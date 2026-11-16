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16 ноября 2026, 10:17 Читати українською

Вместо привычных корпоративных подарков — растения: как компании борются с выгоранием сотрудников

Американские компании все чаще используют садоводство как инструмент мотивации и поддержки сотрудников. Работодатели дарят растения, организуют корпоративные огороды, раздают наборы для выращивания овощей дома и создают садовые клубы. Считается, что такие занятия помогают понижать стресс, улучшать атмосферу в коллективе и поддерживать производительность. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американские компании все чаще используют садоводство как инструмент мотивации и поддержки сотрудников.
Работодатели дарят растения, организуют корпоративные огороды, раздают наборы для выращивания овощей дома и создают садовые клубы. Jeff Goldberg/Esto
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В новый корпоративный тренд присоединились крупные компании, в частности Hearst, PayPal и биофармацевтическая Corcept Therapeutics.

Садоводческие программы финансируются преимущественно из бюджетов на благосостояние сотрудников. В то же время, они не обязательно заменяют денежные премии или другие выплаты.

Как компании превращают офисы в огороды

В медиакомпании Hearst около 400 сотрудников принимают участие в программе домашнего выращивания овощей. Они получают необходимые материалы, обмениваются опытом и делятся результатами в корпоративных онлайн-сообществах.

В штаб-квартире PayPal в Сан-Хосе работники выращивают овощи и зелень на специально оборудованных грядках. Сад стал местом неформального общения и отдыха.

Подобную программу развивает биофармацевтическая компания Corcept Therapeutics. Ее садоводческий клуб пользуется значительным спросом среди сотрудников. Участники вместе ухаживают за растениями, собирают урожай и участвуют в кулинарных мероприятиях.

Работодателям в создании таких программ помогают специализированные компании, включая Gardenuity, StartOrganic и KraftyLab. Они снабжают растения и наборы для выращивания, организуют мастер-классы и консультируют сотрудников по уходу за зеленью.

Для бизнеса это один из способов разнообразить корпоративные программы поддержки персонала. Вместо традиционных подарков работники получают занятие, которое может помочь отвлечься от рабочих задач и наладить общение с коллегами.

Действительно ли растения повышают продуктивность

Идея использовать растения для уменьшения рабочего стресса имеет научную основу.

В исследовании, опубликованном в 2020 году в журнале HortTechnology, приняли участие 63 офисных работника японской компании. Ученые предложили им делать трехминутные перерывы и наблюдать за небольшими растениями на рабочем столе.

После опыта исследователи зафиксировали понижение характеристик психологического стресса. У части участников также снижалась частота пульса во время отдыха.

В то же время, это не означает, что выращивание растений автоматически повышает производительность труда.

Результаты других исследований свидетельствуют, что озеленение рабочих помещений может улучшать удовлетворенность условиями работы, однако его прямое влияние на эффективность работников остается неоднозначным.

Могут ли растения заменить премии

Как ранее писал «Минфин», проблема профессионального выгорания остается актуальной и для украинского бизнеса. По данным исследования Work.ua, которые приводились в апреле 2026 года, 16% увольнений работников связаны с психологическим истощением. В то же время, главной причиной увольнений остается уровень оплаты труда — 31%.

Лишь 28% опрошенных компаний применяют комплексные подходы к содержанию персонала, в то время как 25% вообще не имеют системной стратегии. Психологическую поддержку сотрудникам предлагают только 3% работодателей.

На этом фоне корпоративное садоводство может стать сравнительно простым дополнением программ поддержки персонала. Однако такие инициативы не решают проблем низких зарплат, излишней нагрузки или неблагоприятных условий труда. Доказательств того, что компании массово отказываются от денежных премий в пользу растений, нет.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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