Выборы в США могут изменить курс доллара: что будет с гривной и евро

Результаты промежуточных выборов в США могут усилить давление на доллар и создать условия для возобновления евро . Такой сценарий прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его оценке, ослабление американской валюты может дать Национальному банку больше возможностей сдерживать курс доллара , одновременно поддерживая евро.

Евро получило шанс на рост, а доллар — на падение: прогноз аналитика. Фото: скриншот

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Почему доллар может ослабнуть

По оценке аналитика, демократы по итогам промежуточных выборов получили лучшие результаты, чем ожидалось, и приблизились к большинству две трети голосов в Конгрессе.

Даже частичная поддержка республиканцев, считает Шевчишин, может разрешить демократам преодолевать президентское вето и инициировать процедуру импичмента. Это усугубит политическое противостояние с Белым домом и создаст риски бюджетных конфликтов.

Дополнительный фактор — ожидания политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Регулятор оставил ставку на уровне 3,75−4,00%, хотя два его представителя выступали за повышение. Шевчишин ожидает, что ставку могут увеличить уже в декабре.

В то же время, рынок в значительной степени уже учел эти ожидания. Индекс доллара USDX за шесть недель вырос примерно на 4,5%, почти до 102,9 пункта. Теперь, по словам аналитика, инвесторы могут начать фиксировать доходы, что дополнительно будет давить на американскую валюту.

Евро может отыграть потери

На фоне возможного ослабления доллара у европейской валюты есть шансы на восстановление. Шевчишин обращает внимание, что евро имеет самый большой вес в индексе USDX, поэтому изменение позиций американской валюты влияет и на его курс.

В конце октября пара EUR/USD находилась вблизи отметки 1,1160, в то время как минимум в 2026 году составила 1,1104. По мнению аналитика, это создает предпосылки для отскока евро при ослаблении доллара.

Поддержать европейскую валюту может и политика Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рынок ожидал сохранения ставки на уровне 2,65%, но также обсуждал возможность ее повышения. Дополнительным фактором Шевчишин называет снижение цен на нефть, ослабляющее инфляционное давление.

Как это может повлиять на гривну

Ослабление доллара на международном рынке может облегчить задачу НБУ: у регулятора будет больше возможностей сдерживать курс американской валюты, одновременно допуская рост евро, считает Шевчишин.

Это происходит на фоне значимого дефицита валюты в Украине. В октябре наличный доллар подорожал на 2,3% — до 46,04 грн. 27 октября курс в обменниках достигал 46,20 грн, а на межбанке — 45,70−45,75 грн.

Для поддержки валютного рынка Национальный банк за месяц продал более $6 млрд. Только за последнюю неделю октября его интервенции составили $1,818 млрд.

Одной из главных причин дефицита валюты остается превышение импорта над экспортом. По данным Государственной таможенной службы, за январь-август 2026 года Украина импортировала товаров на $66,3 млрд, а экспортировала на $26,6 млрд. Разница составила почти $39,7 млрд.

Увеличивать экспортные поступления мешают проблемы с портами, логистикой и работой промышленных предприятий. В то же время страна продолжает нуждаться в импортном топливе, оборудовании и технике.

На этом фоне дефицит валюты вынуждает НБУ активнее выходить на рынок. По оценке Шевчишина, в октябре среднесуточный дефицит валюты на межбанковском и наличном рынках в совокупности составил около $231,6 млн. Аналитик отмечает, что валютные интервенции помогают сдерживать курсовые колебания, но не устраняют структурного дисбаланса между импортом и экспортом.

Еще одним фактором, способным поддержать украинскую финансовую систему, Шевчишин называет перспективы международной помощи. Он считает, что новый баланс сил в Конгрессе США может способствовать разблокированию поддержки Украины и увеличению финансирования.

Однако новоизбранные конгрессмены приступят к работе только в январе, поэтому возможные изменения в американской политике не означают немедленного поступления дополнительной помощи.