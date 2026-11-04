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4 ноября 2026, 17:20 Читати українською

Убытки «Сільпо» от российских атак превысили 1,5 млрд грн: компания еще считает потери

Сеть супермаркетов «Сільпо» признала более 1,5 млрд грн убытков из-за повреждения и уничтожения магазинов и распределительных центров в результате российских атак. Речь идет о потерях за январь-сентябрь 2026 года. Компания еще не завершила оценку ущерба, — окончательная сумма может быть больше. Об этом пишут Forbes и NV .

Сеть супермаркетов «Сільпо» признала более 1,5 млрд грн убытков из-за повреждения и уничтожения магазинов и распределительных центров в результате российских атак.
«Сильпо» понесло убытки в размере 1,5 млрд грн из-за российских атак. ФОТО: ГСЧС
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За этот период «Сільпо-Фуд» списало из-за войны оборотных активов на 1,4 млрд грн. Для сравнения, за девять месяцев прошлого года такие списания составили всего 1 млн. грн. Об этом свидетельствует промежуточная финансовая отчетность компании, обнародованная в информационной системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кроме того, за девять месяцев 2026 года компания списала 53,4 млн грн внеоборотных активов из-за последствий войны.

В Сильпо-Фуд отмечают, что после повреждения и уничтожения имущества обратились в правоохранительные органы с заявлениями о преступлениях. Компания также зафиксировала состояние поврежденных объектов на фото и видео, составила акты осмотра и производит инвентаризацию. Параллельно продолжается работа по восстановлению магазинов и определению окончательного размера убытков.

Разрушения коснулись не только сети супермаркетов. По данным компании, с августа 2026 года российские войска повредили или уничтожили более 20 объектов Fozzy Group. Среди них распределительные центры, супермаркеты и производственные мощности.

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Как оплачивают простой из-за обстрелов

Если из-за российских обстрелов предприятие временно не может работать, работодатель может объявить простой. Это не означает увольнения: трудовые отношения с работниками сохраняются .

Если работник не виновен в остановке работы, ему должны выплачивать не менее двух третей должностного оклада или тарифной ставки. Если простой возник из-за опасной для жизни или здоровья производственной ситуации, за работником сохраняется средний заработок. Об этом говорится в статье 34 КЗоТ.

Кому не нужно платить налог на землю из-за разрушенного жилья

Владельцы земельных участков, на которых из-за российской агрессии уничтожили жилую или нежилую недвижимость, освобождаются от платы за землю. Льгота действует и в 2026 году.

Для ее получения учитываются данные Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Увольнение действует до конца месяца, в котором на участке зарегистрируют право собственности на новую недвижимость или в Украине прекратят или отменят военное положение.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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