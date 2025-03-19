Задержание мэра Стамбула вызвало обвал на финансовых рынках Турции

Финансовые рынки Турции демонстрируют резкое падение после новостей о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, считающегося основным политическим оппонентом действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Что известно

Инвесторы начали массово распродавать турецкие активы, что привело к значительному снижению курса лиры и обвалу фондового рынка.

Основной индекс Стамбульской фондовой биржи Borsa Istanbul 100 на открытии торгов снизился на 6,9%. Поэтому торги были временно приостановлены. После возобновления торгов падение индекса продолжилось, и он снизился на 4,6%.

Рост доходности гособлигаций и рекордное ослабление лиры

Доходность 10-летних государственных облигаций Турции выросла на 175 базисных пунктов, достигнув отметки 29,94%. Турецкая лира потеряла более 5% своей стоимости по отношению к доллару США, продемонстрировав худший результат среди валют развивающихся стран.

Политическая нестабильность разрушает оптимизм инвесторов

До недавнего времени иностранные инвесторы положительно оценивали перспективы турецких активов в ожидании улучшения экономической ситуации в стране и укрепления связей с Европейским Союзом. Однако политическая нестабильность, вызванная задержанием Имамоглу, разрушила этот оптимизм.

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