Украинские пенсионеры могут получить выплаты, которые не поступали несколько лет. Однако сумма задолженности и порядок ее возврата зависит от причины задержки. В одних случаях действует ограничение в три года, в других Пенсионный фонд обязан выплатить все причитающиеся средства независимо от срока. Об этом сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Украинцам могут выплатить пенсию за прошлые годы: кто имеет право и как получить деньги
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Когда пенсию выплатят за все пропущенные годы
В соответствии со статьей 46 закона, если пенсию уже назначили и начислили, но человек не получил ее по вине органа, назначающего и выплачивающего пенсию, задолженность должна быть погашена без ограничения срока.
Например, если по ошибке Пенсионного фонда выплаты не поступали в течение пяти лет, пенсионер вправе потребовать возврата всей невыплаченной суммы за этот период.
Помимо основной задолженности закон предусматривает компенсацию потери части доходов из-за нарушения сроков выплаты.
В то же время, возможность получить средства за весь период не означает автоматически, что всю сумму перечислят одним платежом.
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Когда вернут пенсию только через три года
Другие правила действуют, если пенсионер своевременно не получал уже начисленные выплаты по своей вине.
В таком случае Пенсионный фонд может выплатить задолженность не более чем за три года до дня обращения.
При этом порядок выплаты предусматривает два этапа:
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Часть задолженности, но не больше чем за 12 месяцев, выплачивается одновременно.
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Остальные средства возвращают ежемесячно равными частями. Размер каждой доплаты не может превышать месячную пенсию.
Таким образом даже если человеку принадлежит пенсия за три года, получить всю сумму одним платежом по общему правилу не удастся.
Что будет, если пенсию вовремя не оформили
Важно отличать невыплаченную пенсию от ситуации, когда человек достиг пенсионного возраста, но вообще не оформил выплаты.
Согласно статье 45 закона, если обратиться за назначением пенсии по возрасту в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, ее назначают со следующего дня после достижения соответствующего возраста.
Если подать заявление позже, пенсия по общему правилу назначается со дня обращения. То есть получить деньги за все годы, в течение которых человек не обращался за назначением пенсии, обычно нельзя.
В то же время, законодательство предусматривает автоматическое назначение пенсии по возрасту, если в государственных реестрах есть необходимые сведения о страховом стаже. Поэтому перед подачей заявления следует проверить, не была ли пенсия уже назначена автоматически.
Как получить невыплаченную пенсию
Чтобы вернуть задолженность, нужно обратиться в Пенсионный фонд и установить причину, по которой не поступали деньги.
Сделать это можно лично в любом сервисном центре ПФУ или дистанционно через веб-портал электронных услуг .
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