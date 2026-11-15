«Обула и забыла»: люди с мозговыми имплантами требуют пояснений относительно будущего установленных устройств

Участники испытаний мозговых имплантов призвали разработчиков нейротехнологий ограничить соглашения о неразглашении, справедливо оплачивать работу добровольцев и гарантировать им медицинскую и техническую поддержку после завершения исследований. Отдельный вопрос — кто ответствен за устройство, если компания прекратит эксперимент или исследовательская группа потеряет финансирование.



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Рекомендации опубликовала BCI Pioneers Coalition — сообщество людей, имеющих опыт участия в исследованиях имплантированных интерфейсов «мозг — компьютер» (BCI). Документ под названием OUR BCI содержит 13 тематических разделов и предлагает правила для ученых, разработчиков, производителей устройств, спонсоров исследований и этических комитетов.

Важно, что это не официальный регуляторный стандарт, а рекомендации, сформированные при участии самих пациентов. В первой версии документа приняло участие шесть членов коалиции. Авторы называют его живым документом, который планируется пересматривать каждые два года.

Почему участники испытаний требуют больше прав

Одна из главных проблем — соглашения о неразглашении (NDA), которые могут ограничивать возможность добровольцев рассказывать о своем опыте. Авторы рекомендаций не призывают полностью отменить конфиденциальность: ограничения могут быть оправданы для защиты коммерческой тайны или нераскрытых результатов исследований.

Однако они считают, что такие соглашения должны быть четкими и ограниченными по содержанию. Ни один NDA не должен запрещать участнику обращаться к врачам, юристам, регуляторам, этическим комитетам или сообщать о проблемах с безопасностью, нарушении прав или ненадлежащем обращении.

Другой вопрос — оплата. Участие в испытании не ограничивается временем, проведенным в лаборатории. Люди проходят медицинские обследования, ездят в исследовательские центры, тратят время на обучение пользованию устройством и могут нуждаться в дополнительной медицинской помощи.

Потому коалиция предлагает не только возмещать транспортные и другие расходы, но и оплачивать время и взнос участников. Люди, которые помогают разрабатывать технологию, консультируют исследователей или выступают на мероприятиях компаний, авторы документа предлагают признавать полноценными участниками научного процесса.

Отдельно поднимается проблема неравенства в отношениях между исследователями и добровольцами. Ученые контролируют условия эксперимента, в то время как участники могут испытывать давление из-за желания помочь исследованию или не потерять доступ к технологии. Коалиция предлагает привлекать людей с нейроимплантами к планированию исследований и предоставлять им возможность быть советниками или исследователями.

Кто будет обслуживать чип после завершения эксперимента

Самый сложный вопрос касается будущего импланта после завершения исследования. Если устройство помогает человеку общаться, управлять компьютером или выполнять другие обычные действия, его отключение может ухудшить качество жизни.

В то же время, такие системы требуют регулярного технического обслуживания, обновления программного обеспечения и специализированной медицинской поддержки. Обычный врач может не обладать необходимыми знаниями для настройки устройства. А исследовательская команда может прекратить работу из-за завершения финансирования, смены места работы или закрытия проекта.

Поэтому BCI Pioneers Coalition требует заранее определять, кто будет отвечать за обслуживание импланта, кто будет оплачивать его поддержку и что произойдет, если исследование завершится досрочно. Участникам также следует заранее сообщать о возможном удалении устройства и давать время на подготовку к операции.

Среди предложений — создание специального резервного фонда для покрытия расходов на удаление импланта, если такая операция потребуется. В то же время авторы отмечают: если устройство приносит пользу человеку, следует рассматривать возможность продолжения его использования, а не автоматически выключать или удалять после завершения эксперимента.

Эта проблема уже стала предметом отдельных научных исследований. Международный опрос специалистов, работавших с испытаниями нейроимплантов, показал: в двух третях завершившихся исследований все участники остались с имплантами. При этом ответственность за дальнейшую поддержку чаще всего брали на себя исследовательские команды, реже научные учреждения и спонсоры.

Были ли конфликты между людьми с имплантами и разработчиками

Публично подтвержденные масштабные судебные конфликты между участниками испытаний и компаниями-разработчиками, которые стали бы непосредственной причиной появления этих рекомендаций, не выявлены. Поэтому было бы некорректно представлять документ как реакцию на конкретный скандал.

Однако в сфере нейроинтерфейсов уже возникали ситуации, показывающие, почему вопрос прав участников важен.

Один из известнейших случаев касается первого участника испытаний Neuralink Ноланда Арбо. После имплантации в 2024 году часть тонких электродных нитей устройства сместилась из исходного положения в мозге. Из-за этого количество эффективных электродов уменьшилось, а функциональность импланта временно ухудшилась. Компания сообщила, что впоследствии смогла восстановить производительность системы посредством изменений в программном обеспечении. Это был технический инцидент, а не подтвержденный конфликт между пациентом и компанией.

Другой пример — завершение исследований и дальнейшая судьба устройств. Ученые уже описывали случаи, когда участники чувствовали, что исследование завершилось внезапно, им не хватало объяснений от исследователей или они теряли доступ к технологии, которая приносила им ощутимую пользу. Это не обязательно означает нарушение компании, но демонстрирует проблему, которую хотят урегулировать авторы рекомендаций.

Итак, речь идет скорее о накопившихся этических и практических проблемах отрасли, чем об одном конкретном конфликте. Чем больше нейроимплантов переходит от лабораторных экспериментов к длительному использованию людьми, тем важнее гарантии их обслуживания и права добровольцев.

Сколько людей уже имеют нейроимпланты

Несмотря на громкие заявления технологических компаний, количество людей с длительными имплантированными интерфейсами «мозг — компьютер» остается небольшим.

По обзору научных исследований, опубликованном в 2025 году, в мире идентифицировали 80 уникальных участников клинических испытаний с такими имплантами. Это подсчет для исследований, направленных на помощь людям с нарушениями двигательных функций или речи, а не всех возможных нейрохирургических имплантов.

Отдельный подсчет IQ Metrics, опубликованный в октябре 2026 года, насчитывает по меньшей мере 138 человек, которым имплантировали BCI для продолжительного использования с 1998 года. По оценке авторов, около половины этих имплантаций пришлись на период с января 2024 по октябрь 2026 года. Авторы предостерегают, что подсчет неполный: часть программ не публикует точные данные, а некоторые сообщения о количестве участников не удалось независимо подтвердить.

Эти цифры нельзя механически составлять: исследования имеют разные временные рамки и критерии подсчета. Кроме того, речь идет именно об имплантированных BCI, а не обо всех устройствах, взаимодействующих с мозгом. К примеру, внешние EEG-шлемы не являются нейроимплантами.

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Какие компании испытывают нейроимпланты

Среди самых известных разработчиков как стартапы, созданные известными предпринимателями, так и компании, давно сотрудничающие с медицинскими и научными учреждениями.

Neuralink — компания Илона Маска. Ее имплант N1 должен считывать сигналы мозга и разрешать людям с параличом управлять компьютером, а в перспективе другими устройствами. В январе 2026 года компания сообщала о 21 участнике клинических испытаний в мире.

Synchron — американская компания, возглавляемая нейрохирургом Томасом Оксли. Ее разработка Stentrode отличается от импланта Neuralink: устройство вводят через кровеносный сосуд, а не напрямую имплантируют электроды в ткань мозга. В предварительных испытаниях в США приняли участие шесть человек, еще четыре пациента получили устройство в исследовании в Австралии. Среди известных инвесторов компании — фонд Джеффа Безоса Bezos Expeditions и инвестиционная структура Билла Гейтса.

Paradromics — компания, основанная Мэттом Энглом. В июне 2026 г. она провела первую долговременную имплантацию своего устройства Connexus в рамках клинического исследования в Мичиганском университете. Разработка ориентирована, в частности, на восстановление речи. В сентябре компания сообщила, что первая участница уже может формировать сообщения и общаться посредством синтезированного голоса.

Precision Neuroscience — компания, соучредителем которой является Макс Ходак, бывший президент и соучредитель Neuralink. Она разрабатывает тонкий интерфейс Layer 7, размещаемый на поверхности мозга. Компания проводит исследования с участием людей, в частности, во время нейрохирургических операций. Важно отличать такие краткосрочные исследования от длительных имплантаций, о которых идет речь в рекомендациях BCI Pioneers.

Blackrock Neurotech — один из давних игроков в сфере имплантированных нейроинтерфейсов. Ее электродные массивы используют в исследованиях, в частности, в рамках академических программ для восстановления двигательных функций и коммуникации.

Отдельно стоит упомянуть BrainGate — это не компания, а академический исследовательский консорциум, объединяющий ученых и медицинские центры. Его разработки также используются в испытаниях имплантированных интерфейсов.

Таким образом, нейроимпланты пока остаются экспериментальной технологией, а не массовым медицинским продуктом. Но именно сейчас, когда к испытаниям присоединяется все больше людей, отрасль должна определить правила не только разработки устройств, но и ответственности перед соглашающимися жить с ними.

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