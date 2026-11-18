По итогам января-сентября 2026 года 12 из 59 украинских банков завершили отчетный период с убытками. Наибольший отрицательный финансовый результат зафиксирован в Банке «Альянс» — 298,09 млн грн, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

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Таким образом, убыточным по результатам девяти месяцев оказался примерно каждый пятый банк.

Какие банки понесли наибольший убыток

Тройка самых убыточных украинских банков по сравнению с предыдущим рейтингом не изменилась.

Наибольшие потери зафиксировал Банк «Альянс», за девять месяцев получивший 298,09 млн грн убытка. В годовом исчислении отрицательный финансовый результат учреждения увеличился в семь раз.

На втором месте оказался ПИН Банк с убытком в 57,99 млн грн. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года банк получил 43,98 млн грн убытков. Следовательно, за год показатель вырос почти на 32%.

Третью позицию занял ЮТЭ Банк с отрицательным финансовым результатом 54,13 млн грн. Это переходный банк, созданный в рамках процедуры урегулирования РВС Банка.

Совокупный ущерб этих трех учреждений составил 410,21 млн грн.

Что происходит с прибылью банковской системы

Несмотря на убыточность отдельных учреждений, в целом банковский сектор Украины остается прибыльным.

За девять месяцев 2026 года банки получили 79,65 млрд грн чистой прибыли. Однако это на 33,3%, или 39,77 млрд грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее НБУ объяснял сокращение общей чистой прибыли применением повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50%.

При этом прибыль платежеспособных банков до налогообложения за январь—сентябрь выросла на 4,5% в годовом исчислении.

Регулятор также обращал внимание на увеличение расходов банков на формирование резервов под кредитный ущерб в условиях усиления военных рисков.