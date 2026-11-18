Обычные старые пуговицы, часто годами лежащие в ящиках или коробках для шитья, могут представлять значительную ценность для коллекционеров. В Чехии на онлайн-аукционе Aukro выставляли коллекцию примерно из 760 образцов пуговиц со стартовой ценой 100 тысяч чешских крон. Об этом сообщает чешское издание Nespechej .

Обычные старые пуговицы, часто годами лежащие в ящиках или коробках для шитья, могут представлять значительную ценность для коллекционеров.

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Коллекция содержала образцы, датируемые периодом с 1920 года. Однако высокая стартовая стоимость не означает, что владельцу удалось продать за эту сумму.

По информации издания, на 31 августа 2026 года ни один покупатель еще не сделал ставки. Завершение аукциона было запланировано на 2 сентября. Подтвержденной информации об окончательной цене продаж нет.

Какие пуговицы могут стоить дорого

Коллекционирование исторических пуговиц стало отдельным направлением антикварного рынка. Для покупателей такие предметы интересны не только как элементы одежды, но и свидетельство истории моды, военного дела и развития ремесел.

Наибольшее внимание коллекционеров могут привлекать:

Военные пуговицы. Особенно с гербами, символикой военных подразделений, редкими отметками и подтвержденным историческим происхождением.

Пуговицы из дорогих или необычных материалов. В частности, перламутра, кости, латуни, декоративного стекла и других материалов.

Ручной работы. С необычными орнаментами, сложной отделкой или нестандартной формой.

Редкие дизайнерские и фирменные пуговицы. Изделия известных мастеров или изготовителей, выпускавшихся ограниченными сериями.

Полные исторические комплекты. Сохранившиеся вместе наборы имеют подтвержденное происхождение.

При этом возраст изделия — далеко не главный критерий его стоимости. Даже столетняя пуговица может стоить немного, если она массово производилась и часто встречается на рынке.

Как проверить, имеет ли старая пуговица ценность

Специалисты рекомендуют прежде всего внимательно осмотреть обратную сторону изделия.

Там могут быть отметки производителя, название фабрики, клеймо или другие символы, которые помогут определить происхождение и примерный возраст предмета.

Особенно важны такие детали для пуговиц, поскольку маркировка иногда позволяет установить производителя или исторический период.

На цену также влияет сохранность. Трещины, сколы, поврежденный крепеж или следы неудачной очистки могут существенно снизить стоимость.

Поэтому перед продажей старинных вещей не следует самостоятельно полировать их агрессивными средствами или удалять патину. Сначала целесообразно сделать фотографии по бокам и сравнить предмет с подобными лотами на антикварных аукционах.