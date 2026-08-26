Компания Tesla 25 августа повысила стоимость двух вариантов электрического пикапа Cybertruck на $5000 в США. Обновление цен коснулось двухмоторной и полноприводной версий автомобиля. Об этом сообщает Reuters.
Tesla снова пересмотрела цены на Cybertruck: стоимость выросла на $5 тысяч
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Как изменилась стоимость
В настоящее время в ценовой политике производителя электромобилей произошли следующие изменения:
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стоимость двухмоторного Cybertruck выросла с $69 990 до $74 990;
- полноприводная версия пикапа теперь стоит $84990 вместо $79990.
Отмечается, что электрический пикап Cybertruck, разработанный для конкуренции с моделями традиционных автопроизводителей, сталкивался с отзывами и проблемами контроля качества с момента его выхода на рынок в 2023 году.
Напомним
Tesla не раз просматривала стоимость автомобиля. В феврале производитель выпустил более дешевый вариант с двумя двигателями по цене $59 990, однако такая цена действовала всего 10 дней.
Также в августе 2025 года Tesla повышала цену на топовую комплектацию Cyberbeast на $15 000 — до $114 990, однако отменила это повышение в феврале следующего года.
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