Tesla снова пересмотрела цены на Cybertruck: стоимость выросла на $5 тысяч

Компания Tesla 25 августа повысила стоимость двух вариантов электрического пикапа Cybertruck на $5000 в США. Обновление цен коснулось двухмоторной и полноприводной версий автомобиля. Об этом сообщает Reuters.

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Как изменилась стоимость

В настоящее время в ценовой политике производителя электромобилей произошли следующие изменения:

стоимость двухмоторного Cybertruck выросла с $69 990 до $74 990;

полноприводная версия пикапа теперь стоит $84990 вместо $79990.

Отмечается, что электрический пикап Cybertruck, разработанный для конкуренции с моделями традиционных автопроизводителей, сталкивался с отзывами и проблемами контроля качества с момента его выхода на рынок в 2023 году.

Напомним

Tesla не раз просматривала стоимость автомобиля. В феврале производитель выпустил более дешевый вариант с двумя двигателями по цене $59 990, однако такая цена действовала всего 10 дней.

Также в августе 2025 года Tesla повышала цену на топовую комплектацию Cyberbeast на $15 000 — до $114 990, однако отменила это повышение в феврале следующего года.