В Украине стремительно растет объем кредитования. Только за первое полугодие 2026 года украинцы заключили 4,2 млн договоров с микрофинансовыми организациями на 37,5 млрд грн, а общая задолженность перед МФО превысила 32,3 млрд грн.
Украинцы тонут в долгах? Вся правда о кредитах (видео)
Средний размер микроссуды вырос почти в полтора раза, а реальные ставки по отдельным кредитам могут достигать сотен процентов годовых.
На фоне инфляции, девальвационных рисков и роста стоимости жизни спрос на ссуды остается высоким.
- Почему украинцы берут кредиты даже на ежедневные расходы?
- Сколько на самом деле стоят микрозаймы, кредитные карты и рассрочки?
- Почему большинство банковских сбережений сосредоточено у небольшой доли вкладчиков?
- И приведет ли кредитный бум к росту проблемных долгов?
Ответы и анализ рисков — в новом выпуске.
Источник: Минфин
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