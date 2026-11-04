В 2026 году обеспечение восьми часов автономного питания квартиры требует инвестиций примерно 45−60 тыс. грн, а частного дома — 90−125 тыс. грн. В долгосрочной перспективе стоимость часа работы резервного оборудования может отличаться почти в 15 раз: от 3,4 грн для систем с LiFePO4-аккумуляторами до 50,5 грн для бензиновых генераторов. Об этом свидетельствует исследование Emporium , посвященное расходам украинцев на автономное электроснабжение.

Генератор или зарядная станция: сколько украинцы платят за 8 часов без света

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Сколько стоит резервное питание

Аналитики рассмотрели четыре сценария обеспечения электроэнергией в течение восьми часов — от базового освещения и интернета до питания частного дома.

Для поддержания интернета, зарядки смартфонов и работы LED-освещения достаточно мини-ИБП для роутера, повербанка и аккумуляторных ламп. Такой комплект обойдется около 6−7 тыс. грн.

Если необходимо обеспечить работу ноутбука и монитора, расходы вырастут до 24−27 тыс. грн за систему с инвертора и аккумулятора. Готовая зарядная станция соответствующей емкости обойдется примерно в 30−40 тыс. грн.

Для квартиры с холодильником, телевизором и другими базовыми приборами исследователи советуют станцию емкостью около 3 кВт·ч. Ее ориентировочная стоимость составляет 45−60 тыс. грн.

Частному дому понадобится более мощное оборудование для работы газового котла, насосов и автоматики. Система с гибридного инвертора, LiFePO4-аккумулятора и автоматического ввода резерва обойдется в 90−125 тыс. грн.

Расчеты подразумевают ограниченное потребление электроэнергии. Мощные бытовые приборы, в том числе электрочайники, электроплиты и обогреватели, в базовые сценарии не включены.

Генератор или аккумулятор: что дешевле

Несмотря на более низкую первоначальную стоимость бензиновых генераторов, их эксплуатация оказалась самой дорогой из рассмотренных технологий.

По расчетам Emporium, средняя стоимость часа автономности в течение определенного периода эксплуатации составляет:

Разница объясняется расходами на горючее, техническое обслуживание и замену оборудования.

У модели для LiFePO4-систем предусмотрен десятилетний период эксплуатации. AGM-аккумуляторы могут потребовать замены каждые 1,5−2 года, а бензиновый генератор — регулярного технического обслуживания и ремонта.

В то же время показатель 3,4 грн в час не является фиксированной ценой электроэнергии. Он зависит от стоимости оборудования, частоты использования, продолжительности работы и других предположений исследования. При менее интенсивной эксплуатации средняя стоимость часа может быть значительно выше.

Генератор остается практичным решением для длительных отключений, когда нет возможности регулярно заряжать аккумуляторы. Однако его можно использовать только на открытом воздухе. ГСЧП запрещает устанавливать топливные генераторы в квартирах, гаражах и на балконах из-за опасности отравления угарным газом и пожара.

Украинцы активнее ищут оборудование

Исследователи также рассчитали условный индекс стоимости товаров для подготовки к блекауту — Blackout Basket Index.

В 2026 году такая «корзина блекаута» стоит 70 377 грн. В него включили резервные источники питания, освещение, средства связи и другие необходимые товары.

Это не обязательный набор покупок: часть устройств дублирует функции друг друга.

Спрос на оборудование для автономности заметно вырос. По данным Google Ads, в августе 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем 2025 количество поисковых запросов относительно зарядных станций увеличилось на 1015%, инверторов — на 814%, а ИБП для роутеров — на 1380%.

В то же время в семи областях Украины цена зарядной станции превышает среднюю месячную зарплату. В Киеве в ее приобретении требуется около 52% среднемесячного заработка.

Как сократить расходы

Как ранее писал «Минфин», подготовка к длительным отключениям не обязательно предполагает приобретение дорогостоящей зарядной станции. Для базовых нужд — поддержания связи и освещения — можно использовать повербанки, аккумуляторные лампы и компактные источники бесперебойного питания.

Для домохозяйств, планирующих обеспечить питание холодильника, компьютера или системы отопления, необходимо прежде всего рассчитать потребление электроэнергии и мощность оборудования. Это позволит избежать приобретения слишком дорогой системы или устройства, которое не выдержит требуемую нагрузку.

Отдельным вариантом для частных домов остаются солнечные электростанции с аккумуляторами. Они могут уменьшать зависимость от сети, однако их эффективность зависит от сезона, погоды и доступной площади для размещения панелей. Детальнее о стоимости таких систем «Минфин» рассказывал в материале о домашних СЭС .