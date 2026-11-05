В Украине зафиксирована массовая рассылка фальшивых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. В сообщениях говорится о якобы начисленном налоговом долге, а вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет злоумышленникам доступ к компьютеру. Об этом 4 ноября сообщила ГНС.
Украинцам массово поступают письма о налоговом долге: ГНС предупредила о мошенниках
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Как действуют мошенники
Злоумышленники посылают налогоплательщикам электронные письма, оформленные как официальные сообщения ГНС.
В теме письма указывают информацию о якобы имеющейся налоговой задолженности. Сообщения содержат подозрительные ссылки или вложения с вредоносными программами.
По данным налоговой, чаще всего мошенники используют файлы следующих форматов:
- .pdf — документы, которые могут маскировать опасное содержимое;
- .zip и .rar — архивы, внутри которых могут быть вредоносные файлы;
- .exe и .scr — исполняемые файлы, запуск которых может привести к заражению устройства.
Открытие опасных вложений может позволить злоумышленникам получить скрытый удаленный доступ к компьютеру пользователя.
Как отличить настоящее письмо ГНС от подделки
В налоговой отметили, что все официальные электронные адреса службы используют домен @tax.gov.ua.
Официальная электронная почта ГНС — post@tax.gov.ua.
Если сообщение пришло из другого домена, это признак подделки.
В то же время даже адрес, который выглядит официальным, необходимо проверять, поскольку мошенники могут подменять отображаемое имя отправителя.
Что делать, если поступило подозрительное письмо
ГНС рекомендует не открывать вложения с неизвестных или подозрительных сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять настоящий адрес отправителя.
Даже если сообщение пришло от знакомого контакта, следует дополнительно подтвердить его подлинность.
Если письмо касается налогового долга, информацию о задолженности целесообразно проверить непосредственно через электронный кабинет налогоплательщика, а не по ссылке из письма.
Что было раньше
Это не первый случай использования имени ГНС для кибератак. В марте 2026 года налоговая уже предупреждала о массовой рассылке фейковых сообщений о якобы финансовых проверках, связанных с легализацией средств. Тогда письма также содержали опасные вложения.
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