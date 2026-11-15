Следует ли сейчас скупать доллары и евро, чтобы защитить сбережения от инфляции и девальвации гривны?
Валюта против депозитов и ОВГЗ: что защитит ваши деньги от инфляции? (видео)
Рост цен на энергоносители, дефицит бюджета и экономические риски усиливают давление на гривну. По прогнозу НБУ, инфляция в 2026 году может составить 12,5%, а эксперт ожидает наличный доллар в коридоре 46−47 грн до конца года.
- Действительно ли доллар остается самым надежным способом сберечь деньги?
- Почему покупка валюты может принести убытки даже при девальвации гривны?
- И что выгоднее в 2027 году — доллары, евро, депозиты или ОВГЗ?
Разбираем реальные примеры, сравниваем доходность и рассчитываем, при каком курсе гривневые инструменты перестанут компенсировать девальвацию.
Источник: Минфин
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