В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди новых машин лидером стал Hyundai Tucson, а среди импортируемых подержанных автомобилей больше всего зарегистрировали Volkswagen Golf.

От Hyundai Tucson до Volkswagen Golf: какие бензиновые автомобили чаще всего пополняли автопарк Украины. ФОТО: volkswagen-newsroom

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По данным ассоциации «Укравтопром «, из общего количества бензиновых автомобилей 2 тыс. были новыми. По сравнению с октябрем прошлого года их количество сократилось на 15%.

Вместо импортированных подержанных машин зарегистрировали 11,5 тыс. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Какие новые бензиновые автомобили выбирали украинцы

Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями первое место занял Hyundai Tucson. В октябре зарегистрировали 146 таких автомобилей.

На второй позиции оказался Skoda Kodiaq с результатом 131 автомобиля. Третьим стал Mazda CX-5, который предпочли 125 покупателей.

В пятерку лидеров также вошли Skoda Octavia (111 автомобилей) и Suzuki SX4 (97 автомобилей).

Рейтинг самых популярных новых бензиновых моделей в октябре:

Hyundai Tucson — 146 автомобилей; Skoda Kodiaq — 131 авто; Mazda CX-5 — 125 автомобилей; Skoda Octavia — 111 авто; Suzuki SX4 — 97 автомобилей.

Какие б/у бензиновые автомобили чаще всего импортировали

Среди импортируемых машин с пробегом самым популярным стал Volkswagen Golf. В октябре зарегистрировали 727 автомобилей этой модели. Почти такой же результат показал Volkswagen Tiguan, занявший второе место из 723 авто.

Третью строчку рейтинга занял Nissan Rogue с 687 автомобилями. Далее следует Audi Q5, которого зарегистрировали 601 раз.

Пятерку лидеров замыкает Ford Escape с показателем 320 автомобилей.

Самые импортируемые подержанные бензиновые модели: