Валюта против депозитов и ОВГЗ: что защитит ваши деньги от инфляции? (видео)

Следует ли сейчас скупать доллары и евро , чтобы защитить сбережения от инфляции и девальвации гривны?

Рост цен на энергоносители, дефицит бюджета и экономические риски усиливают давление на гривну. По прогнозу НБУ, инфляция в 2026 году может составить 12,5%, а эксперт ожидает наличный доллар в коридоре 46−47 грн до конца года.

Действительно ли доллар остается самым надежным способом сберечь деньги?

Почему покупка валюты может принести убытки даже при девальвации гривны?

И что выгоднее в 2027 году — доллары, евро, депозиты или ОВГЗ?

Разбираем реальные примеры, сравниваем доходность и рассчитываем, при каком курсе гривневые инструменты перестанут компенсировать девальвацию.