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5 ноября 2026, 9:27 Читати українською

Украинцам массово поступают письма о налоговом долге: ГНС предупредила о мошенниках

В Украине зафиксирована массовая рассылка фальшивых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. В сообщениях говорится о якобы начисленном налоговом долге, а вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет злоумышленникам доступ к компьютеру. Об этом 4 ноября сообщила ГНС.

В Украине зафиксирована массовая рассылка фальшивых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы.
В Украине зафиксирована массовая рассылка фальшивых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы.
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Как действуют мошенники

Злоумышленники посылают налогоплательщикам электронные письма, оформленные как официальные сообщения ГНС.

В теме письма указывают информацию о якобы имеющейся налоговой задолженности. Сообщения содержат подозрительные ссылки или вложения с вредоносными программами.

По данным налоговой, чаще всего мошенники используют файлы следующих форматов:

  • .pdf — документы, которые могут маскировать опасное содержимое;
  • .zip и .rar — архивы, внутри которых могут быть вредоносные файлы;
  • .exe и .scr — исполняемые файлы, запуск которых может привести к заражению устройства.

Открытие опасных вложений может позволить злоумышленникам получить скрытый удаленный доступ к компьютеру пользователя.

Как отличить настоящее письмо ГНС от подделки

В налоговой отметили, что все официальные электронные адреса службы используют домен @tax.gov.ua.

Официальная электронная почта ГНС — post@tax.gov.ua.

Если сообщение пришло из другого домена, это признак подделки.

В то же время даже адрес, который выглядит официальным, необходимо проверять, поскольку мошенники могут подменять отображаемое имя отправителя.

Что делать, если поступило подозрительное письмо

ГНС рекомендует не открывать вложения с неизвестных или подозрительных сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять настоящий адрес отправителя.

Даже если сообщение пришло от знакомого контакта, следует дополнительно подтвердить его подлинность.

Если письмо касается налогового долга, информацию о задолженности целесообразно проверить непосредственно через электронный кабинет налогоплательщика, а не по ссылке из письма.

Что было раньше

Это не первый случай использования имени ГНС для кибератак. В марте 2026 года налоговая уже предупреждала о массовой рассылке фейковых сообщений о якобы финансовых проверках, связанных с легализацией средств. Тогда письма также содержали опасные вложения.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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