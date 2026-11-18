Министерство финансов Украины продолжает разработку системы автоматической уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за международные посылки стоимостью до 150 евро . Работы продолжаются по графику, позволяющему рассчитывать на запуск нового механизма с 1 июля 2027 года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время форума «Диалог власти, гражданского общества и бизнеса» 17 ноября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Налог на посылки до 150 евро: Марченко рассказал, когда украинцы начнут платить

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Новые правила предусматривают упразднение действующей НДС-льготы для большинства коммерческих посылок стоимостью до 150 евро. Налог по ставке 20% будет автоматически включаться в стоимость заказа на международных маркетплейсах.

Когда введут налог на посылки

По словам Марченко, главной задачей сейчас не принятие законодательства, а создание технической системы, которая обеспечит автоматическое начисление и уплату НДС.

«Техническое решение, оно, наверное, более сложное, чем закон принять, но мы активно работаем», — отметил министр.

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Он подчеркнул, что Минфин координирует работу с Государственной налоговой и Государственной таможенной службой.

«Пока мы двигаемся по графику. Это система, когда у нас НДС будет производиться автоматически на платформах. Она двигается, и я думаю, что до 1 июля 2027 года у нас есть все шансы все ввести», — сказал Марченко.

В то же время 1 июля 2027 года самая ранняя возможная дата начала применения новых правил, а не безусловно гарантированный день запуска.

Законы № 5025-IX и № 5026-IX предусматривают, что соответствующие положения вступят в силу через 45 дней после официального опубликования решения Кабмина о технической готовности системы, но не ранее 1 июля 2027 года.

Для реализации новых правил правительства и профильных министерств также необходимо принять или пересмотреть девять нормативно-правовых актов.

Как украинцы будут платить НДС

Новая модель предполагает перенесение начисления НДС непосредственно на момент покупки товара через международный маркетплейс.

Платформа будет автоматически включать 20% налога в стоимость товара, а обязательства по его перечислению в украинский бюджет будет возлагаться на оператора маркетплейса.

Если платформа зарегистрирована за границей, она должна назначить посредника в Украине, отвечающего за выполнение налоговых обязательств.

К примеру, если товар стоит 100 евро без НДС, после введения новых правил его стоимость с учетом налога будет составлять 120 евро.

При этом покупателю не нужно будет отдельно платить тот же НДС при получении посылки, если он уже должным образом уплачен через маркетплейс.

В Минфине рассчитывают, что такой подход позволит сохранить привычный процесс заказа и получения товаров, а также упростит администрирование налога.

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Какие посылки не будут облагаться налогом

Новые правила не означают введение НДС абсолютно во все международные отправления.

В частности, сохранится освобождение от налогообложения для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, которые одно физическое лицо безвозмездно посылает другому для личного или семейного использования.

Также предусмотрена сохранность льготы для товаров в несопровождаемом багаже стоимостью до 150 евро, кроме подакцизных товаров.

Отдельные увольнения будут действовать для товаров, предназначенных для безопасности и обороны, в частности с возможностью возврата уплаченного НДС по установленной процедуре.

Сколько денег получит бюджет

По оценкам Министерства финансов, отмена НДС-льгот для международных посылок может обеспечивать около 10 млрд грн дополнительных бюджетных поступлений ежегодно после запуска новой системы.

Законодательство предусматривает направление соответствующих средств в специальный фонд государственного бюджета на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.

Кроме фискального эффекта власти рассчитывают поддержать конкуренцию между украинскими продавцами и иностранными маркетплейсами.

В настоящее время часть товаров, заказанных украинцами непосредственно из-за границы в пределах не облагаемого налогом лимита, имеет налоговое преимущество по сравнению с аналогичной продукцией, которую продают украинские предприниматели.

«Вы понимаете, что важно сохранить бизнес в Украине, а не склады в Польше», — пояснил Марченко.

Что известно о принятых законах

Напомним, 15 октября Верховная Рада приняла пакет законопроектов по налогообложению международных посылок.

Закон № 5025-IX, разрабатываемый как законопроект № 16051−1, вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения НДС дистанционной продажи товаров.

Закон № 5026-IX, подготовленный на основе законопроекта № 15460, изменяет правила таможенного оформления таких отправлений.

Документы подписали в октябре 2026 года, однако основные положения о новом порядке налогообложения еще не применяются.

Реформа также является частью обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом и финансовой поддержки Европейского Союза.

Следовательно, до технического запуска новой системы для международных посылок продолжают действовать нынешние правила налогообложения.