Доллар растет, евро падает: что происходит с курсом в понедельник

В понедельник, 16 ноября, средний курс доллара подорожал на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. В то же время евро потерял 11 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

В понедельник, 16 ноября, средний курс доллара подорожал на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. В то же время евро потерял 11 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 45,29−45,97 грн. Евро покупают за 50,13 грн, а продают за 51,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 46,00−46,20 грн, евро — 51,00−51,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,30−45,34 грн. Торги по евро проходят на уровне 49,92−49,94 грн.

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