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9 ноября 2026, 10:46 Читати українською

Биткоин упал ниже $74 000: инвесторы вывели из ETF рекордные $1,28 млрд за неделю

Криптовалютный рынок продолжает падение: 9 ноября биткоин опустился ниже отметки в $74 000, потеряв за сутки более 2,7%. Совокупная капитализация рынка цифровых активов сократилась приблизительно на 3,3%. По данным The Block, распродажа усилилась после того, как американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали наибольший недельный отток средств с июня, а их совокупный финансовый результат с начала года снова стал отрицательным.

Криптовалютный рынок продолжает падение: 9 ноября биткоин опустился ниже отметки в $74 000, потеряв за сутки более 2,7%.
Биткоин упал ниже $74 000
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Давление на криптовалюты усиливают сразу несколько факторов: уход инвесторов от рисковых активов, неопределенность будущего регулирования в США и масштабный выход капитала из биржевых фондов.

Отток из биткоин-ETF изменил годовой баланс на отрицательный

По данным The Block, американские спотовые биткоин-ETF за неделю со 2 по 6 ноября потеряли $1,28 млрд. Это самый недельный отток с конца июня и один из десяти крупнейших за всю историю торговли этими фондами.

Средства выводили почти каждый день. Единственным исключением стала среда, когда фонды привлекли $74,6 млн. Самые большие оттоки зафиксировали в четверг — $430,2 млн, а в пятницу инвесторы забрали еще $411,9 млн.

Особенно заметен был отток из фонда BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT): только за пятницу из него вывели $403 млн. По итогам недели совокупный объем средств, изъятых из фонда, составил около $1,21 млрд.

Из-за этих операций совокупный баланс американских спотовых биткоин-ETF с начала 2026 года стал отрицательным: чистый отток достиг $914,1 млн. Перед началом недели фонды еще имели около $368 млн чистого притока капитала.

Проблемы наблюдаются не только в биткоин-фондах. Спотовые ETF на Ethereum потеряли за неделю $365,3 млн, продлив серию оттоков до шести недель подряд. Фонды на Solana и Hyperliquid также зафиксировали пятую неделю чистого оттока средств.

Распродажа усилила ликвидации и политические риски

Падение криптовалют сопровождалось принудительным закрытием позиций трейдеров, торговавших с кредитным плечом. По данным CoinGlass, приведенным BeInCrypto, за 24 часа до вечера 8 ноября были ликвидированы позиции на $855,69 млн. Пострадали более 140 тыс. трейдеров, причем около 90% потерь пришлось на длинные позиции — ставки на рост цен.

Это усилило давление на рынок: когда биржи принудительно закрывают позиции трейдеров из-за нехватки обеспечения, такие продажи могут дополнительно ускорять падение котировок.

Еще одним источником неопределенности стали результаты промежуточных выборов в США. Как сообщает Reuters, победа демократов и перспектива контроля партии над Конгрессом усилили опасения инвесторов по поводу возможного усиления регулирования криптовалютной отрасли.

Дополнительно на настроения участников рынка повлияли сообщения о масштабном похищении криптоактивов, связанном с Binance — крупнейшей криптовалютной биржей мира. На этом фоне биткоин и Ethereum опустились до самых низких цен с августа. По данным Reuters, Ethereum при падении подешевел примерно на 5% — до $2223.

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Что дальше с биткоином

Ближайшим важным испытанием для рынка станет способность биткоина вернуться выше $75 тыс. По мнению аналитиков, опрошенных BeInCrypto, закрепление ниже этой зоны свидетельствует об ослаблении краткосрочного спроса. Если институциональные инвесторы и дальше будут выводить средства из ETF, а покупатели не смогут восстановить активность, следующей психологической отметкой для рынка может стать $70 тыс.

В то же время делать вывод о неизбежном переходе к длительному медвежьему рынку пока преждевременно. Дальнейшая динамика будет зависеть от возврата спроса на спотовом рынке, потоков средств в биржевые фонды и общего отношения инвесторов к рисковым активам.

Как мы писали: Более $1 млрд ликвидаций и переводы биткоинов компанией Трампа: почему крипторынок пошел вниз

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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