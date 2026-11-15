Жены китайского происхождения у миллиардеров Кремниевой долины: кто они и как получили влияние

На фоне скандала вокруг NVIDIA и ее соучредителя Дженсена Хуанга в соцсетях начали распространять списки известных американских бизнесменов, чьи жены или бывшие партнерши имеют китайское происхождение. Среди них — основатель Meta Марк Цукерберг, соучредитель Oracle Ларри Эллисон, соучредитель Facebook Эдуардо Саверин и бывший руководитель Google Сергей Брин.

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В списках фигурируют как женщины, рожденные в Китае, так и американки с китайскими корнями. Некоторые из них построили собственную карьеру в медицине, финансах, технологиях и благотворительности, другие стали известны благодаря бизнес-проектам или работе в СМИ.

Впрочем, наличие таких браков не свидетельствует о совместной политической или разведывательной сети. Биографии этих женщин разные, а их влияние часто объясняется собственным образованием, профессиональными достижениями и участием в крупных бизнес- и благотворительных проектах.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан: врач, управляющий научными проектами

Жена основателя Meta Марка Цукерберга — Присцилла Чан — не родилась в Китае. Она появилась на свет в штате Массачусетс в семье этнических китайцев, бежавших из Вьетнама в США.

Чан познакомилась с Цукербергом в Гарвардском университете, где изучала биологию. Затем она получила медицинское образование в Калифорнийском университете в Сан-Франциско и работала педиатриней.

Ее роль не ограничивается статусом супруги одного из богатейших бизнесменов мира. Вместе с Цукербергом она основала Chan Zuckerberg Initiative — организацию, финансирующую исследования в медицине, биологии, образовании и разработке технологий. Чан является ее руководителем и участвует в определении направлений финансирования.

Следовательно, ее влияние связано не только с капиталом мужчины, но и с собственным медицинским образованием и работой в научно-благотворительной сфере.

Ларри Эллисон и Джолин Чжу: брак с китаянкой, которая училась в Мичигане

Соучредитель Oracle Ларри Эллисон женат на родившейся в Китае Джолин Чжу. Их брак стал публично известен в конце 2024 года, когда университетская организация Мичиганского университета вспомнила супругов среди людей, которые помогли привлечь финансирование для футбольной команды заведения.

Чжу училась в Мичиганском университете. В то же время о ее профессиональной деятельности и роли в бизнесе Oracle известно немногое: супруги преимущественно не афишируют личную жизнь.

Поэтому называть ее руководительницей бизнес-империи Эллисона или утверждать, что она оказывает влияние на управление Oracle, нет оснований. Публично подтвержденная информация касается ее образования и участия в отдельных благотворительных и спортивных инициативах.

Эдуардо Саверин и Элейн Андрияенсен: финансовая карьера и благотворительность

Соучредитель Facebook Эдуардо Саверин женат на Элейн Андрияенсен, родившейся в Индонезии и имеющей китайское происхождение. Она училась в Университете Тафтса в США, где изучала количественную экономику, международные отношения и предпринимательство.

По сообщениям сингапурских медиа, Андрияенсен работала в финансовой сфере. Вместе с мужем она участвует в благотворительных проектах через Elaine and Eduardo Saverin Foundation.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, психического здоровья, охраны окружающей среды и инноваций. В 2026 году The Straits Times сообщила, что он вошел в десятку крупнейших частных благотворительных доноров Сингапура.

Этот пример показывает, что партнер миллиардера может быть не только участницей семейной благотворительности, но и самостоятельной фигурой в финансовых и общественных проектах.

Сергей Брин и Николь Шенахан: юрист и предпринимательница

Сооснователь Google Сергей Брин был женат на Николь Шенахан в 2018—2023 годах. Она родилась в американском Окленде в семье, где мать была иммигранткой из Китая.

Шенахан получила юридическое образование в Университете Санта-Клары, основала компанию ClearAccessIP, работавшую с управлением патентами, а также благотворительный фонд Bia-Echo Foundation. Ее проекты сосредотачивались на репродуктивном здоровье, экологии и реформах системы уголовного правосудия.

В 2024 году она стала кандидатом в вице-президенты США в команде Роберта Кеннеди-младшего. То есть ее публичное влияние вышло за рамки брака с основателем Google.

Руперт Мердок и Венди Денг: от работы в медиа до глобальных связей

Еще один известный пример — третий брак медиамагната Руперта Мердока с Венди Денг. Она родилась в Китае, училась в США, в частности, получила степень MBA в Йельском университете.

Денг познакомилась с Мердоком во время работы в Star TV в Гонконге. Они поженились в 1999 году, а развелись в 2013 году.

После брака Денг стала известна как инвесторка, продюсер и участница международных светских и деловых сетей. Ее биография часто появляется в материалах о влиятельных связях между бизнесом, медиа и политикой. Однако она уже не жена Мердока: в 2024 году он женился на биологине Еленой Жуковой.

Джин Тодт и Мишель Ео: китайское происхождение и международная карьера

Бывший руководитель Ferrari и экспредседатель FIA Жан Тодт женат на актрисе Мишель Ео. Она родилась в Малайзии в семье китайского происхождения, имеет хоккиенские корни и получила международную популярность благодаря карьере в кино.

Ео стала первой актрисой юго-восточноазиатского происхождения, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль — за фильм «Все всегда и в то же время». Она познакомилась с Тодтом в Шанхае в 2004 году, а поженились они только в 2023 году.

В этом случае речь идет о союзе двух известных людей, каждый из которых имел собственную международную карьеру задолго до брака.

Элейн Вэйли Дай: не просто жена технологического предпринимателя

Отдельно стоит упомянуть Уэйли Дай — уроженка Шанхая, переехавшая в США в 17 лет. Она вместе с мужем Сехатом Сутарджей стала соучредителем Marvell Technology — производителя полупроводников.

Дай изучала компьютерные науки в Калифорнийском университете в Беркли. После создания Marvell она занимала руководящие должности в компании, а затем инвестировала в технологические стартапы и участвовала в создании новых предприятий.

Ее пример особенно показателен для технологической отрасли: это не просто жена бизнесмена, а соучредительница компании, которая стала одним из заметных игроков мирового рынка полупроводников.

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Почему среди партнерш миллиардеров так много женщин китайского происхождения

Объяснять эти браки какой-либо одной причиной нет оснований. В примерах есть несколько разных жизненных сценариев: одни женщины родились в Китае и переехали в США, другие — американки второго поколения, а третьи выросли в Малайзии или Индонезии.

В то же время, можно выделить несколько факторов, которые помогают понять, почему такие биографии часто пересекаются с Кремниевой долиной и международным бизнесом.

Во-первых, США имеют большое сообщество выходцев из Восточной и Юго-Восточной Азии. Часть их детей получает образование в ведущих университетах, строит карьеру в медицине, финансах, технологиях и праве. Именно в этих средах знакомятся будущие предприниматели, инвесторы и руководители крупных компаний.

Во-вторых, технологический сектор США десятилетиями привлекал специалистов из Азии. Университеты, научные лаборатории и стартапы стали местом профессиональных и личных контактов людей с разным происхождением.

В-третьих, жены миллиардеров не обязательно остаются вне профессиональной жизни. Среди них есть врачи, юристки, инвесторки, предприниматели и соучредители технологических компаний. В редких случаях они сами управляют крупными фондами или бизнесами.

Однако вирусные списки не доказывают, что западные миллиардеры имеют общую тенденцию выбирать жен именно китайского происхождения. Для такого вывода нужна статистика, а не подбор нескольких известных пар.

Так же нет оснований подозревать этих женщин в шпионаже только из-за их происхождения. Гражданство, этничность или семейная история не являются доказательством сотрудничества с разведкой. Если речь идет о рисках для технологической безопасности, их следует оценивать по конкретным действиям, доступу к информации и доказательствам, а не по национальности человека.

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