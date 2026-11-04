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4 ноября 2026, 14:20 Читати українською

НБУ лишил Money Republic права торговать наличной валютой: какие нарушения обнаружили

Национальный банк отозвал у ООО «ФК «Мани Репаблик» лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме. В ходе проверки регулятор обнаружил, что компания неоднократно не предоставляла инспекторам запрошенные видеозаписи, не обеспечила надлежащего видеоконтроля в одном из своих подразделений, а также нарушала порядок проведения валютно-обменных операций. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк отозвал у ООО «ФК «Мани Репаблик» лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.
НБУ отозвал лицензию у финансовой компании Money Republic. Фото: Pexels
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Решение об отзыве лицензии Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 ноября 2026 года.

По результатам валютного надзора Национальный банк установил три вида нарушений. В частности, компания неоднократно не выполняла требования регулятора о предоставлении копий записей из видеоархива за определенные промежутки времени.

Кроме того, в одном из структурных подразделений Money Republic не было должной системы технологического видеоконтроля за обслуживанием клиентов. Она должна была обеспечивать запись и хранение видео не менее 14 суток с рабочего места кассира, зоны нахождения клиентов и входа и выхода из помещения. Также система должна была предоставлять инспекторам НБУ доступ в архив во время выездных проверок.

Еще одно нарушение касалось непосредственно работы кассы. По данным регулятора, кассир одного из подразделений компании не осуществлял прием или выдачу наличных денег в национальной или иностранной валюте одновременно с предоставлением расчетных документов через регистратор расчетных операций, как того требуют правила.

Основанием для решения послужили нарушения требований валютного законодательства и нормативных актов НБУ, регулирующих проведение валютно-обменных операций и надзор за деятельностью финансовых учреждений.

В то же время отзыв лицензии на торговлю валютными ценностями в наличной форме не означает прекращения деятельности самой компании. По предоставленной информации, ООО «ФК «Мани Репаблик» сохраняет статус финансового учреждения, поскольку эта лицензия не является единственным разрешением компании на предоставление финансовых услуг.

Справка

ООО «ФК «Мани Репаблик» (Money Republic) зарегистрировано в Киеве 24 января 2020 года. Компания работает в сфере финансовых услуг, в частности, денежного посредничества и кредитования. Ее уставный капитал составляет 10 млн. грн.

По информации на сайте компании, конечными бенефициарными владельцами с долями по 50% Богдан Довженко и Сергей Тимошок. Отзыв лицензии на наличные валютные операции не лишает компанию статуса финансового учреждения.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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