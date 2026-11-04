Выборы в США могут изменить курс доллара: что будет с гривной и евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2026, 15:55 Читати українською

Выборы в США могут изменить курс доллара: что будет с гривной и евро

Результаты промежуточных выборов в США могут усилить давление на доллар и создать условия для возобновления евро. Такой сценарий прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его оценке, ослабление американской валюты может дать Национальному банку больше возможностей сдерживать курс доллара, одновременно поддерживая евро.

Результаты промежуточных выборов в США могут усилить давление на доллар и создать условия для возобновления евро.
Евро получило шанс на рост, а доллар — на падение: прогноз аналитика. Фото: скриншот
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему доллар может ослабнуть

По оценке аналитика, демократы по итогам промежуточных выборов получили лучшие результаты, чем ожидалось, и приблизились к большинству две трети голосов в Конгрессе.

Даже частичная поддержка республиканцев, считает Шевчишин, может разрешить демократам преодолевать президентское вето и инициировать процедуру импичмента. Это усугубит политическое противостояние с Белым домом и создаст риски бюджетных конфликтов.

Дополнительный фактор — ожидания политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Регулятор оставил ставку на уровне 3,75−4,00%, хотя два его представителя выступали за повышение. Шевчишин ожидает, что ставку могут увеличить уже в декабре.

В то же время, рынок в значительной степени уже учел эти ожидания. Индекс доллара USDX за шесть недель вырос примерно на 4,5%, почти до 102,9 пункта. Теперь, по словам аналитика, инвесторы могут начать фиксировать доходы, что дополнительно будет давить на американскую валюту.

Евро может отыграть потери

На фоне возможного ослабления доллара у европейской валюты есть шансы на восстановление. Шевчишин обращает внимание, что евро имеет самый большой вес в индексе USDX, поэтому изменение позиций американской валюты влияет и на его курс.

В конце октября пара EUR/USD находилась вблизи отметки 1,1160, в то время как минимум в 2026 году составила 1,1104. По мнению аналитика, это создает предпосылки для отскока евро при ослаблении доллара.

Поддержать европейскую валюту может и политика Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рынок ожидал сохранения ставки на уровне 2,65%, но также обсуждал возможность ее повышения. Дополнительным фактором Шевчишин называет снижение цен на нефть, ослабляющее инфляционное давление.

Как это может повлиять на гривну

Ослабление доллара на международном рынке может облегчить задачу НБУ: у регулятора будет больше возможностей сдерживать курс американской валюты, одновременно допуская рост евро, считает Шевчишин.

Это происходит на фоне значимого дефицита валюты в Украине. В октябре наличный доллар подорожал на 2,3% — до 46,04 грн. 27 октября курс в обменниках достигал 46,20 грн, а на межбанке — 45,70−45,75 грн.

Для поддержки валютного рынка Национальный банк за месяц продал более $6 млрд. Только за последнюю неделю октября его интервенции составили $1,818 млрд.

Одной из главных причин дефицита валюты остается превышение импорта над экспортом. По данным Государственной таможенной службы, за январь-август 2026 года Украина импортировала товаров на $66,3 млрд, а экспортировала на $26,6 млрд. Разница составила почти $39,7 млрд.

Увеличивать экспортные поступления мешают проблемы с портами, логистикой и работой промышленных предприятий. В то же время страна продолжает нуждаться в импортном топливе, оборудовании и технике.

На этом фоне дефицит валюты вынуждает НБУ активнее выходить на рынок. По оценке Шевчишина, в октябре среднесуточный дефицит валюты на межбанковском и наличном рынках в совокупности составил около $231,6 млн. Аналитик отмечает, что валютные интервенции помогают сдерживать курсовые колебания, но не устраняют структурного дисбаланса между импортом и экспортом.

Еще одним фактором, способным поддержать украинскую финансовую систему, Шевчишин называет перспективы международной помощи. Он считает, что новый баланс сил в Конгрессе США может способствовать разблокированию поддержки Украины и увеличению финансирования.

Однако новоизбранные конгрессмены приступят к работе только в январе, поэтому возможные изменения в американской политике не означают немедленного поступления дополнительной помощи.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает LSD75 и 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами