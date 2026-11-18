За последние три месяца количество квартир, доступных для аренды в Киеве, выросло на 87%. В то же время, аналитики не зафиксировали существенного увеличения доли новых предложений на левом берегу столицы. Это не подтверждает предположение, что жители начали гораздо активнее освобождать жилье именно в этой части города. Об этом свидетельствуют данные ЛУН Статистики за октябрь 2026 года.

В октябре наибольшая доля квартир, впервые появившихся на рынке аренды, пришлась на Дарницкий район — 16,2%.

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Больше новых квартир для аренды в октябре появилось в Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах.

Где больше всего квартир выставляют в аренду

По данным ЛУН, в октябре наибольшая доля квартир, впервые появившихся на рынке аренды, пришлась на Дарницкий район — 16,2%.

Второе место занял Голосеевский район с показателем 13,1%, третье — Шевченковский, на который пришлось 11,6% новых предложений.

Полное распределение по районам выглядит так:

Таким образом, на три левобережных района — Дарницкий, Днепровский и Деснянский — в октябре пришлось примерно 32% всех новых квартир, предложенных для аренды в столице.

Действительно ли киевляне массово выезжают с левого берега?

Аналитики ЛУН отдельно исследовали географию квартир, впервые появлявшихся на рынке в течение последних трех месяцев.

Выяснилось, что доля левого берега остается почти неизменной:

Август — 32%.

Сентябрь — 31%.

Октябрь — 32%.

В частности, Дарницкий район за этот период стабильно обеспечивал около 15−16% новых предложений.

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В то же время, доля Голосеевского района выросла примерно с 12% в августе до 13,1% в октябре, а Шевченковского сократилась с 13% до 11,6%.

Руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина объяснила, что при условии более активного освобождения квартир на левом берегу его доля среди новых предложений должна была вырасти.

Однако исследование не зафиксировало такого роста. Соотношение между районами осталось почти таким же, как в августе.

Следовательно, имеющиеся данные не подтверждают предположение о резком увеличении количества квартир, освобождаемых именно на левом берегу Киева.

В то же время, статистика аренды сама по себе не позволяет определить, сколько людей выехали из столицы: на количество объявлений влияют также сроки поиска арендаторов и другие факторы.

Почему свободных квартир стало почти вдвое больше

По подсчетам ЛУН, общее количество доступных для аренды квартир в Киеве за три месяца увеличилось на 87%.

Наибольший рост пришелся на сентябрь, когда предложение увеличилось на 49% по сравнению с предыдущим месяцем.

В октябре количество свободных квартир выросло еще на 12%.

Таким образом, предложение на рынке продолжает увеличиваться, однако темпы его прироста заметно замедлились — примерно вчетверо по сравнению с сентябрем.

По оценке ЛУН, общий фонд квартир, которые используются или могут использоваться для аренды в Киеве, составляет не менее 313 тысяч объектов.

В начале августа доступными для аренды были 2,5% этого фонда. За следующие три месяца показатель вырос еще на 2,2 процентных пункта — примерно до 4,7%.

Однако увеличение количества доступных квартир не означает, что все эти помещения только что освободили предыдущие арендаторы.

Часть объектов могла находиться на рынке длительное время, оставаясь без новых жителей.

Сколько новых квартир появляется на рынке

Для более точной оценки ЛУН также проанализировал только квартиры, впервые выходившие на рынок в течение каждого месяца.

Динамика оказалась другой:

В августе количество новых квартир выросло на 18,4% по сравнению с июлем.

В сентябре — на 25,3%.

В октябре — всего на 6,9%.

Следовательно, новые квартиры продолжают поступать на рынок, но темпы увеличения их количества уже значительно ниже, чем в начале осени.

При этом аналитики учитывали каждую квартиру всего один раз, независимо от того, сколько объявлений о ее аренде было создано.

Такой подход позволяет отделить появление новых объектов от общего скопления предложений.

Что происходит с арендой в других городах

ЛУН также сравнил динамику квартир, хотя бы раз в течение месяца предлагавшихся в аренду, в других украинских городах.

В сентябре Киев демонстрировал рост на 19,7%, в то время как во многих городах западной Украины предложение сокращалось.

В частности, в Ужгороде количество таких квартир уменьшилось на 31%, в Луцке — на 27,4%, в Ивано-Франковске — на 26,6%, во Львове — на 8,3%.

Однако в октябре ситуация изменилась: рост количества представленных на рынке квартир был зафиксирован почти во всех исследованных областных центрах.

Наибольший прирост наблюдался в Тернополе — 55,7%, Виннице — 50,9%, Луцке — 31,3% и Николаеве — 31,2%.

В Киеве показатель вырос на 21%, в Одессе — на 13,7%, в Харькове — на 16,9%, в Днепре — на 15,1%.

Единственным городом среди исследованных, где в октябре количество представленных в аренде квартир сократилось, стал Львов — на 4,3%.

Таким образом, увеличение предложения арендного жилья осенью наблюдается не только в столице, но и большинстве крупных городов Украины.

В ЛУН подчеркивают, что для подтверждения устойчивой тенденции требуется наблюдение за рынком в течение более длительного периода.