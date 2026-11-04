Криптовалютный рынок по новым правилам: три претензии НБУ к законопроекту

Новые правила для крипторынка могут создать риски для гривны и финансовой системы Украины. Об этом заявил Национальный банк, отказавшись поддержать законопроект № 10225-д в его нынешней редакции. Регулятор предостерегает, что документ открывает путь для неконтролируемого обращения иностранных токенов, создает неравные условия для участников рынка и оставляет вопросы допуска торговых площадок по усмотрению НКЦБФР.

Национальный банк не поддержал законопроект № 10225-д в его нынешней редакции, указав на проблемы с контролем за иностранными токенами. Фото: kyivcity

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Почему НБУ не поддержал законопроект

Национальный банк отмечает, что не выступает против легализации и развития рынка виртуальных активов. Напротив, регулятор поддерживает его урегулирование по европейским правилам MiCA, международным стандартам и рекомендациям Международного валютного фонда. Однако, по мнению НБУ, новые правила не должны ослаблять контроль над финансовыми потоками и создавать угрозы для монетарного суверенитета Украины.

Свои замечания регулятор сосредоточил вокруг трех проблем. Первая касается иностранных токенов, которые могут фактически выполнять функции электронных денег, но не находятся под надзором в странах их эмиссии.

По мнению НБУ, упрощенный допуск таких активов на украинский рынок может усложнить проведение монетарной политики, создать дополнительные риски для платежной инфраструктуры и финансовой стабильности. Поэтому Нацбанк настаивает, что должен иметь полномочия оценивать риски иностранных токенов и при необходимости ограничивать их обращение в Украине.

Вторая оговорка касается различных требований к украинским и иностранным виртуальным активам. НБУ опасается, что упрощенные правила для иностранных инструментов позволят обходить требования, установленные для аналогичных активов украинского происхождения. В результате часть рынка может оказаться вне надлежащего государственного надзора.

Почему возникли вопросы к криптоплатформам

Отдельные претензии Нацбанка касаются правил допуска операторов торговых площадок. Речь идет о компаниях, которые будут организовать торговлю виртуальными активами.

Сначала НБУ предлагал не ограничивать количество таких операторов при условии, что они будут отвечать установленным требованиям. Позже регулятор согласился на компромисс с НКЦБФР — разрешить на первом этапе работать трем юридическим лицам, отобранным по конкурсу.

Однако в финальной редакции законопроекта, по словам НБУ, не определено четкое количество операторов, которые смогут работать в течение первых пяти лет. Фактически это решение остается по усмотрению НКЦБФР. Нацбанк считает, что подобная модель создает риски монополизации рынка и возможных коррупционных злоупотреблений при авторизации компаний.

Почему НБУ требует доработать документ

В Нацбанке также обратили внимание на процесс подготовки законопроекта. Финальную редакцию документа, которую профильный комитет Верховной Рады рекомендовал ко второму чтению, регулятор получил только поздним вечером накануне заседания. По оценке НБУ текст не учитывает ряда принципиальных договоренностей, достигнутых во время работы совместной группы.

Замечание Нацбанка на заседании комитета озвучил замглавы НБУ Алексей Шабан. В то же время формат обсуждения, по утверждению регулятора, не позволил провести полноценную профессиональную дискуссию.

В этой связи НБУ призывает парламентариев доработать законопроект с привлечением всех участников законодательного процесса. Регулятор отмечает, что готов продолжать работу над созданием правил для рынка виртуальных активов, но не поддерживает документ в его редакции.

Напомним

В Украине готовят новые правила налогообложения криптовалют, а для криптобирж и других участников рынка планируют ввести обязательную авторизацию. Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект № 10225-д о регулировании рынка виртуальных активов. По словам народного депутата Ярослава Железняка, возглавляющего рабочую группу по подготовке документа, законопроект предусматривает вступление в силу с 1 июля 2027 года.