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4 ноября 2026, 12:43 Читати українською

Депутаты определились, как в Украине будут облагаться операции с криптовалютами: что известно

В Украине готовят новые правила налогообложения криптовалют, а для криптобирж и других участников рынка планируется ввести обязательную авторизацию. Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект № 10225-д о регулировании рынка виртуальных активов. По словам народного депутата Ярослава Железняка, возглавляющего рабочую группу по подготовке документа, законопроект предусматривает вступление в силу с 1 июля 2027 года.

В Украине готовят новые правила налогообложения криптовалют, а для криптобирж и других участников рынка планируется ввести обязательную авторизацию.
Крипторинок в Украине получил новые правила. Фото: detector media
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Профильный комитет Верховной Рады поддержал доработанный законопроект № 10225-д об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине.

Как отметил Железняк, решение было поддержано 20 членами комитета. Документ определяет правила налогообложения операций с криптовалютами, распределяет полномочия между государственными регуляторами и устанавливает требования к криптобиржам и другим участникам рынка.

Законопроект должен вступить в силу 1 июля 2027 года. Его рассмотрение в Верховной Раде продолжится на втором чтении, которое, по словам Железняка, планируется провести в ноябре.

Как будут облагать налогом операции с криптовалютой

Одно из основных изменений касается налогообложения доходов от операций с виртуальными активами. Налог планируется начислять на прибыль — разницу между расходами на приобретение криптовалюты и доходом от ее продажи, а не на всю сумму сделки.

В то же время сделки с виртуальными активами будут освобождаться от НДС. Не будет облагаться налогом и обмен одного виртуального актива на другой. Еще одна предусмотренная льгота — освобождение от налогообложения прибыли в размере до одной минимальной заработной платы.

Отдельные условия установят для криптоактивов, приобретенных для введения нового регулирования. Для них предусмотрен переходный период до конца 2028 года, в течение которого будет применяться пониженная ставка налога на доходы физических лиц — 5%.

Кто будет регулировать рынок и какие требования будут введены

Полномочия по регулированию рынка виртуальных активов распределят между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальным банком Украины. Комиссия будет отвечать за регулирование крипторинка, а НБУ будет осуществлять надзор в определенных сферах, в частности, по электронным деньгам и валютному надзору.

Для криптовалютных бирж, кастодианов и других поставщиков услуг с виртуальными активами предусмотрена обязательная авторизация. Кроме того, законопроект устанавливает требования к хранению клиентских активов, рассмотрению жалоб и защите прав пользователей.

Отдельный блок изменений касается финансового мониторинга. Участники рынка должны будут соблюдать ужесточенные требования по проверке происхождения средств .

Принятие закона будет лишь одним из этапов внедрения новой системы. Для полноценной работы потребуется дополнительное нормативное регулирование. Ранее НКЦБФР сообщала о планах подготовить при принятии закона 18 подзаконных актов. На эту работу, по оценке Комиссии, уйдет ориентировочно полгода.

Украина — среди лидеров по использованию криптовалют

Законодательное урегулирование проходит на фоне активного использования криптоактивов в Украине. По данным исследования Chainalysis, в 2026 году страна заняла седьмое место среди 117 государств по уровню использования криптовалют. По сравнению с предыдущим годом, Украина поднялась на одну позицию.

Исследование охватывает период с июля 2025 по июнь 2026 года. При формировании рейтинга учитывалась активность пользователей через криптосервисы, внутренние и международные переводы, а также объемы криптоактивов на балансах.

В то же время, специального комплексного регулирования этого рынка в Украине до сих пор не ввели. Среди вопросов, которые должен урегулировать законопроект № 10225-д — правовой статус виртуальных активов, права их владельцев, требования к поставщикам услуг и порядок налогообложения операций.

Работа над документом продолжалась несколько лет. Начальный законопроект № 10225 зарегистрировали в 2023 году, а доработанную альтернативную редакцию № 10225-д — 24 апреля 2025 года. 3 сентября 2025 г. Верховная Рада поддержала документ за основу, после чего его готовили ко второму чтению.

Железняк сообщил, что текст документа насчитывает 264 страницы, а сравнительная таблица к нему — 1301 страницу.

Депутат назвал эту работу одним из самых больших вызовов в своей законотворческой карьере. По его словам, при подготовке документа команда ориентировалась на лучшие практики Европейского Союза .

После поддержки профильным комитетом законопроект должен пройти второе чтение в Верховной Раде. До окончательного принятия положения документа еще могут измениться.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Kanarej
Kanarej
4 ноября 2026, 13:07
#
Учитывая, что многие из власти сами в крипте, то есть надежда что хоть здесь что-то адекватное примут. Но это не точно :)
+
0
Vadimra
Vadimra
4 ноября 2026, 14:34
#
А ты не в крипте? Твои коллеги Молода и 14-летний «мобилизованный" наверняка кровавые рубли получали через крипту
+
0
P93
P93
4 ноября 2026, 13:10
#
Легалізують чисто для хабарництва в крипті) Криптанам та легалізація до дупи, як користувались так і будуть далі користуватись, без сплати надуманих податків на активи, з яких вже сплатили податки
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