же результат показал Volkswagen Tiguan, занявший второе место из 723 авто.
Третью строчку рейтинга занял Nissan Rogue с 687 автомобилями. Далее следует Audi Q5, которого зарегистрировали 601 раз.
Пятерку лидеров замыкает Ford Escape с показателем 320 автомобилей.
Самые импортируемые подержанные бензиновые модели:
- Volkswagen Golf — 727 авто;
- Volkswagen Tiguan — 723 авто;
- Nissan Rogue — 687 авто;
- Audi Q5 — 601 авто;
- Ford Escape — 320 автомобилей.
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