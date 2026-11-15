Лотерейный билет из продуктового магазина принес $1,8 млн, а заведению — бонус $10 тысяч

В штате Пенсильвания (США) лотерейный билет, приобретенный в обычном продуктовом магазине, принес владельцу джекпот в размере $1,8 млн. Заведение, где продали счастливый билет, также получит дополнительное вознаграждение — $10 тыс. Об этом сообщили СBS News.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Счастливый магазин

Выигрышный билет лотереи Match 6 Lotto продали в супермаркете SHOP'n SAVE на бульваре Бебкок в городке Шалер-Тауншип недалеко от Питтсбурга. Об этом сообщила Пенсильванская лотерея.

Во время розыгрыша 12 ноября билет совпал со всеми шестью выигрышными числами: 12, 13, 14, 19, 23 и 47. Благодаря этому, его обладатель получил право на главный приз — $1,8 млн.

Магазину, продавшему билет, предусмотрено отдельное вознаграждение в размере $10 тыс. Важно, что эти средства получит именно торговое заведение, а не обязательно работник, который непосредственно продал билет.

По данным лотереи, в этом же розыгрыше более 50,7 тыс. других билетов также принесли обладателям денежные призы.

Читайте также: «Государственных лотерей» больше не будет: что изменит реформа Минцифры



Округ миллионеров

Имя главного победителя пока неизвестно: его установят после того, как обладатель билета обратится за выигрышем, а лотерея проверит его действительность. На получение приза есть один год от даты розыгрыша. Организаторы советуют победителю сразу подписать обратную сторону билета и связаться с представителями лотереи.

В Пенсильвании это уже шестой случай с начала 2026 года, когда в округе Аллегены продают лотерейный билет с выигрышем минимум $1 млн.

Как мы писали: Американец выиграл $1 млн в лотерею: сколько получил на самом деле и чем удивил семью