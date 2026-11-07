Tesla отказывается от Cybertruck: почему Маск решил свернуть производство электропикапа

Американский производитель электромобилей Tesla планирует свернуть производство электрического пикапа Cybertruck на заводе Gigafactory Texas примерно в середине 2027 года. Компания намерена переориентировать производственные мощности на выпуск беспилотных автомобилей Cybercab. Об этом сообщил генеральный директор Tesla Илон Маск в соцсети X, передает Reuters .

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Почему Tesla сокращает производство Cybertruck

По словам Маска, сворачивание производства электропикапа позволит компании увеличить выпуск Cybercab — автономного двухместного автомобиля, на котором Tesla планирует развивать бизнес роботакси.

В то же время Маск не уточнил, идет ли речь о полном прекращении выпуска Cybertruck или его производство могут перенести на другой завод.

Cybertruck вышел на рынок в конце 2023 года, однако спрос на модель оказался значительно ниже начальных ожиданий компании.

По данным Reuters, в 2025 году Tesla продала в США 20237 Cybertruck против 38965 единиц в 2024 году. Таким образом, продажи сократились примерно на 48%. Ранее Маск рассчитывал на годовой объем производства до 250 тысяч автомобилей.

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На что делает ставку Tesla

Cybercab является одним из ключевых проектов Tesla в области автономного транспорта. Компания планирует использовать такие автомобили в собственной сети роботакси.

Переориентация производства отражает стремление Tesla к разработке технологий автономного управления, искусственного интеллекта и робототехники.

При этом массовое коммерческое использование Cybercab зависит от технологической готовности и выполнения регуляторных требований.

Окончательное решение о полном прекращении производства Cybertruck компания пока не обнародовала.