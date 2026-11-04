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4 ноября 2026, 17:00 Читати українською

Экономика Украины пошла на убыль: ВВП сократился впервые за два квартала

В третьем квартале 2026 года украинская экономика снова продемонстрировала негативную динамику: реальный ВВП сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Не прибавил оптимизма и квартальный показатель: в июле-сентябре экономика потеряла еще 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами с учетом сезонных факторов. Такие данные содержит оперативную оценку Государственной службы статистики, обнародованную 4 ноября.

В третьем квартале 2026 года украинская экономика снова продемонстрировала негативную динамику: реальный ВВП сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Экономика Украины сократилась в третьем квартале. Фото: Ukrstat
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По оперативной оценке Госстата, по сравнению с предыдущим кварталом, реальный ВВП Украины также уменьшился — на 0,5% с учетом сезонного фактора.

Это означает, что отрицательная динамика зафиксирована по обоим показателям: и в годовом исчислении, и по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Обнародованные данные пока являются предварительной оценкой. Она базируется на статистической информации о реальных темпах роста или сокращении производства по разным видам экономической деятельности. Более полные данные о ВВП за третий квартал Госстат планирует обнародовать в декабре 2026 года.

Контекст

Падение ВВП в третьем квартале произошло после роста экономики на 0,4% во втором квартале и сокращение на 0,6% в первом квартале 2026 года.

В конце октября Национальный банк ухудшил оценку экономической динамики. Вместо предполагаемого роста ВВП на 1,8% в 2026 году регулятор прогнозирует его сокращение на 0,4%. На 2027 год прогноз роста также снижен с 2,8% до 0,4%.

Всемирный банк в начале октября прогнозировал рост украинской экономики в 2026 году на 1,2% против 1,8% в 2025 году. Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год с 2,2% до 1,5%, а на 2027 год — с 4% до 2,5%.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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