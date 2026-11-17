Государственный ПриватБанк выставил на аукцион здания гостиничного комплекса Radisson Blu Resort Bukovel и общежития в курортном селе Поляница Ивано-Франковской области. Стартовая цена недвижимости вместе с двумя земельными участками составляет 2,05 млрд. грн. с НДС. Торги запланированы на 26 ноября 2026 г. в системе Prozorro.Продажи.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно условиям аукциона, его стартовая стоимость без НДС составляет 1,959 млрд грн, а налог на добавленную стоимость — еще 87,6 млн грн.

Что именно продает банк

В лот входят два гостиничных комплекса:

Radisson Blu Resort Bukovel — здание общей площадью 30 577,9 кв. м на земельном участке площадью около 2,96 га.

Гостиничный комплекс-общежитие — здание площадью 8648,4 кв. м на участке площадью 0,63 га.

Общая площадь недвижимости составляет более 39,2 тыс. кв. м, а земельных участков — почти 3,6 га.

Важная деталь: на аукционе выставлены именно здания и земельные участки. В описании лота речь не идет об отдельной продаже бренда Radisson или передаче прав на управление международной гостиничной сетью.

Также в документации отмечено, что недвижимость передана в аренду до 31 декабря 2026 с возможностью автоматического продления договора. Действующий арендатор имеет преимущественное право на приобретение объектов, но для этого должен участвовать в торгах на равных условиях с другими претендентами.

Отдельно продают 101 га земли и 14 канатных дорог.

Гостиничный комплекс был выставлен на продажу отдельно от другого имущества курорта. Второй лот включает 34 земельных участка общей площадью около 101 га, 14 подвесных пассажирских канатных дорог, насосную станцию, две трансформаторные подстанции и десять коммерческих помещений.

Стартовая цена этого имущества составляет около 1,6 млрд грн без НДС. Аукцион также запланирован на 26 ноября.

Таким образом, общая стартовая стоимость двух лотов превышает 3,56 млрд. грн. без НДС. С налогом сумма будет больше.

Почему ПриватБанк продает недвижимость возле Буковеля

Банк объясняет продажу стратегией сокращения портфеля проблемных и непрофильных активов. Эту недвижимость он получил в счет погашения задолженности по кредитам, выданным еще до национализации ПриватБанка. Часть долгов была связана с бывшим собственником финучреждения Игорем Коломойским.

Реализация имущества должна улучшить финансовый результат государственного банка, а также увеличить поступление налогов и дивидендов в бюджет.

ПриватБанк отмечает, что продажи будут проходить через открытые электронные торги. Потенциальные покупатели должны отвечать требованиям финансовой прозрачности: не находиться под санкциями, не иметь связей с государствами неприемлемо высокого риска, не быть причастными к отмыванию средств или финансированию терроризма и подтвердить происхождение денег.

Читайте также: Украина и семь стран запускают Carpathian 8: в Буковеле обсудят общие инвестиции и проекты

Что известно об отеле Radisson Blu в Буковеле

Radisson Blu Resort Bukovel открыли осенью 2012 года. Это первая гостиница международной сети Radisson Blu на украинском горнолыжном курорте. Комплекс имеет 252 номера.

Инфраструктура отеля включает в себя SPA-комплекс площадью около 2 тыс. кв. м, бассейн, фитнес-зал, два ресторана и бар. Само расположение рядом с горнолыжными трассами делает объект одним из заметных гостиничных активов курорта.

Это не первая попытка ПриватБанка передать эти объекты частному бизнесу. В ноябре 2025 г. банк уже выставлял недвижимость в Буковеле на аренду. Тогда единственным участником двух аукционов стало ООО «Буковель», связанное с Захаром и Оксаной Палицами — сыном и бывшей супругой народного депутата Игоря Палицы.

Теперь банк пытается продать недвижимость, а не передать ее в аренду. Результат торгов должен определить, найдется ли покупатель, готовый заплатить за гостиничный комплекс более 2 млрд. грн.

Как мы писали: ПриватБанк не смог продать «Днепр-Арену»: на аукцион за 140,7 млн грн не пришел ни один участник