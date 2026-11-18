Украинские пенсионеры могут получить выплаты, которые не поступали несколько лет. Однако сумма задолженности и порядок ее возврата зависит от причины задержки. В одних случаях действует ограничение в три года, в других Пенсионный фонд обязан выплатить все причитающиеся средства независимо от срока. Об этом сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Украинские пенсионеры могут получить выплаты, которые не поступали несколько лет.

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Когда пенсию выплатят за все пропущенные годы

В соответствии со статьей 46 закона, если пенсию уже назначили и начислили, но человек не получил ее по вине органа, назначающего и выплачивающего пенсию, задолженность должна быть погашена без ограничения срока.

Например, если по ошибке Пенсионного фонда выплаты не поступали в течение пяти лет, пенсионер вправе потребовать возврата всей невыплаченной суммы за этот период.

Помимо основной задолженности закон предусматривает компенсацию потери части доходов из-за нарушения сроков выплаты.

В то же время, возможность получить средства за весь период не означает автоматически, что всю сумму перечислят одним платежом.

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