По итогам января-сентября 2026 года 12 из 59 украинских банков завершили отчетный период с убытками. Наибольший отрицательный финансовый результат зафиксирован в Банке «Альянс» — 298,09 млн грн, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).
Убытки одного из украинских банков выросли в семь раз: кто потерял больше всего денег
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Таким образом, убыточным по результатам девяти месяцев оказался примерно каждый пятый банк.
Какие банки понесли наибольший убыток
Тройка самых убыточных украинских банков по сравнению с предыдущим рейтингом не изменилась.
Наибольшие потери зафиксировал Банк «Альянс», за девять месяцев получивший 298,09 млн грн убытка. В годовом исчислении отрицательный финансовый результат учреждения увеличился в семь раз.
На втором месте оказался ПИН Банк с убытком в 57,99 млн грн. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года банк получил 43,98 млн грн убытков. Следовательно, за год показатель вырос почти на 32%.
Третью позицию занял ЮТЭ Банк с отрицательным финансовым результатом 54,13 млн грн. Это переходный банк, созданный в рамках процедуры урегулирования РВС Банка.
Совокупный ущерб этих трех учреждений составил 410,21 млн грн.
Что происходит с прибылью банковской системы
Несмотря на убыточность отдельных учреждений, в целом банковский сектор Украины остается прибыльным.
За девять месяцев 2026 года банки получили 79,65 млрд грн чистой прибыли. Однако это на 33,3%, или 39,77 млрд грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее НБУ объяснял сокращение общей чистой прибыли применением повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50%.
При этом прибыль платежеспособных банков до налогообложения за январь—сентябрь выросла на 4,5% в годовом исчислении.
Регулятор также обращал внимание на увеличение расходов банков на формирование резервов под кредитный ущерб в условиях усиления военных рисков.
Комментарии