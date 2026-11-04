Обвал фондового рынка Турции: арестован глава Стамбульской биржи

Турецкие власти арестовали генерального директора Стамбульской фондовой биржи (Borsa Istanbul) Коркмаза Эргуна по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Anadolu Ajansı. Эргун был задержан для дачи показаний 31 октября.

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Что известно

1 ноября совет директоров Borsa Istanbul фактически отстранил Эргуна от исполнения обязанностей и назначил временно исполняющим обязанности главы биржи заместителя генерального директора Атилу Тюрели. Представитель торговой площадки сообщил, что биржа позднее выступит с официальным комментарием.

Эргун стал самым высокопоставленным представителем финансового сектора Турции, арестованным в рамках расследования предполагаемых манипуляций с инвестиционными фондами и акциями.

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Расследование, первоначально затрагивавшее управляющих фондами и публичные компании, впоследствии распространилось на политиков, а также руководителей финансовых институтов и регулирующих органов.

Поводом для него стало сентябрьское обрушение нескольких инвестиционных фондов, приведшее к значительным потерям на турецком фондовом рынке и затронувшее почти полмиллиона инвесторов.

Ранее генеральный директор банка расетно-депозитарной инфраструктуры Istanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) Юнус Арынджи подал в отставку после допроса прокуратурой. Кроме того, во вторник прокуратура Стамбула распорядилась задержать четырех бывших сотрудников Совета по рынкам капитала Турции, представителя банковского регулятора и руководителя компании Tera Holding.