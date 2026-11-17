В Украине стремительно растет объем кредитования. Только за первое полугодие 2026 года украинцы заключили 4,2 млн договоров с микрофинансовыми организациями на 37,5 млрд грн, а общая задолженность перед МФО превысила 32,3 млрд грн.

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Средний размер микроссуды вырос почти в полтора раза, а реальные ставки по отдельным кредитам могут достигать сотен процентов годовых.

На фоне инфляции, девальвационных рисков и роста стоимости жизни спрос на ссуды остается высоким.

Почему украинцы берут кредиты даже на ежедневные расходы?

Сколько на самом деле стоят микрозаймы, кредитные карты и рассрочки?

Почему большинство банковских сбережений сосредоточено у небольшой доли вкладчиков?

И приведет ли кредитный бум к росту проблемных долгов?

Ответы и анализ рисков — в новом выпуске.